تسهيل الإجراءات على الجمعيات الخيرية للحصول على تراخيص جمع المال

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكدت الحكومة أنها تهتم بتفعيل تراخيص جمع المال بصفة عامة حتى لا تتوقف أعمال الجمعيات الخيرية والإنسانية التي تقدم في المجتمع البحريني، وذلك على اعتبار أن هذه المنظمات شريك في خدمة الوطن والمواطن، وبصفة خاصة خلال شهر رمضان، ويتم التأكد من اتخاذ كافة الآليات التي تدعم العديد من الإجراءات التي تسهل حصول الجمعيات الخيرية على التراخيص اللازمة لجمع المال بما يساهم في تلبية الحالات الإنسانية المستعجلة.
جاء ذلك في ردها على الاقتراح النيابي بتسهيل إجراءات الترخيص للجمعيات الخيرية بجمع الأموال لتلبية حاجات الحالات الإنسانية المستعجلة.
وقالت الحكومة إنها تقوم بالعديد من الإجراءات للتسهيل والتيسير على الجمعيات الخيرية في الحصول على التراخيص اللازمة لجمع المال، ولضمان عدم توقف أنشطتها والمساهمة في دعم عملها، كما تقوم الإدارة المختصة بوزارة التنمية الاجتماعية بعقد اللقاءات الدورية مع المعنيين بالمنظمات الأهلية لشرح القوانين والتشريعات وتوضيح الإجراءات الخاصة بعملها وبيان المعوقات التي تقابل أعمالهم في تنظيم جمع المال والإجراءات المتعلقة به، وذلك من أجل الالتزام بتطبيق الأنظمة القانونية وأن تكون أعمالهم وتصرفاتهم في حدود هذه الأنظمة ومن أجل العمل على تطوير آليات الخدمة المقدمة في هذا المجال. وأشارت إلى أنه ووفقا للصالح العام يتم تمديد مدة الترخيص بجمع المال بناء على طلب المرخص له قبل انتهاء مدة الترخيص بشهر على ألا تتجاوز فترة التمديد ثلاثة أشهر، ويتم حصر كافة تراخيص جمع المال التي سوف تنتهي قبل شهر رمضان المبارك والتواصل معهم من أجل حثهم على سرعة تقديم طلباتهم قبل انتهاء مدة التراخيص، تحقيقا لمزيد من التيسير في الإجراءات من أجل دعم الأعمال الخيرية والإنسانية التي تقدم للمجتمع، كما يتم تبسيط إجراءات تراخيص جمع المال من حيث سهولة الاستمارات ويتم تقديمها عبر الموقع الالكتروني لوزارة التنمية الاجتماعية وليتم الرد على كافة الاستفسارات.
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