الحكومة: توزيع الوحدات السكنية على المواطنين فور اكتمال جاهزيتها

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكدت الحكومة حرصها على توزيع الوحدات السكنية على المواطنين فور اكتمال جاهزيتها، لافتة إلى أن الإجراء المتبع في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني يشمل 4 مراحل هي تسلم شهادات الاستحقاق، ثم السحب الإلكتروني، ثم توزيع عقود الانتفاع، ثم تسليم المنتفعين الوحدات السكنية. جاء ذلك في ردها على الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب بشأن تسليم المواطنين الذين تسلموا طلبات تخصيص الإسكان وحداتهم الإسكانية الجاهزة بشكل عاجل.
وأشارت الحومة إلى أنه يتم تسليم المواطنين شهادات الاستحقاق بعد رسو مناقصة إنشاء الوحدات السكنية، وتعتمد الفترة بين مرحلة تسليم شهادات الاستحقاق ومرحلة السحب الإلكتروني على الوحدات السكنية على جاهزية المشروع، وقد تم فعليا تخصيص كل الوحدات السكنية الجاهزة في المشاريع الإسكانية حسب الإجراءات المتبعة في الوزارة، أما بالنسبة إلى الطلبات المرشحة على المشاريع غير الجاهزة والتي لم تخصص بعد فسيتم تخصيصها وتسليمها فور جاهزية المشروع.
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