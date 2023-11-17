«توروس» السويسرية تتوسّع إقليمياً عبر دبي

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت ((توروس)) المتخصصة في التكنولوجيا المالية اعتزامها افتتاح مكتب جديد في دبي، ضمن خططها للتوسّع في الشرق الأوسط. واختارت الشركة السويسرية مركز دبي المالي مقراً لمكتبها الجديد، واختارت الخبير بشير كازور، ليكون المدير العام للمقر الجديد. وقال كازور: ((متحمس لقيادة جهود ((توروس)) وتوسيع تواجدها في المنطقة التي تتميز بالتبني السريع لتكنولوجيا البلوك تشين، والأصول الرقمية)).
ويأتي التوسع الأخير للشركة في دبي، بعدما وضعت لها موضع قدم في أوروبا، حيث اكتسبت حصة سوقية كبيرة في سويسرا بقطاع البنية التحتية للأصول الرقمية، وتقدم خدماتها في المقام الأول للبنوك والشركات.
وأطلقت ((توروس)) أيضاً عدة شراكات، لا سيما مع دويتشه بنك والمجموعة المصرفية CACEIS.
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