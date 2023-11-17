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بلدية الشمالية وهيئة الثقافة تقومان بزراعة 800 شجرة في موقع سار الأثري

11/17/2023 7:18:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أقامت‭ ‬بلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الشمالية‭ ‬فعالية‭ ‬زراعة‭ ‬800‭ ‬شجرة‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬سار‭ ‬الأثري‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للثقافة‭ ‬والآثار‭ ‬والمجلس‭ ‬البلدي‭ ‬الشمالي،‭ ‬تحقيقاً‭ ‬لأهداف‭ ‬الخطة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الوطنية‭ ‬للتشجير‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بحضور‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬بلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الشمالية‭ ‬المهندسة‭ ‬لمياء‭ ‬الفضالة،‭ ‬ورئيس‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬الدكتور‭ ‬شبر‭ ‬الوداعي‭ ‬ومدير‭ ‬إدارة‭ ‬الآثار‭ ‬والمتاحف‭ ‬الدكتور‭ ‬سلمان‭ ‬المحاري‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬وطلبة‭ ‬المدارس،‭ ‬وتأتي‭ ‬مبادرة‭ ‬التشجير‭ ‬ضمن‭ ‬الحملة‭ ‬الوطنية‭ ‬المشتركة‭ ‬سواعد‭ ‬والتي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬الوعي‭ ‬بثقافة‭ ‬التشجير‭ ‬والاهتمام‭ ‬بالمزروعات،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭.‬

وأكدت‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬بلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الشمالية‭ ‬المهندسة‭ ‬لمياء‭ ‬الفضالة‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬وتوسيع‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬زيادة‭ ‬التشجير‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مناطق‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وأن‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للثقافة‭ ‬والآثار‭ ‬هو‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬،‭ ‬كلبنة‭ ‬أساس‭ ‬نعتز‭ ‬بها‭ ‬للنهوض‭ ‬معاً‭ ‬بتكاتفنا‭ ‬كجهات‭ ‬حكومية‭ ‬وأفراد‭ ‬ومؤسسات‭ ‬مجتمعية‭ ‬لزيادة‭ ‬الرقعة‭ ‬الخضراء‭ ‬وتحسين‭ ‬الواجهة‭ ‬الثقافية‭ ‬والسياحية‭ ‬التي‭ ‬تتميز‭ ‬بها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬خصوصاً‭ ‬أن‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬تحوي‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المواقع‭ ‬الأثرية‭ ‬والتاريخية،‭ ‬وقالت‭ ‬الفضالة‭ ‬إن‭ ‬التعاون‭ ‬مستمر‭ ‬حسب‭ ‬الخطة‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬تشجير‭ ‬موقع‭ ‬معابد‭ ‬باربار‭ ‬وموقع‭ ‬عين‭ ‬السجور‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة‭. ‬

وبينت‭ ‬الفضالة‭ ‬أن‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬المواقع‭ ‬الأثرية‭ ‬شمل‭ ‬تنسيقا‭ ‬كبيرا‭ ‬وجهودا‭ ‬حثيثة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬ممثلين‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للثقافة‭ ‬والآثار‭ ‬والمختصين‭ ‬من‭ ‬بلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الشمالية‭ ‬لدراسة‭ ‬التحديات‭ ‬والمحاذير‭ ‬الفنية‭ ‬منها‭ ‬دراسة‭ ‬محدودية‭ ‬الجذور‭ ‬ونوع‭ ‬الأشجار‭ ‬اللازمة‭ ‬وذلك‭ ‬للحرص‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬الآثار‭ ‬بالموقع،‭ ‬وأثمر‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬عن‭ ‬زراعة‭ ‬800‭ ‬شجرة‭ ‬تشمل‭ ‬4‭ ‬أنواع‭ ‬من‭ ‬الأشجار‭ ‬وهي‭ (‬النيم،‭ ‬البونسيان،‭ ‬الأكاسيا،‭ ‬الهبكس‭)‬،‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬اختيارهم‭ ‬بعناية‭ ‬بالتوافق‭ ‬مع‭ ‬الأنواع‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تحديدها‭ ‬في‭ ‬استراتيجية‭ ‬التشجير‭ ‬المعتمدة‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬للفترة‭ ‬من‭ ‬2022‭-‬2035‭ ‬لما‭ ‬تتميز‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬تحملها‭ ‬للظروف‭ ‬المناخية‭ ‬ولمستها‭ ‬الجمالية‭ ‬وقلة‭ ‬استهلاكها‭ ‬للمياه،‭ ‬يأتي‭ ‬ذلك‭ ‬بالانسجام‭ ‬مع‭ ‬مساعي‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لتحقيق‭ ‬الهدف‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬لتحسين‭ ‬جودة‭ ‬المناخ‭ ‬والوصول‭ ‬إلى‭ ‬الحياد‭ ‬الكربوني‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬زيادة‭ ‬الرقعة‭ ‬الخضراء‭.‬

