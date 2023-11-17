رغم تحفظ الحــكـومة.. تـشـريعية النواب تتـمـسك بالـسـماح للمـوظف العام بمزاولة النشاط التجاري

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وشددت‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬أنظمة‭ ‬وتشريعات‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬لم‭ ‬تمنع‭ ‬الموظف‭ ‬من‭ ‬ممارسة‭ ‬أعمال‭ ‬أخرى‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬عمله‭ ‬الحكومي‭ ‬مطلقا،‭ ‬لكنها‭ ‬وضعت‭ ‬المعايير‭ ‬وحددت‭ ‬الضوابط‭ ‬اللازمة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن،‭ ‬مضيفة‭ ‬أنه‭ ‬توج‭ ‬أثار‭ ‬سلبية‭ ‬لمشروع‭ ‬القانون‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬إقراره‭ ‬ومنها‭ ‬التأثير‭ ‬على‭ ‬فرص‭ ‬العمل‭ ‬للمواطنين‭ ‬غير‭ ‬الموظفين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬خلق‭ ‬منافسة‭ ‬غير‭ ‬متكافئة‭ ‬وغير‭ ‬عادلة‭ ‬مع‭ ‬صغار‭ ‬ومتوسطي‭ ‬التجار‭ ‬في‭ ‬السوق،‭ ‬مضاعفة‭ ‬عملية‭ ‬تأجير‭ ‬السجلات‭ ‬التجارية،‭ ‬الإضرار‭ ‬بنزاهة‭ ‬الوظيفة‭ ‬العامة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬عدم‭ ‬توافر‭ ‬مبدأي‭ ‬التخصيص‭ ‬والتفرغ‭ ‬اللازمين‭ ‬لنجاح‭ ‬العمل‭ ‬التجاري‭ ‬أو‭ ‬الصناعي‭ ‬في‭ ‬الموظف‭ ‬العام‭. ‬

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