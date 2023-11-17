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المصرف المركزي: لا فرض على البنوك في منع منح القروض

11/17/2023 7:18:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬أنه‭ ‬يتعذر‭ ‬فرض‭ ‬منع‭ ‬منح‭ ‬القروض‭ ‬على‭ ‬مصارف‭ ‬قطاع‭ ‬التجزئة‭ ‬وشركات‭ ‬التمويل؛‭ ‬لأن‭ ‬قرار‭ ‬منح‭ ‬القرض‭ ‬يخضع‭ ‬لسياسة‭ ‬تلك‭ ‬المؤسسات‭ ‬وتقديرها‭ ‬للمخاطر‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالأشخاص‭ ‬المقترضين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المنع‭ ‬سيؤدي‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬قدرة‭ ‬شريحة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬على‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬قروض‭ ‬شخصية‭. ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬الرد‭ ‬الحكومي‭ ‬على‭ ‬الاقتراح‭ ‬النيابي‭ ‬بشأن‭ ‬قيام‭ ‬الحكومة‭ ‬بمنع‭ ‬شركات‭ ‬الإقراض‭ ‬من‭ ‬منح‭ ‬المواطنين‭ ‬قروضا‭ ‬دون‭ ‬ضمانات‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬50 % ‭ ‬من‭ ‬الراتب‭ ‬وشمولهم‭ ‬بالضوابط‭ ‬ذاتها‭ ‬التي‭ ‬يضعها‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬قيام‭ ‬أي‭ ‬جهة‭ ‬‮«‬شركات‭ ‬الإقراض‮»‬‭ ‬بمنح‭ ‬المواطنين‭ ‬قروضا‭ ‬دون‭ ‬ضمانات‭ ‬أو‭ ‬دون‭ ‬وجود‭ ‬راتب‭ ‬شهري‭ ‬كقروض‭ ‬شخصية‭ ‬أو‭ ‬قروض‭ ‬سيارات‭ ‬وممارسة‭ ‬نشاط‭ ‬التمويل‭ ‬بدون‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬رخصة‭ ‬من‭ ‬المصرف‭ ‬المركزي‭ ‬فهي‭ ‬تعد‭ ‬مخالفة‭ ‬ويعاقب‭ ‬عليها‭ ‬بالغرامة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تتجاوز‭ ‬مليون‭ ‬دينار،‭ ‬إذ‭ ‬يحظر‭ ‬تقديم‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬الخاضعة‭ ‬للرقابة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬إلا‭ ‬بترخيص‭ ‬من‭ ‬المصرف‭ ‬المركزي‭ ‬ولا‭ ‬يجوز‭ ‬تأسيس‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬موافقة‭ ‬المصرف‭ ‬المركزي‭.‬

كلمات دالة

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