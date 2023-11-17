تعاون بين «دو» و«سيسكو» لتوفير حلول تكنولوجيا الاتصالات

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت ((دو))، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن تعاونها مع سيسكو، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، بهدف توفير منتجات ((سيسكو)) وخدماتها وحلولها المتطورة ضمن منصة السوق الرقمية لحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التي أطلقتها ((دو))أخيراً.
وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: ستمكننا هذه الشراكة من تزويد عملائنا بمجموعة واسعة ومتنوعة من الحلول المتطورة التي تمكنهم من مواكبة متطلبات العصر الرقمي. ويعكس هذا التعاون التزامنا بتقديم أفضل الحلول والخدمات التقنية لعملائنا وتحفيز الابتكار التكنولوجي والرقمي في الإمارات.
من جانبه قال محمد طنطاوي، المدير العام لقسم الاتصالات ومزودي الخدمات الإلكترونية في ((سيسكو)) بالمنطقة: يتيح لنا التعاون مع شريك موثوق ورائد على مستوى القطاع مثل ((دو)) لتوفير حلولنا المتطورة في السوق الرقمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي أطلقتها الشركة أخيراً ، توسيع نطاق الوصول إلى أحدث ابتكاراتنا.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
MENAFN17112023000110011019ID1107448909
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.