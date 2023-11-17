الحكومة: الرد على طلب شهادة حسن السير والسلوك بحد أقصى أسبوعين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وافقت‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬اقتراح‭ ‬برغبة‭ ‬نيابي‭ ‬مستعجل‭ ‬بشأن‭ ‬تحديد‭ ‬مدة‭ ‬قصوى‭ ‬للرد‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬شهادة‭ ‬حسن‭ ‬السير‭ ‬والسلوك‭ ‬المطلوبة‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬عند‭ ‬التوظيف‭ ‬في‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية،‭ ‬حيث‭ ‬حددت‭ ‬مدة‭ ‬قصوى‭ ‬أسبوعين‭ ‬للرد‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬شهادة‭ ‬حسن‭ ‬السير‭ ‬والسلوك،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أنها‭ ‬لا‭ ‬تدخر‭ ‬جهدا‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬الارتقاء‭ ‬بمستوى‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬للجمهور‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬شهادات‭ ‬حسن‭ ‬السير‭ ‬والسلوك،‭ ‬وقد‭ ‬قامت‭ ‬بتدشين‭ ‬خدمة‭ ‬طلب‭ ‬إصدار‭ ‬هذه‭ ‬الشهادة‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬الحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬التسهيلات‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمباحث‭ ‬والأدلة‭ ‬الجنائية‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭.‬

وكشفت‭ ‬الحكومة‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬تعكف‭ ‬حاليا‭ ‬على‭ ‬تدشين‭ ‬خط‭ ‬ساخن‭ ‬للتواصل‭ ‬مع‭ ‬الإدارات‭ ‬المعنية‭ ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمباحث‭ ‬والأدلة‭ ‬الجنائية‭. ‬

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