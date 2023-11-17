صناديق التحوط تحصد الأرباح من الرهان ضد أسهم طاقة الرياح المأزومة

تحصد صناديق التحوط المكاسب بعد مجموعة من الرهانات المتخذة في وقت مناسب ضد أسهم شركات طاقة الرياح، فيما يتوقع البعض أن القطاع المأزوم سيشهد مزيداً من المتاعب،

وتعدّ ((مارشال ويس)) و((كيوب ريسيرش آند تكنولوجيز)) للتداول الكمي من بين الذين حققوا مكاسب بملايين الجنيهات الاسترلينية، بفضل خسائر حادة بأسعار أسهم شركات طاقة الرياح، مثل سيمنس إنرجي وأورستد.

وتعكس رهانات البيع على المكشوف فقداناً أوسع نطاقاً للحماس بشأن أسهم الطاقة الخضراء، رغم الإعفاءات الضريبية الكبيرة والتسهيلات الضخمة، التي تقدمها الحكومات لشركات الطاقة المتجددة في الولايات المتحدة وأوروبا.

وتبرم شركات طاقة الرياح بصفة عامة عقوداً طويلة المدى، تحدد فيها السعر الذي تبيع به الطاقة، لكن تصاعد التضخم زاد كثيراً من التكاليف، كما صار من المكلف أكثر الحصول على المال اللازم لبناء المشروعات الجديدة، التي كثيراً ما تكون باهظة، وذلك بسبب الفائدة المرتفعة.

وحقق مؤشر الطاقة النظيفة لـ((إس أند بي غلوبال))، الذي يضم 100 سهم لأكبر شركات الطاقة المتجددة، طفرة في المراحل الأولى من الجائحة، بالغاً ذروته في أوائل العام 2021، لكنه انخفض بحدة في وقت لاحق من ذلك العام، كما هبط بنسبة 35% إضافية خلال العام الحالي، بعدما واصل فقدان زخمه في 2022.

وأشار جيمس سميث، مدير صندوق ((بريميير ميتون غلوبال رينيوابلز)) للطاقة المتجددة، إلى ((ارتباط كبير للغاية)) بين الفائدة وأداء المؤشر، وأن مشكلات الشركات الفردية تؤثر بدورها على المؤشر.

وأضاف: ((ربما تتحمل الفائدة نحو نسبة 75% من الأمر، أما البقية فهي ما ينظر إليه على أنه أنباء غير سارة)).

وعزز البائعون على المكشوف من رهاناتهم ضد أسهم شركات الطاقة الخضراء لبعض الوقت، وسط زيادة للتوقعات ببدء تسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض في مشكلات للقطاع.

وأثبتت الأشهر الأخيرة أنهم محقون، فقد أعلنت ((أورستد))، أكبر مطور لمشروعات طاقة الرياح البحرية عالمياً، هذا الشهر، تخليها عن مشروعين كانت تطورهما قبالة سواحل ولاية نيوجيرسي الأمريكية؛ بسبب تصاعد تكاليف التمويل والإمدادات، ما دفع أسهمها للانخفاض 26% ذلك اليوم.

ووضعت وكالة التصنيف الائتماني ((إس آند بي)) التصنيف طويل المدى للشركة، تحت المراقبة السلبية، وأفصحت الشركة منذ أيام عن إجراء تغيير في إدارتها العليا.

وخسرت أسهم الشركة 50% منذ بداية العام، لتصبح قيمتها السوقية عند 122 مليار كرونة دنماركية، أو 18 مليار دولار أمريكي، ما يمثل فقط خُمس قيمتها في أوائل 2021 في أوج الاندفاع نحو الأسهم الخضراء.

وبدأت نسبة أسهم الشركة المتعرضة للبيع على المكشوف في التصاعد قرب مارس هذا العام، وبلغت مستوى مرتفعاً عند 1.64% في 3 نوفمبر، بحسب بيانات ((إس آند بي))، ولم تصل أي من هذه المراكز مرحلة الإفصاح الفردي.

وفي الوقت ذاته تراجعت أسهم ((سيمنس إنرجي)) الألمانية بقرابة 56% منذ أواخر يونيو، بعد مجموعة من الأنباء المحبطة الناجمة عن مشكلات تقنية في توربينات الرياح التي أنتجتها شركتها الفرعية سيمنس غاميسا، وشمل ذلك هبوطاً بنسبة 35% في 26 أكتوبر، بعدما أعلنت الشركة دخولها مفاوضات مع الحكومة الألمانية بشأن دعم مالي، لمساعدتها في تعزيز ميزانيتها العمومية.

وارتفعت الأسهم 2% الثلاثاء الماضي بعد إعلان الحكومة الألمانية موافقتها على تقديم ضمانات حكومية بقيمة 7.5 مليارات يورو للشركة، ضمن حزمة إنقاذ تبلغ قيمتها 15 مليار يورو.

واستهدف البائعون على المكشوف أسهم مصنعة توربينات الرياح الدنماركية فيستاس ويند سيستمز، التي فقدت أسهمها 17% من قيمتها هذا العام، لكنها قفزت الأسبوع الماضي، بعد تأكيدها على توقعات بتحقيق أرباح هذا العام.

وفي إشارة إلى أن بعض المتداولين لا يعتبرون أن الأسوأ قد ولى يشهد 14% تقريباً من أسهم ((سيمنس إنرجي)) بيعاً على المكشوف في الوقت الراهن، بزيادة من 8% بداية العام الحالي، بجانب 1% من أسهم ((أورستد)) منذ الأسبوع الماضي.

ومع ذلك قال رينو سالور، المتداول السابق لدى ((سوروس فند مانجمنت))، الذي يرأس ((أناكوندا إنفست))، إنه غطى مراكزه البيعية في ((سيمنس إنرجي)) و((أورستد)) أوائل نوفمبر، وإنه يملك الآن أسهماً في ((أورستد)).

وذكر سالور: ((نميل إلى الاعتقاد بأن كل الأنباء غير السارة أصبحت معروفة)).

وأضاف: إن الحكومات ستحتاج لتعديل الشروط التي تقدمها لشركات تطوير طاقة الرياح لبدء مشروعاتها، فيما يبدو أن الفائدة طويلة الأجل قد بلغت ذروتها.

كانت شركة ((مارشال ويس)) رفضت التعليق، فيما لم ترد ((كيوب)) على طلب للتعقيب.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز