مقتل 5 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مخيم بلاطة في نابلس بالضفة الغربية

(MENAFN
- Al-Bayan)
قالت خدمة الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني إن خمسة فلسطينيين على الأقل لقوا حتفهم وأصيب اثنان آخران في قصف إسرائيلي لمبنى في مخيم بلاطة للاجئين في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.
وذكرت إدارة المخيم أن ضربة جوية أصابت مبنى يضم مقرا لحركة فتح.
وكان الهلال الأحمر الفلسطيني قال في وقت سابق إن طواقمه الطبية تتعامل مع خمس إصابات خطيرة للغاية جميعها لشبان تتراوح أعمارهم بين 19 و25 عاما.
وقتلت القوات الإسرائيلية ما لا يقل عن 186 فلسطينيا بينهم 51 طفلا في الضفة الغربية منذ الهجوم الذي نفذته حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر وفقا لأرقام الأمم المتحدة.
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