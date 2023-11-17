المحافظة الشمالية تنظم فعالية ((نحو محافظة صحية خالية من مرض السكر))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وخلال‭ ‬الفعالية‭ ‬قال‭ ‬المحافظ‭ ‬إنها‭ ‬رسالة‭ ‬تضامنية‭ ‬مع‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التوعية‭ ‬بداء‭ ‬السكري‭ ‬وكيفية‭ ‬الوقاية‭ ‬وعلاج‭ ‬المتضررين‭ ‬أمام‭ ‬التحديات‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬الارتفاع‭ ‬بالإصابة،‭ ‬مبيننا‭ ‬تضاعف‭ ‬الإصابات‭ ‬عالمياً‭ ‬بمعدل‭ ‬واحدة‭ ‬بين‭ ‬كل‭ ‬عشرة‭ ‬أفراد،‭ ‬وإن‭ ‬90‭ ‬ % ‭ ‬من‭ ‬المصابين‭ ‬مصنفين‭ ‬من‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية،‭ ‬ونصفهم‭ ‬لا‭ ‬يعلمون‭ ‬عن‭ ‬إصابتهم‭ ‬ومن‭ ‬هنا‭ ‬تكمن‭ ‬الخطورة،‭ ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬الوقاية‭ ‬ومعالجته‭ ‬باتباع‭ ‬أنماط‭ ‬الحياة‭ ‬الصحية‭ ‬والنشاط‭ ‬البدني‭ ‬والنظام‭ ‬الغذائي‭ ‬المتوازن،‭ ‬مبيننا‭ ‬سعادته‭ ‬اأن‭ ‬المحافظة‭ ‬قد‭ ‬كرست‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬برامجها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬رفع‭ ‬ثقافة‭ ‬الفرد‭ ‬والمجتمع‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬سعيها‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬اعتماد‭ ‬الشمالية‭ ‬محافظة‭ ‬صحية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬اتباع‭ ‬أنماط‭ ‬الحياة‭ ‬الصحية‭ ‬لتجنب‭ ‬الإصابة‭ ‬بالأمراض‭ ‬المزمنة‭ ‬ومرض‭ ‬السكري‭ ‬على‭ ‬الخصوص‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنظيم‭ ‬مسابقة‭ ‬الرابح‭ ‬الأكبر‭ ‬لمكافحة‭ ‬السمنة‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬أسباب‭ ‬الإصابة‭ ‬بمرض‭ ‬السكري‭.

‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬بحضور‭ ‬نائب‭ ‬المحافظ‭ ‬العقيد‭ ‬عبدالله‭ ‬علي‭ ‬معنطر‭ ‬والدكتورة‭ ‬تسنيم‭ ‬عطاطرة‭ ‬رئيس‭ ‬مكتب‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والعقيد‭ ‬محمد‭ ‬راشد‭ ‬الحسيني‭ ‬نائب‭ ‬مدير‭ ‬مديرية‭ ‬شرطة‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية،‭ ‬ورؤساء‭ ‬اللجان‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬المدن‭ ‬الصحية‭ ‬بالمحافظة،‭ ‬وقدم‭ ‬الشكر‭ ‬لبرادات‭ ‬الجزيرة‭ ‬للدعم‭ ‬الذي‭ ‬قدموه‭ ‬وجميع‭ ‬الجهات‭ ‬المشاركة‭ ‬والداعمة،‭ ‬بعدها‭ ‬قام‭ ‬سعادته‭ ‬بجولة‭ ‬على‭ ‬أركان‭ ‬المعرض‭ ‬المصاحب‭ ‬الذي‭ ‬بلغ‭ ‬عددهم‭ ‬18‭ ‬جهة،‭ ‬ثم‭ ‬قام‭ ‬بجولة‭ ‬ماراثونية‭ ‬للمشي‭ ‬حول‭ ‬المضمار‭ ‬لمسافة‭ ‬واحد‭ ‬كلم‭ ‬بمشاركة‭ ‬جميع‭ ‬المشاركين،‭ ‬جدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬الفعالية‭ ‬احتوت‭ ‬على‭ ‬معرض‭ ‬صحي‭ ‬للفحوصات‭ ‬الطبية‭ ‬المجانية‭ ‬وماراثون‭ ‬للمشي‭ ‬حول‭ ‬المضمار‭ ‬لمسافة‭ ‬واحد‭ ‬كيلومتر،‭ ‬واختتمت‭ ‬بتكريم‭ ‬الجهات‭ ‬المشاركة‭ ‬والداعمة‭ ‬للفعالية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المحافظ‭. ‬

كلمات دالة