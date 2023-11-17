حماس تعلن ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة الى 12 ألف قتيل

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت حكومة حركة حماس في غزة الجمعة أن 12 ألف شخص قتلوا جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.
وأوضحت أن من بين هؤلاء خمسة آلاف طفل و3300 امرأة، مشيرة الى أن عدد المصابين ناهز 30 ألف شخص.
من جهتها، أكدت وزارة الصحة في الحكومة أن عشرات الجثث تنتشر في الشوارع بشمال القطاع ويستحيل انتشالها وإحصاء عددها بدقة جراء حدة القصف والمعارك الدائرة.
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