وأشاد‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬الدكتور‭ ‬شبر‭ ‬الوداعي‭ ‬بمشروع‭ ‬تشجير‭ ‬المواقع‭ ‬التراثية‭ ‬والثقافية‭ ‬وقال‭ ‬إنها‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬تعزز‭ ‬الأثر‭ ‬الإيجابي‭ ‬في‭ ‬تفعيل‭ ‬جهود‭ ‬العمل‭ ‬الموجه‭ ‬لبناء‭ ‬بيئة‭ ‬صحية‭ ‬تحفز‭ ‬السياحة‭ ‬الثقافية‭ ‬وتبرز‭ ‬المظهر‭ ‬الجمالي‭ ‬والحضاري‭ ‬للمعالم‭ ‬الثقافية‭ ‬والتاريخية‭ ‬وأن‭ ‬ذلك‭ ‬يؤكد‭ ‬الاهتمام‭ ‬الذي‭ ‬تبديه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الجهود‭ ‬الدولية‭ ‬لإنجاز‭ ‬مقاصد‭ ‬الأهداف‭ ‬العالمية‭ ‬للتنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬وتفعيل‭ ‬الجهود‭ ‬المشتركة‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬خريطة‭ ‬الطريق‭ ‬الفاعلة‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬إنجاز‭ ‬أهداف‭ ‬المشروع‭ ‬الوطني‭ ‬للتنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬ما‭ ‬شهده‭ ‬الموقع‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬في‭ ‬تشجير‭ ‬الموقع‭ ‬التراثي‭ ‬في‭ ‬سار‭ ‬بمشاركة‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الطلبة‭ ‬يساهم‭ ‬في‭ ‬إنجاز‭ ‬أهداف‭ ‬متداخلة‭ ‬في‭ ‬مؤثراتها‭ ‬حيث‭ ‬أكدت‭ ‬الفعالية‭ ‬على‭ ‬البعد‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬في‭ ‬الاهتمام‭ ‬بالمعالم‭ ‬الثقافية‭ ‬وتوفير‭ ‬بيئة‭ ‬ملائمة‭ ‬للزيارات‭ ‬والجولات‭ ‬السياحية‭ ‬لمحبي‭ ‬المعالم‭ ‬التراثية،‭ ‬كما‭ ‬إن‭ ‬ذلك‭ ‬الجهد‭ ‬يساهم‭ ‬كذلك‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬ثقافة‭ ‬الوعي‭ ‬المتداخل‭ ‬في‭ ‬مؤثراته‭ ‬للأجيال‭ ‬الحالية‭ ‬والمقبلة‭ ‬بالأهمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والحضارية‭ ‬للمواقع‭ ‬الثقافية‭ ‬والتاريخية‭ ‬والمسؤولية‭ ‬التي‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬تضطلع‭ ‬بها‭ ‬الأجيال‭ ‬لصون‭ ‬المعالم‭ ‬الثقافية‭ ‬والارتقاء‭ ‬بقيمتها‭ ‬الحضارية‭ ‬كمشروع‭ ‬وطني‭.‬

ومن‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭ ‬أثنى‭ ‬العضو‭ ‬البلدي‭ ‬طارق‭ ‬الفرساني‭ ‬عضو‭ ‬الدائرة‭ ‬الخامسة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الشمالية،‭ ‬بالجهود‭ ‬التي‭ ‬بذلتها‭ ‬بلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الشمالية‭ ‬وهيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للثقافة‭ ‬والآثار‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬تشجير‭ ‬الموقع‭.‬

