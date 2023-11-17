23 أرملة غير بحرينية يتم صرف معاش تقاعدي لها خارج المملكة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬ردها‭ ‬على‭ ‬الاقتراح‭ ‬النيابي‭ ‬بشأن‭ ‬تعزيز‭ ‬إجراءات‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬توافر‭ ‬شروط‭ ‬استحقاق‭ ‬المعاش‭ ‬التقاعدي‭ ‬للمستحقين‭ ‬غير‭ ‬البحرينيين‭ ‬وخصوصا‭ ‬الذين‭ ‬يقيمون‭ ‬خارج‭ ‬المملكة‭.‬

وشددت‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬استدامة‭ ‬الصناديق‭ ‬التقاعدية‭ ‬ووضع‭ ‬المبادرات‭ ‬والحلول‭ ‬لضمان‭ ‬استدامتها‭ ‬كانت‭ ‬ومازالت‭ ‬من‭ ‬أولوياتها‭ ‬القصوى،‭ ‬هادفة‭ ‬من‭ ‬وراء‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬قدرة‭ ‬هذه‭ ‬الصناديق‭ ‬على‭ ‬الوفاء‭ ‬بالتزاماتها‭ ‬تجاه‭ ‬المتقاعدين‭ ‬من‭ ‬ناحية،‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬أموالها‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى‭.‬

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