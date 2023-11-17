«الرحلة الذكية» بمطارات دبي مشروع يختصر مراحل السفر

أكد ماجد الجوكر، الرئيس التنفيذي للعمليات في مؤسسة مطارات دبي، أن مؤسسة مطارات دبي تعمل بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي على مشروع ((الرحلة الذكية))، الذي يستهدف زيادة انسيابية وسلاسة الحركة في مطار دبي الدولي، ويختصر رحلة السفر بالاعتماد على أحدث التقنيات المستخدمة في صناعة النقل الجوي.

تقنيات بيومترية

وقال الجوكر في لقاء مع الصحافيين على هامش فعاليات معرض دبي للطيران: إن مشروع الرحلة الذكية، الذي تعمل عليه مطارات دبي يتضمن دمج مختلف مراحل السفر على أرض المطار في مرحلة واحدة، والتي تشمل إنهاء إجراءات السفر، واستكمال إجراءات الهجرة والصعود إلى الطائرات مباشرة عبر الاستفادة من أحدث التقنيات البيومترية القائمة على التعرف على الوجه دون الحاجة إلى جواز السفر أو أي وثائق أخرى.

وقال: إن مطارات دبي تعمل بشكل متواصل على تعزيز تجربة السفر عبر مطار دبي، من خلال تنفيذ المبادرات المبتكرة، التي تمنح المسافرين، عبر مطار دبي الدولي تجارب سفر مميزة وسلسة بالاعتماد على أحدث الأنظمة التكنولوجية على مستوى العالم، التي ستمكن المتعاملين من إنهاء إجراءات السفر في وقت قياسي.

عمل متواصل

وأوضح ماجد الجوكر أن العمل متواصل لتوفير ونشر مسارات بيومترية في مطار دبي الدولي، خلال الفترة المقبلة، ما يتيح تنقلاً سلساً عبر المطار، وأن الإجراءات المبتكرة التي سيتم اعتمادها ستحد من عمليات التحقق من المستندات، واختصار زمن الانتظار.

ولفت إلى أن هناك اجتماعات متواصلة مع الشركاء الاستراتيجيين، لمواصلة العمل على تنفيذ هذه المبادرات المبتكرة، خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن مطار دبي الدولي الذي يعد أكبر مطار في العالم من حيث أعداد المسافرين الدوليين ملتزم بتوفير تجارب سفر مميزة، عبر مختلف مرافق المطار.

وأوضح الرئيس التنفيذي للعمليات في مؤسسة مطارات دبي أن المبادرات المبتكرة ستسهم في رفع الكفاءة التشغيلية لمطار دبي الدولي، وزيادة طاقته الاستيعابية من 100 مليون مسافر سنوياً حالياً إلى نحو 120 مليوناً، خلال السنوات المقبلة، موضحاً أن مطار دبي الدولي يواصل باستمرار تسهيل وإنجاز إجراءات السفر بسلاسة، وفي وقت قياسي.

وأوضح أن مؤسسة مطارات دبي تنفذ العديد من المبادرات الخاصة بالاستدامة، حيث تهدف مبادرة إدارة النفايات، التي أطلقتها مطارات دبي إلى معالجة وإعادة استخدام 60 % من النفايات في مطار دبي الدولي، مشيراً إلى أنه يتم حالياً معالجة أو إعادة تدوير 40 % من إجمالي النفايات في مطار دبي الدولي، وأنه منذ عام 2019، أطلقت مطارات دبي العديد من المبادرات الخضراء، التي تهدف إلى الحفاظ على البيئة، بما يشمل تركيب ألواح الطاقة الشمسية من 15000 لوحة في مبنى المسافرين 2 في مطار دبي الدولي، والذي يعد الأكبر على مستوى جميع المطارات في منطقة الشرق الأوسط.

وقال: إن مطارات دبي نجحت في تحقيق إنجاز كبير في مسيرتهم نحو الاستدامة، من خلال الحصول على شهادة المستوى الثاني من برنامج اعتماد الكربون في المطارات التابع لـمجلس المطارات الدولي في عام 2016.

انتعاش السفر

وتوقع ماجد الجوكر استمرار النمو في حركة السفر عبر مطار دبي بوتيرة أكبر، خلال الربع الأخير من العام الجاري، في ظل الأحداث والفعاليات، بما في ذلك معرض دبي للطيران ومؤتمر المناخ (كوب 28)، مشيراً إلى أن وتيرة الطلب على السفر من وإلى وعبر دبي تواصل تسجيل معدلات قوية، ونتوقع استمرارها خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن مؤسسة مطارات دبي رفعت وعدلت توقعاتها أكثر من مرة بناء على هذه المؤشرات.

وأضاف: إن جدول الرحلات الشتوي أظهر استمرار استقطاب مطارات دبي للمزيد من الشركات، ومع ارتفاع وتيرة الطلب على السفر إلى دبي، مشيراً إلى أن 7 شركات طيران جديدة بدأت عملياتها في مطار دبي الدولي، خلال الفترة الأخيرة.

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