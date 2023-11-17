-->

Saturday, 18 November 2023 07:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


23 أرملة غير بحرينية يتم صرف معاش تقاعدي لها خارج المملكة

11/17/2023 7:18:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كشفت‭ ‬الحكومة‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬حالات‭ ‬الأرامل‭ ‬غير‭ ‬البحرينيات‭ ‬اللاتي‭ ‬يتم‭ ‬صرف‭ ‬المعاش‭ ‬التقاعدي‭ ‬لهن‭ ‬داخل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬179‭ ‬حالة،‭ ‬من‭ ‬ضمنها‭ ‬25‭ ‬حالة‭ ‬موقوف‭ ‬صرف‭ ‬معاشها‭ ‬مؤقتا‭ ‬حتى‭ ‬يتم‭ ‬تحديث‭ ‬البيانات،‭ ‬موضحة‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬حالات‭ ‬الأرامل‭ ‬غير‭ ‬البحرينيات‭ ‬اللاتي‭ ‬يتم‭ ‬صرف‭ ‬المعاش‭ ‬التقاعدي‭ ‬لهن‭ ‬خارج‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬23‭ ‬حالة‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬ردها‭ ‬على‭ ‬الاقتراح‭ ‬النيابي‭ ‬بشأن‭ ‬تعزيز‭ ‬إجراءات‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬توافر‭ ‬شروط‭ ‬استحقاق‭ ‬المعاش‭ ‬التقاعدي‭ ‬للمستحقين‭ ‬غير‭ ‬البحرينيين‭ ‬وخصوصا‭ ‬الذين‭ ‬يقيمون‭ ‬خارج‭ ‬المملكة‭.‬

وشددت‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬استدامة‭ ‬الصناديق‭ ‬التقاعدية‭ ‬ووضع‭ ‬المبادرات‭ ‬والحلول‭ ‬لضمان‭ ‬استدامتها‭ ‬كانت‭ ‬ومازالت‭ ‬من‭ ‬أولوياتها‭ ‬القصوى،‭ ‬هادفة‭ ‬من‭ ‬وراء‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬قدرة‭ ‬هذه‭ ‬الصناديق‭ ‬على‭ ‬الوفاء‭ ‬بالتزاماتها‭ ‬تجاه‭ ‬المتقاعدين‭ ‬من‭ ‬ناحية،‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬أموالها‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى‭.‬

كلمات دالة

MENAFN17112023000055011008ID1107448888

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث