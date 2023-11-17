المحافظة الشمالية تنظم فعالية ((نحو محافظة صحية خالية من مرض السكر))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) شهد علي بن الشيخ عبدالحسين العصفور محافظ المحافظة الشمالية الفعالية الصحية التي نظمتها المحافظة في ممشى ساحل أبوصبح، بمناسبة يوم السكر العالمي تحت الشعار «نحو محافظة صحية خالية من مرض السكر
– اعرف مخاطرك.. اعرف استجابتك» في إطار برنامج المدن الصحية الذي تسعى المحافظة من خلاله إلى الحصول على اعتماد الشمالية محافظة صحية.
وخلال الفعالية قال المحافظ إنها رسالة تضامنية مع منظمة الصحة العالمية من أجل التوعية بداء السكري وكيفية الوقاية وعلاج المتضررين أمام التحديات الصحية في الارتفاع بالإصابة، مبيننا تضاعف الإصابات عالمياً بمعدل واحدة بين كل عشرة أفراد، وإن 90 % من المصابين مصنفين من الدرجة الثانية، ونصفهم لا يعلمون عن إصابتهم ومن هنا تكمن الخطورة، حيث يمكن الوقاية ومعالجته باتباع أنماط الحياة الصحية والنشاط البدني والنظام الغذائي المتوازن، مبيننا سعادته اأن المحافظة قد كرست العديد من برامجها من أجل رفع ثقافة الفرد والمجتمع في سبيل سعيها للحصول على اعتماد الشمالية محافظة صحية، من خلال التركيز على أهمية اتباع أنماط الحياة الصحية لتجنب الإصابة بالأمراض المزمنة ومرض السكري على الخصوص من خلال تنظيم مسابقة الرابح الأكبر لمكافحة السمنة التي تعد من أهم أسباب الإصابة بمرض السكري.
جاء ذلك بحضور نائب المحافظ العقيد عبدالله علي معنطر والدكتورة تسنيم عطاطرة رئيس مكتب منظمة الصحة العالمية في مملكة البحرين والعقيد محمد راشد الحسيني نائب مدير مديرية شرطة المحافظة الشمالية، ورؤساء اللجان في برنامج المدن الصحية بالمحافظة، وقدم الشكر لبرادات الجزيرة للدعم الذي قدموه وجميع الجهات المشاركة والداعمة، بعدها قام سعادته بجولة على أركان المعرض المصاحب الذي بلغ عددهم 18 جهة، ثم قام بجولة ماراثونية للمشي حول المضمار لمسافة واحد كلم بمشاركة جميع المشاركين، جدير بالذكر أن الفعالية احتوت على معرض صحي للفحوصات الطبية المجانية وماراثون للمشي حول المضمار لمسافة واحد كيلومتر، واختتمت بتكريم الجهات المشاركة والداعمة للفعالية من قبل المحافظ.
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