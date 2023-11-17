

قالت خدمة الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني إن خمسة فلسطينيين على الأقل لقوا حتفهم وأصيب اثنان آخران في قصف إسرائيلي لمبنى في مخيم بلاطة للاجئين في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت إدارة المخيم أن ضربة جوية أصابت مبنى يضم مقرا لحركة فتح.

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني قال في وقت سابق إن طواقمه الطبية تتعامل مع خمس إصابات خطيرة للغاية جميعها لشبان تتراوح أعمارهم بين 19 و25 عاما.

وقتلت القوات الإسرائيلية ما لا يقل عن 186 فلسطينيا بينهم 51 طفلا في الضفة الغربية منذ الهجوم الذي نفذته حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر وفقا لأرقام الأمم المتحدة.

اقرأ أيضاً:

المحكمة الجنائية الدولية: 5 دول طلبت تحقيقاً في جرائم حرب بفلسطين



هيئة المعابر والحدود الفلسطينية: إدخال 17 ألف لتر من الوقود الى غزة لصالح شركة الاتصالات

الأمم المتحدة تدعو مجدداً إلى وقف إنساني لإطلاق النار في غزة

الجيش الإسرائيلي يعتزم توسيع عملياته إلى جنوب قطاع غزة

عودة خدمات الاتصالات جزئياً في غزة بعد دخول كمية محدودة من الوقود

قتلى وجرحى في غارات إسرائيلية على جباليا وغزة وبيت لاهيا

إسرائيل تسمح بدخول شاحنتي وقود يومياً إلى قطاع غزة

حماس تعلن ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة الى 12 ألف قتيل



مقتل 5 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مخيم بلاطة في نابلس بالضفة الغربية

مدير منظمة الصحة العالمية: إذا كنتم لن تستطيعوا أن توقفوا حمام الدم فما هي فائدة الأمم المتحدة؟









تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز