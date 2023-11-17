الطقس عندنا جيد.. ماذا قال بوتين عن وجود صراع بين روسيا وأوروبا؟



قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة، إن روسيا تبقي "نافذتها" على أوروبا مفتوحة رغم "الأوقات الصعبة".

واضاف بوتين في كلمة أمام منتدى ثقافي في سان بطرسبرج الجمعة، إن روسيا لن تغلق النافذة أمام أوروبا ، حسبما أفادت وكالة تاس الرسمية للأنباء.

وقال: "عندما يكون هناك تيار هواء ، يفكر المرء: ربما ، سيكون من المعقول إغلاق النافذة قليلا حتى لا تشعر بالبرد".

واوضح :" ولكن الطقس عندنا جيد ... نحن لا نغلق أي شيء، ليس لدينا صراع مع المجتمع الأوروبي".

واستطرد ، بدلا من ذلك ،

تمر روسيا "بأوقات عصيبة" مع النخبة الأوروبية.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي وعدة دول غربية فرضت عقوبات أشد على روسيا وبعض برلمانيها مع احتدام حرب موسكو على أوكرانيا.





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