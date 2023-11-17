تعاون بين «دو» و«سيسكو» لتوفير حلول تكنولوجيا الاتصالات

أعلنت ((دو))، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن تعاونها مع سيسكو، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، بهدف توفير منتجات ((سيسكو)) وخدماتها وحلولها المتطورة ضمن منصة السوق الرقمية لحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التي أطلقتها ((دو))أخيراً.

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: ستمكننا هذه الشراكة من تزويد عملائنا بمجموعة واسعة ومتنوعة من الحلول المتطورة التي تمكنهم من مواكبة متطلبات العصر الرقمي. ويعكس هذا التعاون التزامنا بتقديم أفضل الحلول والخدمات التقنية لعملائنا وتحفيز الابتكار التكنولوجي والرقمي في الإمارات.

من جانبه قال محمد طنطاوي، المدير العام لقسم الاتصالات ومزودي الخدمات الإلكترونية في ((سيسكو)) بالمنطقة: يتيح لنا التعاون مع شريك موثوق ورائد على مستوى القطاع مثل ((دو)) لتوفير حلولنا المتطورة في السوق الرقمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي أطلقتها الشركة أخيراً ، توسيع نطاق الوصول إلى أحدث ابتكاراتنا.

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