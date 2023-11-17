تسهيل الإجراءات على الجمعيات الخيرية للحصول على تراخيص جمع المال

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬ردها‭ ‬على‭ ‬الاقتراح‭ ‬النيابي‭ ‬بتسهيل‭ ‬إجراءات‭ ‬الترخيص‭ ‬للجمعيات‭ ‬الخيرية‭ ‬بجمع‭ ‬الأموال‭ ‬لتلبية‭ ‬حاجات‭ ‬الحالات‭ ‬الإنسانية‭ ‬المستعجلة‭.‬

وقالت‭ ‬الحكومة‭ ‬إنها‭ ‬تقوم‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬الإجراءات‭ ‬للتسهيل‭ ‬والتيسير‭ ‬على‭ ‬الجمعيات‭ ‬الخيرية‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬التراخيص‭ ‬اللازمة‭ ‬لجمع‭ ‬المال،‭ ‬ولضمان‭ ‬عدم‭ ‬توقف‭ ‬أنشطتها‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬عملها،‭ ‬كما‭ ‬تقوم‭ ‬الإدارة‭ ‬المختصة‭ ‬بوزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬بعقد‭ ‬اللقاءات‭ ‬الدورية‭ ‬مع‭ ‬المعنيين‭ ‬بالمنظمات‭ ‬الأهلية‭ ‬لشرح‭ ‬القوانين‭ ‬والتشريعات‭ ‬وتوضيح‭ ‬الإجراءات‭ ‬الخاصة‭ ‬بعملها‭ ‬وبيان‭ ‬المعوقات‭ ‬التي‭ ‬تقابل‭ ‬أعمالهم‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬جمع‭ ‬المال‭ ‬والإجراءات‭ ‬المتعلقة‭ ‬به،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الالتزام‭ ‬بتطبيق‭ ‬الأنظمة‭ ‬القانونية‭ ‬وأن‭ ‬تكون‭ ‬أعمالهم‭ ‬وتصرفاتهم‭ ‬في‭ ‬حدود‭ ‬هذه‭ ‬الأنظمة‭ ‬ومن‭ ‬أجل‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬آليات‭ ‬الخدمة‭ ‬المقدمة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭. ‬وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬ووفقا‭ ‬للصالح‭ ‬العام‭ ‬يتم‭ ‬تمديد‭ ‬مدة‭ ‬الترخيص‭ ‬بجمع‭ ‬المال‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬المرخص‭ ‬له‭ ‬قبل‭ ‬انتهاء‭ ‬مدة‭ ‬الترخيص‭ ‬بشهر‭ ‬على‭ ‬ألا‭ ‬تتجاوز‭ ‬فترة‭ ‬التمديد‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر،‭ ‬ويتم‭ ‬حصر‭ ‬كافة‭ ‬تراخيص‭ ‬جمع‭ ‬المال‭ ‬التي‭ ‬سوف‭ ‬تنتهي‭ ‬قبل‭ ‬شهر‭ ‬رمضان‭ ‬المبارك‭ ‬والتواصل‭ ‬معهم‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬حثهم‭ ‬على‭ ‬سرعة‭ ‬تقديم‭ ‬طلباتهم‭ ‬قبل‭ ‬انتهاء‭ ‬مدة‭ ‬التراخيص،‭ ‬تحقيقا‭ ‬لمزيد‭ ‬من‭ ‬التيسير‭ ‬في‭ ‬الإجراءات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬دعم‭ ‬الأعمال‭ ‬الخيرية‭ ‬والإنسانية‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬للمجتمع،‭ ‬كما‭ ‬يتم‭ ‬تبسيط‭ ‬إجراءات‭ ‬تراخيص‭ ‬جمع‭ ‬المال‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬سهولة‭ ‬الاستمارات‭ ‬ويتم‭ ‬تقديمها‭ ‬عبر‭ ‬الموقع‭ ‬الالكتروني‭ ‬لوزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬وليتم‭ ‬الرد‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬الاستفسارات‭. ‬

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