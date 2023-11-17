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الحكومة: لا يوجد أي متأخرات للدفع مستوفاة للإجراءات

11/17/2023 7:18:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكدت‭ ‬الحكومة‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬في‭ ‬النظام‭ ‬المالي‭ ‬المركزي‭ ‬أية‭ ‬متأخرات‭ ‬للدفع‭ ‬مستوفاة‭ ‬لجميع‭ ‬الإجراءات،‭ ‬مشددة‭ ‬على‭ ‬التزام‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬باستكمال‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬لسداد‭ ‬الالتزامات‭ ‬المالية‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬لا‭ ‬تزيد‭ ‬عن‭ ‬40‭ ‬يوما‭ ‬من‭ ‬استلام‭ ‬الفواتير‭ ‬أو‭ ‬حسب‭ ‬شروط‭ ‬العقود‭ ‬أو‭ ‬طلبات‭ ‬الشراء‭ ‬المتفق‭ ‬عليها‭ ‬مع‭ ‬المجهزين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬إلزام‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬بإدخال‭ ‬وتصريح‭ ‬فواتير‭ ‬التزاماتها‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬النظام‭ ‬المالي‭ ‬المركزي‭ ‬فور‭ ‬استلامها‭ ‬من‭ ‬المجهزين،‭ ‬وكذلك‭ ‬يتعين‭ ‬على‭ ‬إدارة‭ ‬المدفوعات‭ ‬والتحصيل‭ ‬تصريح‭ ‬وسداد‭ ‬الفواتير‭ ‬المصرحة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬بحيث‭ ‬لا‭ ‬تتعدى‭ ‬فترة‭ ‬السداد‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬عقود‭ ‬الشراء‭ ‬أو‭ ‬40‭ ‬يوما‭ ‬من‭ ‬استلامها‭. ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬ردها‭ ‬على‭ ‬الاقتراح‭ ‬النيابي‭ ‬بشأن‭ ‬قيام‭ ‬الحكومة‭ ‬بدفع‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬5 % ‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬شهر‭ ‬من‭ ‬اجمالي‭ ‬المبالغ‭ ‬المستحقة‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تجاوز‭ ‬30‭ ‬يوما‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬الاستحقاق‭.‬

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