وقال‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬الآثار‭ ‬والمتاحف‭ ‬الدكتور‭ ‬سلمان‭ ‬المحاري‭: ‬‮«‬تأتي‭ ‬مبادرة‭ ‬تشجير‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المواقع‭ ‬الأثرية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬الشمالي‭ ‬وبلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الشمالية‭ ‬وكان‭ ‬انطلاقتها‭ ‬عندما‭ ‬نفذت‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للثقافة‭ ‬والآثار‭ ‬زيارة‭ ‬ميدانية‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬المواقع‭ ‬الأثرية‭ ‬بمعية‭ ‬رئيس‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬بلدي‭ ‬المنطقة‭ ‬الشمالية‭ ‬بحضور‭ ‬سعادة‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الثقافة‭ ‬والآثار‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬الهدف‭ ‬من‭ ‬تشجير‭ ‬المواقع‭ ‬الأثرية،‭ ‬ونحن‭ ‬نقصد‭ ‬هنا‭ ‬حدود‭ ‬ومحيط‭ ‬المواقع‭ ‬الأثرية،‭ ‬إلى‭ ‬محاولة‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬تأثير‭ ‬التغيرات‭ ‬المناخية‭ ‬التي‭ ‬باتت‭ ‬تشكل‭ ‬تهديدا‭ ‬على‭ ‬التراث‭ ‬الأثري‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مناطق‭ ‬العالم،‭ ‬وإحدى‭ ‬الحلول‭ ‬هي‭ ‬غرس‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬ممكن‭ ‬من‭ ‬الأشجار‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تقلل‭ ‬من‭ ‬تأثيرات‭ ‬الاحتباس‭ ‬الحراري‮»‬،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬غرس‭ ‬الأشجار‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬المواقع‭ ‬الأثرية‭ ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬إضافة‭ ‬لمسة‭ ‬جمالية‭ ‬طبيعية‭ ‬للموقع‭ ‬وكذلك‭ ‬توفير‭ ‬الظلال‭ ‬لزوار‭ ‬المواقع،‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬تشكل‭ ‬مصدات‭ ‬طبيعية‭ ‬تقلل‭ ‬من‭ ‬تأثير‭ ‬الرياح‭ ‬المحملة‭ ‬بالأتربة‭ ‬أو‭ ‬الرمال‭ ‬التي‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬حدوث‭ ‬تلفيات‭ ‬في‭ ‬أسطح‭ ‬المنشآت‭ ‬الأثرية‭ ‬والتاريخية،‭ ‬وتساعد‭ ‬أيضا‭ ‬هذه‭ ‬الأشجار‭ ‬على‭ ‬وقف‭ ‬تحرك‭ ‬التربة‭ ‬وترسب‭ ‬الرمال‭ ‬عند‭ ‬جدران‭ ‬البقايا‭ ‬الأثرية‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬البحرين‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬4000‭ ‬عام‭ ‬اشتهرت‭ ‬بتربتها‭ ‬الخصبة‭ ‬ومياهها‭ ‬العذبة‭ ‬والزراعة،‭ ‬لذا‭ ‬فإننا‭ ‬نعيد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬التشجير‭ ‬تلك‭ ‬الخاصية‭ ‬الطبيعية‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تتميز‭ ‬بها‭ ‬البحرين‭ ‬منذ‭ ‬آلاف‭ ‬السنين،‭ ‬وخصوصا‭ ‬إننا‭ ‬بدأنا‭ ‬بالتشجير‭ ‬عند‭ ‬مواقع‭ ‬أثرية‭ ‬هي‭ ‬في‭ ‬الأساس‭ ‬كانت‭ ‬محاطة‭ ‬بالأشجار‭ ‬والمساحات‭ ‬الخضراء‭ ‬مثل‭ ‬موقع‭ ‬سار‭ ‬الأثري‭ ‬وموقع‭ ‬معابد‭ ‬باربار‭.‬

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