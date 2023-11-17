ثاني الزيودي: نمو ملحوظ للعلاقات التجارية بين الإمارات وإسبانيا

اجتمعت 600 شخصية بارزة في قطاعات الخدمات اللوجستية والشحن والموانئ وغيرها من القطاعات من إسبانيا ودول العالم في برشلونة للاحتفال بالذكرى السنوية الستين لإنشاء مجموعة نواتوم، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، التي أكملت عملية الاستحواذ على نواتوم لقيادة قطاع الخدمات اللوجستية في المجموعة في يونيو من هذا العام.

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية: يعد تحول ((نواتوم)) على مدى ستة عقود من شركة بحرية إلى مجموعة لوجستية عالمية قصة نجاح ملهمة. ويمثل اندماج ((نواتوم)) إضافة كبيرة للمحفظة العالمية لمجموعة موانئ أبوظبي، حيث إنها تتمتع بخبرة واسعة لقيادة العمليات اللوجستية وتعزيز دور المجموعة كجسر محوري يربط الإمارات وأبوظبي بالعالم. وقد شهدت العلاقات التجارية بين الإمارات وإسبانيا نمواً ملحوظاً في الأعوام الأخيرة، وتعبر ((نواتوم)) ومجموعة موانئ أبوظبي عن الالتزام المشترك بين الدولتين لتطوير علاقاتهما الاقتصادية، وسنعمل معاً لإعادة تشكيل مستقبل تستمر فيه الدولتان في تحقيق الازدهار، وتبادل الخبرات، وبناء منصات للتعاون وتحقيق النمو الدائم والصداقة للأجيال القادمة)).

وكانت مجموعة ((نواتوم)) قد تأسست في عام 1963 ببرشلونة تحت مسمى ((ماريتيما دي ميديتيرانيو))، وقام بتمثيلها في الحفل رئيسها التنفيذي أنطونيو كامبوي، وأعضاء مجلس الإدارة، وفريق الإدارة، وكبار المسؤولين التنفيذيين من حملة أسهمها، ووفد رفيع المستوى من مجموعة موانئ أبوظبي الذين رافقوا كبار الشخصيات والجمعيات الصناعية والمتعاملين والموردين والشخصيات الأخرى التي حضرت الاحتفال في متحف كاتالونيا الوطني للفنون.

وتم خلال الحفل تكريم المؤسسين، والرؤساء السابقين وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين البارزين، الذين أسهمت إدارتهم في جعل مجموعة نواتوم واحدة من الشركات الرائدة في قطاع الخدمات اللوجستية والنقل البحري.

وقال أنطونيو كامبوي، الرئيس التنفيذي لشركة ((نواتوم)): بدأت رحلتنا من وكالة نقل بحري في برشلونة بها موظفان اثنان، لنصبح اليوم متواجدين فعلياً في 27 دولة منتشرة في 4 قارات، ولدينا أكثر من 4200 موظف، محققين نمواً جغرافياً وفي أنشطتنا وأحجام أعمالنا. ولطالما حافظنا على نهجنا الذي ندير بها الشركة، والمتمثل في التركيز على متعاملينا، وتقديم الحلول لتلبية احتياجاتهم، والحفاظ على علاقات وثيقة معهم.

وقال ألفارو رودريغيز دابينا، رئيس الشركة العامة للموانئ في الحكومة الإسبانية: ((أنشأنا مجتمع موانئ استثنائياً مع عدد كبير من الوكلاء الذين يقدمون أنواعاً مختلفة من خدمات الموانئ والخدمات اللوجستية لسلاسل التوريد. وتعد نواتوم أحد أبرز المؤثرين على مستوى الموانئ الإسبانية، حيث تمتلك شبكة دولية ومتعددة القطاعات، وتقدم خدمات لمجموعة واسعة من الصناعات مثل السيارات والبتروكيماويات والتعدين والأغذية الزراعية وغيرها. وتعد الثقة هي عامل النجاح للعمل معاً ومشاركة المسار نفسه بين الموانئ الإسبانية ونواتوم، لذلك فإن تعاوننا يزداد قوة يوماً بعد يوم)).

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز