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عودة خدمات الاتصالات جزئياً في غزة بعد دخول كمية محدودة من الوقود

11/17/2023 7:21:53 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


أعلنت شركتا الاتصالات الرئيسيتان في قطاع غزة، بالتل وجوال، في بيان الجمعة عودة خدمات الاتصالات بشكل جزئي في قطاع غزة بعد دخول كمية محدودة من الوقود عبر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وذكرت الشركتان في البيان "نود الإعلان عن بدء عودة خدمات الاتصالات (الثابت والخلوي والإنترنت) بشكل جزئي في مناطق متفرقة داخل قطاع غزة، وذلك بعد أن تم توفير كمية محدودة من الوقود عن طريق وكالة الغوث (الأونروا)".

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