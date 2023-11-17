ارتفاع عدد قتلى زلزال الفلبين إلى 6 أشخاص

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال مسؤولو إدارة الكوارث إن عدد القتلى جراء الزلزال الذي ضرب جنوب الفلبين بقوة 6.7 درجات ارتفع إلى ستة وإن السلطات تبحث عن اثنين مفقودين.
كان المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض قال في وقت سابق إن الزلزال وقع قبالة جزيرة مينداناو على عمق 60 كيلومترا، وذكرت السلطات أنه ألحق أضرارا بعدد من البنايات.
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