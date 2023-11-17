مدير منظمة الصحة العالمية: ما هي فائدة الأمم المتحدة إذا لم توقف حمام الدم في غزة؟



انتقد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس بشدة الهجمات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، ووصفها بأنها "غير مبررة بشكل متزايد".

وأكد تيدروس إن الأمم المتحدة تأسست لتعزيز السلام، مضيفا "إذا كنتم أيها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لن توقفوا أو لن تستطيعوا أن توقفوا حمام الدم هذا، فيجب أن نسأل: ما هي فائدة الأمم المتحدة؟"

وقال في كلمة عبر الفيديو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم الجمعة إن "الهجمات التي شنتها حماس وجماعات مسلحة أخرى على إسرائيل وقتلت 1200 شخص واحتجزت أكثر من 200 رهينة غير مبررة على الإطلاق".

وقال تيدروس إن "حجم الرد الإسرائيلي يبدو غير مبرر بشكل متزايد.. نحن نشهد تدميرا للأرواح والممتلكات على نطاق مروع."

وقد تجاوزت حصيلة القتلى الفلسطينيين في قطاع غزة 11500 شخص، فضلا عن الإصابات والمفقودين.

وقال أيضا إن العالم يشهد "تدمير التحضر والنظام القائم على القواعد والثقة بين الدول".

ووصف الأزمة بأنها "اختبار حاسم للأمم المتحدة، ولكم أنتم الدول الأعضاء فيها".

وأكد تيدروس إن الأمم المتحدة تأسست لتعزيز السلام، مضيفا "إذا كنتم أيها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لن توقفوا أو لن تستطيعوا أن توقفوا حمام الدم هذا، فيجب أن نسأل: ما هي فائدة الأمم المتحدة؟"

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