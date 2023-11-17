أكثر من مبرر لتيسير السياسات النقدية في أمريكا وأوروبا

هل بلغت أسعار فوائد البنوك المركزية في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو ذروتها؟ إذا كان الأمر كذلك، فما مدى السرعة المحتملة لانخفاضها؟ وبعد أن اضطرت البنوك المركزية إلى تشديد سياساتها النقدية على نحو كبير منذ منتصف 2021، يبدو أن خطوتها التالية لا تزال غير أكيدة.

وبغض النظر عما قد تعلنه البنوك المركزية بشأن ما ستفعله، دائمًا ما تكون التطورات على أرض الواقع صاحبة الكلمة الأخيرة. وإذا انخفض التضخم الأساسي بسرعة تجاه مستهدفه مثلما يتوقع الكثيرون حاليًا، فسيتحتم على البنوك المركزية تيسير سياساتها. وكما يكون فقدان المصداقية مضرًا للغاية عند ارتفاع التضخم، فإنه مضر للغاية أيضًا عند انخفاضه بشدة.

وتُعد عودة التضخم إلى مستويات دون مستهدفه، والسياسة النقدية التي تدفع في اتجاه محدد نهجًا غير مرغوب فيه إلى حد كبير. ويبدو أن الوقت الذي يتعين فيه الاستجابة لهذه المخاطر بات وشيكًا، لا سيما في ضوء تأخر انتقال تأثير قرارات التشديد السابقة.

وأكد جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، وكريستين لاغارد، رئيسة المركزي الأوروبي، على خططهما لعدم التيسير قريبًا. وظلت معدلات التدخل مستقرة لبعض الوقت، إذ تسجل الفائدة على الأموال الفيدرالية 5.5 % منذ يوليو، وتبلغ فائدة المركزي الأوروبي على الإيداع 4 % منذ سبتمبر.

ومع ذلك، حذر باول خلال الشهر الجاري من أن مهمة إعادة التضخم لمستهدف 2 % ما زال أمامها طريق طويل. وبالمثل، صرّحت لاغارد لـ ((فايننشال تايمز)) الأسبوع الماضي بأن تضخم منطقة اليورو سيتراجع إلى مستهدفه عند 2 % إذا ظلت الفائدة عند مستوياتها الحالية ((لمدة طويلة بما يكفي)). وقالت لاغارد: ((لا يعني هذا أننا سنشهد تغيراً في الربعين المقبلين. فوقت طويل بما يكفي يعني وقتاً طويلاً بالفعل)).

وبافتراض عدم وقوع مفاجآت، فالاستنتاج المعقول من كل ذلك هو بلوغ الفوائد ذروتها. لكن البنوك المركزية تؤكد آنيًا خططها بتثبيت الفائدة عند مستويات مرتفعة. وثمة تبرير لإعلان هذه النوايا، وهو أن التأكيدات أداة سياسية في حد ذاتها. وإذا اقتنعت الأسواق بقرب خفض الفائدة، فمن المُرجح دفعها أسعار السندات للارتفاع، ما سيخفض الفوائد ويؤدي إلى تيسير الظروف النقدية.

ولا ترغب البنوك المركزية في تقويض الظروف المالية المتشددة بهذه الطريقة، في ضوء عدم اليقين بشأن التوقعات. وعوضًا عن ذلك، فهي تفضل الإبقاء على الوضع الراهن كما هو حتى تكون متأكدة من عدم حاجة اقتصاداتها لمثل هذه الظروف المتشددة.

الأمر مفهوم حتى الآن. لكن السؤال هو: إلى أي مدى تُعد التوقعات غير مؤكدة؟ تتباين إجابات المتفائلين لكل من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو في هذا الصدد، لكنها تؤدي إلى الاستنتاج ذاته، وهو أن التهديد الذي يشكله التضخم ينحسر بسرعة أكبر مما تشير إليه البنوك المركزية.

وأشار خبراء الاقتصاد لدى ((غولدمان ساكس)) بوضوح إلى هذه المسألة في تحليلاتهم الأخيرة. ففي الولايات المتحدة، حيث يرون أن التضخم الأساسي انخفض بحدة من ذروته في أثناء الجائحة وسوف يبدأ انخفاضه الأخير في 2024.

ويتوقع الخبراء استمرار تراجع التضخم، ومرد ذلك إلى عودة التوازن في أسواق السيارات والإيجارات السكنية والعمل.

ويضيف الخبراء أن نمو الأجور انحسر غالباً إلى وتيرته المستدامة عند 3.5 %. وعلى كل، يُتوقع انخفاض تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية إلى قرابة 2.4 % بحلول ديسمبر من العام المقبل.

