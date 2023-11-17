في أمريكا الجنوبية.. النفط خيار أكثر تفضيلاً من الطاقة المتجددة

لدى سورينام؛ وهي موطن لعدد سكان قليل وغابات مطيرة كبيرة، شهرة واسعة بأنها واحدة من بين ثلاث دول فقط في العالم تمتص ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي للأرض أكثر مما ينبعث منها. لكن الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية باتت الآن معروفة لسبب آخر؛ فقد اكتشفت شركة النفط الفرنسية توتال ما يقرب من 700 مليون برميل نفط بحري، وتدرس ضخ استثمارات تبلغ قيمتها 9 مليارات دولار، وهو ما قد يحوّل سورينام إلى مصدر مهم للنفط.

وبدلًا من البكاء على الفردوس المفقود، اتجه مواطنو سورينام إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن ابتهاجهم. وقال تشان سانتوخي رئيس المستعمرة الهولندية السابقة لصحيفة فاينانشال تايمز: ((بإمكانكم تخيل المزاج العام. أخيرًا، أمام الناس أمل كبير، وثمّة مستقبل مشرق ينتظر الجميع)).

إن سورينام تمثل بذلك تجسيدًا لتوجه جديد، فبينما تمثل أمريكا اللاتينية واحدة من أفضل مناطق العالم لإنتاج الطاقة الخضراء، والفضل في هذا يعود إلى احتياطاتها الغزيرة من الطاقة المائية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلا أنها بدلًا من هذا تسارع ببناء صناعة إنتاج الوقود الأحفوري.

ويُعرب كينجسميل بوند من مؤسسي جبل روكي، وهي مؤسسة أمريكية غير هادفة للربح في مجال الطاقة النظيفة، عن أسفه وخيبة أمله، قائلًا: ((الناس يفعلون هذا ببساطة لأنهم لم يتخلصوا بعد من عقلية القرن العشرين التي ترى أن الوقود الأحفوري هو الطريق نحو الثراء)) رغم إقراره بأن النفط والغاز ذوي التكلفة المنخفضة ما زالا يمثلان خيارًا معقولًا.

لقد بدأت غويانا، وهي جارة سورينام، تشهد طفرة نفطية بحرية ستضع الدولة البالغ عدد سكانها 800 ألف نسمة بين أكبر 20 دولة منتجة للنفط عالميًا بحلول 2026، ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو ناتجها المحلي لهذا العام بنسبة 37 %، ما يجعلها واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم. وإلى الشرق، تأمل البرازيل أن نفس الجيولوجيا التي جعلت غويانا وسورينام غنيتين ستسفر عن ثروة في مياهها الإقليمية هي الأخرى.

وزار وزير المالية فرناندو حداد نيويورك في سبتمبر عن استثمارات في مجال الطاقة الخضراء، لكن مجموعة بتروبراس النفطية التي تسيطر عليها الدولة كانت قد التزمت بأن تستثمر أكثر من 80 في المئة من إجمالي إنفاقها الرأسمالي الذي يبلغ 78 مليار دولار على مدى خمس سنوات في استكشاف النفط والغاز، ومعظم الباقي في مجال التكرير. وبإمكان الحقول الجديدة قبالة مصب نهر الأمازون مساعدة البرازيل على الوصول إلى هدف الحكومة بأن تصبح البرازيل رابع أكبر منتج للنفط في العالم بحلول عام 2029.

وأشار فرانسيسكو مونالدي، خبير الطاقة في أمريكا اللاتينية بجامعة رايس في هيوستن،إلى أنه إذا استقر الطلب على النفط خلال السنوات القليلة المقبلة ثم انخفض ببطء، بحسب ما تشير إليه بعض السيناريوهات، فإن العالم سيظل بحاجة إلى نفط أمريكا اللاتينية.

وقال: ((بما أن المشاريع ذات تكاليف منخفضة وكثافة انبعاثات كربونية أقل من المتوسط العالمي، فأنا لا أرى أن ثمّة أي تناقض)).

وجنوبًا، تعمل الأرجنتين على توسيع إنتاج النفط والغاز الصخري من منطقة ترسيبات فاكا مويرتا في باتاجونيا، وتتوقع وكالة الطاقة الدولية إنتاجًا قياسيًا قد يتجاوز مليون برميل يوميًا في عام 2028. وتعوض فنزويلا، التي تمتلك أكبر احتياطيات النفط الخام في العالم، سنوات من تراجع الإنتاج في ظل التخفيف الجزئي للعقوبات الأمريكية.

وضخت فنزويلا في الأشهر الثلاثة الأخيرة حتى نهاية أغسطس 747 ألف برميل يوميًا، بزيادة بنسبة الثلث عما كانت عليه قبل عامين.

ووفقًا لمصادر مطلعة فقد يؤدي قرار واشنطن، الذي صدر في أكتوبر، لرفع جميع العقوبات لمدة ستة أشهر إلى دفع إنتاج فنزويلا إلى أكثر من مليون برميل يوميًا، وربما إلى 1.3 مليون برميل يوميًا في العام إذا استمر تخفيف العقوبات.

كولومبيا، من جانبها، تسلك مسارًا مختلفًا، فالإنتاج لدى ثالث أكبر منتج للنفط في أمريكا اللاتينية يتراجع ولم تتم أي اكتشافات جديدة كبيرة. وبدلًا من التشجيع على الحفر، زاد الرئيس اليساري جوستافو بيترو قيمة الضرائب على النفط وحظر إبرام عقود تنقيب جديدة، لخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري. لذلك، فقد تراجعت استثمارات القطاع الخاص في مجال النفط بنسبة الثلث هذا العام، وبالفعل هناك نقص في إمدادات الغاز الطبيعي.

وقد يكون التحول بعيدًا عن الصناعة التي تسهم بثلث صادرات كولومبيا أقل أهمية إذا كانت كولومبيا تسرع تطوير صناعة الطاقة المتجددة، لكن شهر مايو الماضي شهد تخلي شركة إينيل عن مشروع ضخم لمزرعة للرياح في لاغواخيرا بعد سنوات من احتجاجات المجتمعات المحلية.

وتكشف هذه المسألة عن مشكلة تعيق مشاريع الطاقة المتجددة في أمريكا اللاتينية ألا وهي المخاطر السياسية، وقد يساعد ذلك في تفسير السبب وراء استحواذ استثمارات الطاقة المتجددة لهذا العام على نصف الاستثمار الإجمالي في القطاع بالمنطقة، وهي نسبة أقل بقليل من نسبة الاستثمار في عام 2019.

وقال فرانسيسكو مونالدي: ((أمريكا اللاتينية بحاجة إلى مؤسسات وتنظيمات أفضل بكثير لإدارة مشاريع الطاقة المتجددة. وقد يكون النفط والغاز عاليي المخاطر، لكن عوائدهما مرتفعة للغاية. لذلك، ستذهب شركات النفط لتتحدث إلى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، لكن لن يبني أحد مزرعة رياح في فنزويلا)).

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز