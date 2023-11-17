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ارتفاع عدد قتلى زلزال الفلبين إلى 6 أشخاص

11/17/2023 7:21:53 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


قال مسؤولو إدارة الكوارث إن عدد القتلى جراء الزلزال الذي ضرب جنوب الفلبين بقوة 6.7 درجات ارتفع إلى ستة وإن السلطات تبحث عن اثنين مفقودين.

كان المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض قال في وقت سابق إن الزلزال وقع قبالة جزيرة مينداناو على عمق 60 كيلومترا، وذكرت السلطات أنه ألحق أضرارا بعدد من البنايات.

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