حماس تعلن ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة الى 12 ألف قتيل

أعلنت حكومة حركة حماس في غزة الجمعة أن 12 ألف شخص قتلوا جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضحت أن من بين هؤلاء خمسة آلاف طفل و3300 امرأة، مشيرة الى أن عدد المصابين ناهز 30 ألف شخص.



من جهتها، أكدت وزارة الصحة في الحكومة أن عشرات الجثث تنتشر في الشوارع بشمال القطاع ويستحيل انتشالها وإحصاء عددها بدقة جراء حدة القصف والمعارك الدائرة.

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