المصرف المركزي: لا فرض على البنوك في منع منح القروض

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬قيام‭ ‬أي‭ ‬جهة‭ ‬‮«‬شركات‭ ‬الإقراض‮»‬‭ ‬بمنح‭ ‬المواطنين‭ ‬قروضا‭ ‬دون‭ ‬ضمانات‭ ‬أو‭ ‬دون‭ ‬وجود‭ ‬راتب‭ ‬شهري‭ ‬كقروض‭ ‬شخصية‭ ‬أو‭ ‬قروض‭ ‬سيارات‭ ‬وممارسة‭ ‬نشاط‭ ‬التمويل‭ ‬بدون‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬رخصة‭ ‬من‭ ‬المصرف‭ ‬المركزي‭ ‬فهي‭ ‬تعد‭ ‬مخالفة‭ ‬ويعاقب‭ ‬عليها‭ ‬بالغرامة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تتجاوز‭ ‬مليون‭ ‬دينار،‭ ‬إذ‭ ‬يحظر‭ ‬تقديم‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬الخاضعة‭ ‬للرقابة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬إلا‭ ‬بترخيص‭ ‬من‭ ‬المصرف‭ ‬المركزي‭ ‬ولا‭ ‬يجوز‭ ‬تأسيس‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬موافقة‭ ‬المصرف‭ ‬المركزي‭.‬

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