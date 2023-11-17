الحكومة: الرد على طلب شهادة حسن السير والسلوك بحد أقصى أسبوعين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب وليد دياب:
وافقت الحكومة على اقتراح برغبة نيابي مستعجل بشأن تحديد مدة قصوى للرد على طلب شهادة حسن السير والسلوك المطلوبة من المواطنين عند التوظيف في الجهات الحكومية، حيث حددت مدة قصوى أسبوعين للرد على طلب شهادة حسن السير والسلوك، مؤكدة أنها لا تدخر جهدا في سبيل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور والتي من بينها شهادات حسن السير والسلوك، وقد قامت بتدشين خدمة طلب إصدار هذه الشهادة في موقع الحكومة الإلكترونية وذلك من ضمن التسهيلات التي تقدمها الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بوزارة الداخلية.
وكشفت الحكومة عن أن وزارة الداخلية تعكف حاليا على تدشين خط ساخن للتواصل مع الإدارات المعنية فيما يخص الخدمات المقدمة من قبل الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية.
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