وفيما يتعلق بمنطقة اليورو، يرجح خبراء ((غولدمان ساكس))عودة التضخم الأساسي إلى طبيعته في 2024، حيث انخفض التضخم الأساسي على نحو يفوق المتوقع في الأشهر الأخيرة، ويُبدي نمو الأجور علامات واضحة على التباطؤ.

وبينما يتباطأ التضخم على جانبي الأطلسي، تباينت أوجه الصدمات والأداء الاقتصادي للغاية على الجهتين. وتمثّل التباين الأبرز في معدلات النمو هذا العام. وانخفض إجماع التوقعات على نمو الولايات المتحدة ومنطقة اليورو لعام 2023 في العام 2022، فتهاوت التقديرات لنمو 2023 من نحو 2.5 % في يناير 2022 إلى ما يقرب الصفر بنهاية العام الماضي. لكن تشير التقديرات بالنسبة للولايات المتحدة حالياً إلى نمو قدره 2.4 %، في حين يتجه نمو منطقة اليورو إلى 0.5 % فقط.

إن مزيج النمو الأمريكي القوي، الذي ينطوي على بطالة منخفضة وتضخم آخذ في التراجع، يبدو ((انحسارًا مثاليًا للتضخم))، وهو أمر لم أؤمن به شخصيًا. لكن لندع الإجابة عن التساؤل عن أسباب حدوث ذلك لوقت لاحق. وبالنسبة للناتج، فانحسار التضخم يبدو أقل مثالية في منطقة اليورو. وهذا ليس مفاجئًا، حيث إن التضخم والنمو الضعيف عززتهما صدمة الطاقة الناجمة عن الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

للنظر للأمام إذن. وبحسب ما قاله جون ليويلين، فالاقتصاد الأمريكي قد يشهد ضعفًا أكبر كثيرًا في العام المقبل، أما بالنسبة لنمو منطقة اليورو، تتجه التوقعات المتفائلة نسبيًا لمصرف ((غولدمان ساكس)) إلى توسع بنسبة 0.9 % في 2024. ويفترض ذلك حدوث تيسير من المركزي الأوروبي لسياسته النقدية استجابة للأنباء الجيدة فيما يتعلق بالتضخم.

إن البنوك المركزية يتعين عليها التطلع للأمام والانتباه للتأخير بين القرارات وتأثيرها على النشاط الاقتصادي. وفي غضون ذلك، يجب علي هذه البنوك إلقاء نظرة على البيانات النقدية، حيث يسجل النمو السنوي للمعروض النقدي ((إم 3)) مستويات سالبة للغاية.

وفي هذا السياق، يجب ألا تكون البيانات النقدية هدفًا في حد ذاتها، لكن يجب أيضًا عدم إغفالها.

واختصارًا، يبدو من المعقول بشكل متزايد أن دورة التشديد وصلت نهايتها. ومن المرجح أيضًا أن بداية التيسير تبدو أقرب مما تشير البنوك المركزية. وإذا لم يتحقق هذا في الواقع، فهناك خطر يتمثل في أن الوقت سيكون متأخرًا لتفادي تباطؤ اقتصادي مكلّف وربما سيسفر عن عودة إلى مستويات شديدة الانخفاض للتضخم. ومع ذلك، فإن أيًا من هذا لا يبدو أكيدًا، كما أن صناعة السياسات تمر حاليًا بمرحلة صعبة حقًا في الدورة الحالية.

نحن أيضًا بحاجة لاستخلاص بعض الدروس. الأول منها، أن المرونة الشديدة للاقتصادات تؤكد أن التشديد كان مبررًا، وإلا، فكم كان سيسجل التضخم الأمريكي لولا هذا التشديد؟ والثاني مفاده أن توقعات التضخم ظلت مؤكدة، رغم القفزات الكبيرة. لذا، يمكن القول إن نظام استهداف التضخم أدى دوره جيدًا.

الدرس الثالث هو أن أداء أسواق العمل كان أفضل من المتوقع، والرابع، أن التوجيهات المستقبلية محفوفة بالمخاطر، ويتعين هنا على صنّاع السياسة التفكير بحذر قبل إلزام أنفسهم بشيء قد يضطرون عما قريب إلى انتهاكه.

وأخيرًا، يجدر على البنوك المركزية ألا تخوض الحروب لمدة طويلة لمجرد التأخر في البداية. وهكذا، قد تكون المرحلة الأخيرة هي الأصعب، لكن يجب أن تكون البنوك متيقظة وهي تعبر خط النهاية.

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