23 أرملة غير بحرينية يتم صرف معاش تقاعدي لها خارج المملكة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كشفت الحكومة أن عدد حالات الأرامل غير البحرينيات اللاتي يتم صرف المعاش التقاعدي لهن داخل مملكة البحرين 179 حالة، من ضمنها 25 حالة موقوف صرف معاشها مؤقتا حتى يتم تحديث البيانات، موضحة أن عدد حالات الأرامل غير البحرينيات اللاتي يتم صرف المعاش التقاعدي لهن خارج مملكة البحرين 23 حالة.
جاء ذلك في ردها على الاقتراح النيابي بشأن تعزيز إجراءات التحقق من توافر شروط استحقاق المعاش التقاعدي للمستحقين غير البحرينيين وخصوصا الذين يقيمون خارج المملكة.
وشددت الحكومة على أن استدامة الصناديق التقاعدية ووضع المبادرات والحلول لضمان استدامتها كانت ومازالت من أولوياتها القصوى، هادفة من وراء ذلك إلى تعزيز قدرة هذه الصناديق على الوفاء بالتزاماتها تجاه المتقاعدين من ناحية، والحفاظ على أموالها من ناحية أخرى.
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