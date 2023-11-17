النفط دون 80 دولاراً بضغط مخاوف الطلب

ظل سعر خام برنت القياسي العالمي دون 80 دولاراً للبرميل، أمس، بعد يوم من هبوطه 5 % إلى أدنى مستوى في 4 أشهر بسبب تزايد المخاوف من تصاعد الإمدادات من خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وتباطؤ الطلب. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.34 دولار بما يعادل 1.7 % إلى 78.76 دولاراً خلال التعاملات وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 74.1 دولاراً، بزيادة 1.2 دولار أي نحو 1.7 % أيضاً.

وخسر الخامان القياسيان نحو 17 % من قيمتهما خلال الأسابيع الأربعة الماضية، وتتجه الأسعار نحو تسجيل الأسبوع الرابع من الخسائر. وقال محللون من جولدمان ساكس في مذكرة ((أسعار النفط انخفضت قليلاً هذا العام رغم أن الطلب تجاوز توقعاتنا المتفائلة)).

وأضافوا ((إمدادات أوبك غير الأساسية كانت أقوى بكثير من المتوقع وعوضت جزئياً خفض أوبك)).

ومع انخفاض برنت عن 80 دولاراً يتوقع محللون قيام ((أوبك+)) بتمديد خفضها الطوعي حتى 2024.

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