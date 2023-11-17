«توروس» السويسرية تتوسّع إقليمياً عبر دبي

أعلنت ((توروس)) المتخصصة في التكنولوجيا المالية اعتزامها افتتاح مكتب جديد في دبي، ضمن خططها للتوسّع في الشرق الأوسط. واختارت الشركة السويسرية مركز دبي المالي مقراً لمكتبها الجديد، واختارت الخبير بشير كازور، ليكون المدير العام للمقر الجديد. وقال كازور: ((متحمس لقيادة جهود ((توروس)) وتوسيع تواجدها في المنطقة التي تتميز بالتبني السريع لتكنولوجيا البلوك تشين، والأصول الرقمية)).

ويأتي التوسع الأخير للشركة في دبي، بعدما وضعت لها موضع قدم في أوروبا، حيث اكتسبت حصة سوقية كبيرة في سويسرا بقطاع البنية التحتية للأصول الرقمية، وتقدم خدماتها في المقام الأول للبنوك والشركات.

وأطلقت ((توروس)) أيضاً عدة شراكات، لا سيما مع دويتشه بنك والمجموعة المصرفية CACEIS.

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