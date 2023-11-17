الحكومة: توزيع الوحدات السكنية على المواطنين فور اكتمال جاهزيتها

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأشارت‭ ‬الحومة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يتم‭ ‬تسليم‭ ‬المواطنين‭ ‬شهادات‭ ‬الاستحقاق‭ ‬بعد‭ ‬رسو‭ ‬مناقصة‭ ‬إنشاء‭ ‬الوحدات‭ ‬السكنية،‭ ‬وتعتمد‭ ‬الفترة‭ ‬بين‭ ‬مرحلة‭ ‬تسليم‭ ‬شهادات‭ ‬الاستحقاق‭ ‬ومرحلة‭ ‬السحب‭ ‬الإلكتروني‭ ‬على‭ ‬الوحدات‭ ‬السكنية‭ ‬على‭ ‬جاهزية‭ ‬المشروع،‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬فعليا‭ ‬تخصيص‭ ‬كل‭ ‬الوحدات‭ ‬السكنية‭ ‬الجاهزة‭ ‬في‭ ‬المشاريع‭ ‬الإسكانية‭ ‬حسب‭ ‬الإجراءات‭ ‬المتبعة‭ ‬في‭ ‬الوزارة،‭ ‬أما‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الطلبات‭ ‬المرشحة‭ ‬على‭ ‬المشاريع‭ ‬غير‭ ‬الجاهزة‭ ‬والتي‭ ‬لم‭ ‬تخصص‭ ‬بعد‭ ‬فسيتم‭ ‬تخصيصها‭ ‬وتسليمها‭ ‬فور‭ ‬جاهزية‭ ‬المشروع‭. ‬

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