-->

Saturday, 18 November 2023 07:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الحكومة: توزيع الوحدات السكنية على المواطنين فور اكتمال جاهزيتها

11/17/2023 7:18:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكدت‭ ‬الحكومة‭ ‬حرصها‭ ‬على‭ ‬توزيع‭ ‬الوحدات‭ ‬السكنية‭ ‬على‭ ‬المواطنين‭ ‬فور‭ ‬اكتمال‭ ‬جاهزيتها،‭ ‬لافتة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الإجراء‭ ‬المتبع‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬يشمل‭ ‬4‭ ‬مراحل‭ ‬هي‭ ‬تسلم‭ ‬شهادات‭ ‬الاستحقاق،‭ ‬ثم‭ ‬السحب‭ ‬الإلكتروني،‭ ‬ثم‭ ‬توزيع‭ ‬عقود‭ ‬الانتفاع،‭ ‬ثم‭ ‬تسليم‭ ‬المنتفعين‭ ‬الوحدات‭ ‬السكنية‭. ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬ردها‭ ‬على‭ ‬الاقتراح‭ ‬برغبة‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬بشأن‭ ‬تسليم‭ ‬المواطنين‭ ‬الذين‭ ‬تسلموا‭ ‬طلبات‭ ‬تخصيص‭ ‬الإسكان‭ ‬وحداتهم‭ ‬الإسكانية‭ ‬الجاهزة‭ ‬بشكل‭ ‬عاجل‭.‬

وأشارت‭ ‬الحومة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يتم‭ ‬تسليم‭ ‬المواطنين‭ ‬شهادات‭ ‬الاستحقاق‭ ‬بعد‭ ‬رسو‭ ‬مناقصة‭ ‬إنشاء‭ ‬الوحدات‭ ‬السكنية،‭ ‬وتعتمد‭ ‬الفترة‭ ‬بين‭ ‬مرحلة‭ ‬تسليم‭ ‬شهادات‭ ‬الاستحقاق‭ ‬ومرحلة‭ ‬السحب‭ ‬الإلكتروني‭ ‬على‭ ‬الوحدات‭ ‬السكنية‭ ‬على‭ ‬جاهزية‭ ‬المشروع،‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬فعليا‭ ‬تخصيص‭ ‬كل‭ ‬الوحدات‭ ‬السكنية‭ ‬الجاهزة‭ ‬في‭ ‬المشاريع‭ ‬الإسكانية‭ ‬حسب‭ ‬الإجراءات‭ ‬المتبعة‭ ‬في‭ ‬الوزارة،‭ ‬أما‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الطلبات‭ ‬المرشحة‭ ‬على‭ ‬المشاريع‭ ‬غير‭ ‬الجاهزة‭ ‬والتي‭ ‬لم‭ ‬تخصص‭ ‬بعد‭ ‬فسيتم‭ ‬تخصيصها‭ ‬وتسليمها‭ ‬فور‭ ‬جاهزية‭ ‬المشروع‭. ‬

كلمات دالة

MENAFN17112023000055011008ID1107448882

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث