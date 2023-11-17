بلدية الشمالية وهيئة الثقافة تقومان بزراعة 800 شجرة في موقع سار الأثري

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أقامت بلدية المنطقة الشمالية فعالية زراعة 800 شجرة في موقع سار الأثري بالتعاون مع هيئة البحرين للثقافة والآثار والمجلس البلدي الشمالي، تحقيقاً لأهداف الخطة الاستراتيجية الوطنية للتشجير لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مملكة البحرين، بحضور مدير عام بلدية المنطقة الشمالية المهندسة لمياء الفضالة، ورئيس المجلس البلدي الدكتور شبر الوداعي ومدير إدارة الآثار والمتاحف الدكتور سلمان المحاري وعدد من المسؤولين وطلبة المدارس، وتأتي مبادرة التشجير ضمن الحملة الوطنية المشتركة سواعد والتي تهدف إلى زيادة الوعي بثقافة التشجير والاهتمام بالمزروعات، وتعزيز الشراكة المجتمعية.
وأكدت مدير عام بلدية المنطقة الشمالية المهندسة لمياء الفضالة الحرص على تعزيز وتوسيع الشراكة المجتمعية في مجال زيادة التشجير في مختلف مناطق مملكة البحرين، وأن هذا التعاون مع هيئة البحرين للثقافة والآثار هو الأول من نوعه ، كلبنة أساس نعتز بها للنهوض معاً بتكاتفنا كجهات حكومية وأفراد ومؤسسات مجتمعية لزيادة الرقعة الخضراء وتحسين الواجهة الثقافية والسياحية التي تتميز بها مملكة البحرين، خصوصاً أن المحافظة الشمالية تحوي العديد من المواقع الأثرية والتاريخية، وقالت الفضالة إن التعاون مستمر حسب الخطة حيث سيتم تشجير موقع معابد باربار وموقع عين السجور خلال الفترة القادمة.
وبينت الفضالة أن التعامل مع المواقع الأثرية شمل تنسيقا كبيرا وجهودا حثيثة ما بين ممثلين هيئة البحرين للثقافة والآثار والمختصين من بلدية المنطقة الشمالية لدراسة التحديات والمحاذير الفنية منها دراسة محدودية الجذور ونوع الأشجار اللازمة وذلك للحرص على سلامة الآثار بالموقع، وأثمر هذا التعاون عن زراعة 800 شجرة تشمل 4 أنواع من الأشجار وهي (النيم، البونسيان، الأكاسيا، الهبكس)، وقد تم اختيارهم بعناية بالتوافق مع الأنواع التي تم تحديدها في استراتيجية التشجير المعتمدة من مجلس الوزراء للفترة من 2022-2035 لما تتميز به من تحملها للظروف المناخية ولمستها الجمالية وقلة استهلاكها للمياه، يأتي ذلك بالانسجام مع مساعي مملكة البحرين لتحقيق الهدف العالمي في التنمية المستدامة لتحسين جودة المناخ والوصول إلى الحياد الكربوني من خلال زيادة الرقعة الخضراء.
وأشاد رئيس المجلس البلدي الدكتور شبر الوداعي بمشروع تشجير المواقع التراثية والثقافية وقال إنها خطوة مهمة تعزز الأثر الإيجابي في تفعيل جهود العمل الموجه لبناء بيئة صحية تحفز السياحة الثقافية وتبرز المظهر الجمالي والحضاري للمعالم الثقافية والتاريخية وأن ذلك يؤكد الاهتمام الذي تبديه مملكة البحرين في دعم الجهود الدولية لإنجاز مقاصد الأهداف العالمية للتنمية المستدامة وتفعيل الجهود المشتركة في بناء خريطة الطريق الفاعلة للمساهمة في إنجاز أهداف المشروع الوطني للتنمية المستدامة، ما شهده الموقع من جهود في تشجير الموقع التراثي في سار بمشاركة مجموعة من الطلبة يساهم في إنجاز أهداف متداخلة في مؤثراتها حيث أكدت الفعالية على البعد الاستراتيجي في الاهتمام بالمعالم الثقافية وتوفير بيئة ملائمة للزيارات والجولات السياحية لمحبي المعالم التراثية، كما إن ذلك الجهد يساهم كذلك في بناء ثقافة الوعي المتداخل في مؤثراته للأجيال الحالية والمقبلة بالأهمية الاجتماعية والحضارية للمواقع الثقافية والتاريخية والمسؤولية التي ينبغي أن تضطلع بها الأجيال لصون المعالم الثقافية والارتقاء بقيمتها الحضارية كمشروع وطني.
ومن جهة أخرى أثنى العضو البلدي طارق الفرساني عضو الدائرة الخامسة في المنطقة الشمالية، بالجهود التي بذلتها بلدية المنطقة الشمالية وهيئة البحرين للثقافة والآثار في عملية تشجير الموقع.
وقال مدير إدارة الآثار والمتاحف الدكتور سلمان المحاري: «تأتي مبادرة تشجير عدد من المواقع الأثرية في مملكة البحرين بالشراكة مع المجلس البلدي الشمالي وبلدية المنطقة الشمالية وكان انطلاقتها عندما نفذت هيئة البحرين للثقافة والآثار زيارة ميدانية لعدد من المواقع الأثرية بمعية رئيس وأعضاء مجلس بلدي المنطقة الشمالية بحضور سعادة رئيس هيئة الثقافة والآثار الشيخ خليفة بن أحمد بن عبدالله آل خليفة».
وأضاف: «الهدف من تشجير المواقع الأثرية، ونحن نقصد هنا حدود ومحيط المواقع الأثرية، إلى محاولة الحد من تأثير التغيرات المناخية التي باتت تشكل تهديدا على التراث الأثري في مختلف مناطق العالم، وإحدى الحلول هي غرس أكبر عدد ممكن من الأشجار التي من شأنها أن تقلل من تأثيرات الاحتباس الحراري»، لافتا إلى ذلك أن غرس الأشجار في محيط المواقع الأثرية يساعد على إضافة لمسة جمالية طبيعية للموقع وكذلك توفير الظلال لزوار المواقع، كما أنها تشكل مصدات طبيعية تقلل من تأثير الرياح المحملة بالأتربة أو الرمال التي تؤدي إلى حدوث تلفيات في أسطح المنشآت الأثرية والتاريخية، وتساعد أيضا هذه الأشجار على وقف تحرك التربة وترسب الرمال عند جدران البقايا الأثرية.
وأشار إلى أن البحرين منذ أكثر من 4000 عام اشتهرت بتربتها الخصبة ومياهها العذبة والزراعة، لذا فإننا نعيد من خلال هذا التشجير تلك الخاصية الطبيعية التي كانت تتميز بها البحرين منذ آلاف السنين، وخصوصا إننا بدأنا بالتشجير عند مواقع أثرية هي في الأساس كانت محاطة بالأشجار والمساحات الخضراء مثل موقع سار الأثري وموقع معابد باربار.
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