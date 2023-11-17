-->

Saturday, 18 November 2023 07:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


«توروس» السويسرية تتوسّع إقليمياً عبر دبي

11/17/2023 7:21:54 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت ((توروس)) المتخصصة في التكنولوجيا المالية اعتزامها افتتاح مكتب جديد في دبي، ضمن خططها للتوسّع في الشرق الأوسط. واختارت الشركة السويسرية مركز دبي المالي مقراً لمكتبها الجديد، واختارت الخبير بشير كازور، ليكون المدير العام للمقر الجديد. وقال كازور: ((متحمس لقيادة جهود ((توروس)) وتوسيع تواجدها في المنطقة التي تتميز بالتبني السريع لتكنولوجيا البلوك تشين، والأصول الرقمية)).

ويأتي التوسع الأخير للشركة في دبي، بعدما وضعت لها موضع قدم في أوروبا، حيث اكتسبت حصة سوقية كبيرة في سويسرا بقطاع البنية التحتية للأصول الرقمية، وتقدم خدماتها في المقام الأول للبنوك والشركات.

وأطلقت ((توروس)) أيضاً عدة شراكات، لا سيما مع دويتشه بنك والمجموعة المصرفية CACEIS.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN17112023000110011019ID1107448910

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث