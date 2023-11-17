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تكثيف الجهود للحد من ظاهرة هروب خدم المنازل

11/17/2023 7:18:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) وافقت‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬الاقتراح‭ ‬النيابي‭ ‬بشأن‭ ‬تكثيف‭ ‬الجهود‭ ‬لوضع‭ ‬حد‭ ‬لظاهرة‭ ‬هروب‭ ‬خدم‭ ‬المنازل‭ ‬ومواجهة‭ ‬من‭ ‬يعاونهم‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬لافتة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التحدي‭ ‬الأكبر‭ ‬الذي‭ ‬يواجه‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭ ‬يتمثل‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬ترك‭ ‬خدم‭ ‬المنازل‭ ‬ومن‭ ‬في‭ ‬حكمهم‭ ‬العمل‭ ‬لدى‭ ‬أصحاب‭ ‬العمل‭ ‬المصرح‭ ‬لهم‭ ‬باستخدامهم‭ ‬مخالفين‭ ‬بذلك‭ ‬شروط‭ ‬التصريح‭ ‬والقانون،‭ ‬والذين‭ ‬يتم‭ ‬استقطابهم‭ ‬التغرير‭ ‬بهم‭ ‬من‭
‬قبل‭ ‬أصحاب‭ ‬عمل‭ ‬آخرين‭ ‬يقومون‭ ‬بإيوائهم‭ ‬واستخدامهم‭ ‬في‭ ‬مساكنهم‭ ‬الخاصة‭ ‬بدون‭ ‬تصريح‭ ‬عمل‭ ‬بالمخالفة‭ ‬لأحكام‭ ‬القانون،‭ ‬مشددة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الممارسة‭ ‬تحدث‭ ‬لدى‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬دون‭ ‬علم‭ ‬أو‭ ‬وعي‭ ‬بأنها‭ ‬تشكل‭ ‬جريمة‭ ‬تعرضهم‭ ‬للمساءلة‭ ‬القانونية‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬ضبطهم‭ ‬بإيواء‭ ‬عامل‭ ‬منزلي‭ ‬مخالف‭ ‬بهدف‭ ‬استخدامه‭.‬

وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬جوهر‭ ‬التحدي‭ ‬هو‭ ‬وقوع‭ ‬مخالفة‭ ‬لأحكام‭ ‬القانون‭ ‬في‭ ‬مسكن‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬المخالف‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يخضع‭ ‬لإجراء‭ ‬التفتيش‭ ‬بطبيعته‭ ‬كمسكن‭ ‬له‭ ‬حرمة‭ ‬دستورية‭ ‬إلا‭ ‬في‭ ‬الحدود‭ ‬الضيقة‭ ‬المبينة‭ ‬بالقانون،‭ ‬أما‭ ‬أماكن‭ ‬العمل‭ ‬وفروع‭ ‬ومكاتب‭ ‬أصحاب‭ ‬العمل‭ ‬ووكالات‭ ‬توريد‭ ‬العمال‭ ‬ومكاتب‭ ‬التوظيف‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المحال‭ ‬ذات‭ ‬الصلة،‭ ‬فإن‭ ‬الهيئة‭ ‬بسطت‭ ‬عليها‭ ‬سلطتها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ممارسة‭ ‬الصلاحيات‭ ‬المبينة‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬والمتعلقة‭ ‬بالرقابة‭ ‬والتفتيش،‭ ‬وقامت‭ ‬بضبط‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬المخالفين‭ ‬منهم‭ ‬تلك‭ ‬المنشآت‭ ‬التي‭ ‬تمارس‭ ‬نشاط‭ ‬التنظيفات،‭ ‬وتسهل‭ ‬لهذه‭ ‬الفئة‭ ‬العمالية‭ ‬المخالفة‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬منازل‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬واتخذت‭ ‬في‭ ‬حقهم‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭.‬

وشددت‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬مستمرة‭ ‬في‭ ‬جهودها‭ ‬المؤدية‭ ‬لانحسار‭ ‬ظاهرة‭ ‬استقطاب‭ ‬هذه‭ ‬الفئة‭ ‬العمالية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تشديد‭ ‬الرقابة‭ ‬وتكثيف‭ ‬التفتيش‭ ‬على‭ ‬أماكن‭ ‬العمل‭ ‬خصوصا‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬تستغل‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬بعض‭ ‬الجماعات‭ ‬لإغراء‭ ‬خدم‭ ‬المنازل‭ ‬وحثهم‭ ‬على‭ ‬ترك‭ ‬العمل‭ ‬لدى‭ ‬أصحاب‭ ‬العمل‭ ‬المصرح‭ ‬لهم‭ ‬باستخدامهم‭ ‬وترغيبهم‭ ‬بالالتحاق‭ ‬بالعمل‭ ‬لدى‭ ‬الجماعات‭ ‬بالمخالفة‭ ‬لشروط‭ ‬تصريح‭ ‬العمل‭ ‬وتجاوزا‭ ‬للقانون،‭ ‬مزعزعين‭ ‬بذلك‭ ‬استقرار‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬وملحقين‭ ‬بأصحاب‭ ‬العمل‭ ‬الأضرار‭ ‬المختلفة‭ ‬وذلك‭ ‬رغبة‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬تزايد‭ ‬حالات‭ ‬ترك‭ ‬العمل‭ ‬لدى‭ ‬أصحاب‭ ‬العمل،‭ ‬وإنفاذا‭ ‬للقانون،‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬استقرار‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬والحياة‭ ‬المنزلية‭ ‬لأصحاب‭ ‬العمل‭. ‬

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