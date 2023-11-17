سفير البحرين في أنقرة يشارك في الدورة 14 لقمة البوسفور

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) شارك الدكتور إبراهيم يوسف العبدالله سفير مملكة البحرين لدى الجمهورية التركية في الدورة 14 من قمة البوسفور، المنعقدة في إسطنبول، خلال يومي 16 -17 نوفمبر 2023، تحت شعار «استكشاف القرن القادم».
وأكد السفير ان أهمية هذه الدورة تأتي من عنوانها، الذي يعزز التخطيط للمستقبل، حيث اشتملت الحوارات على مناقشة لمشاريع ميتافيرس المستقبلية، واستراتيجيات الذكاء الاصطناعي لاستدامة الأعمال على المدى الطويل، والقوة الدافعة في الذكاء الاصطناعي في السياق الرقمي.
كما نوقشت قضايا مالية مثل الخدمات البنكية والأسواق المالية، والاقتصاد الاخضر والمناخ وتأثيره العالمي على قطاع الزراعة والغذاء، وشمل البرنامج أيضاَ العولمة في مجال التعليم لاسيما التعليم العالي والصحة، إضافة إلى الاستثمارات في البنية التحتية ودور قطاع الدفاع والأمن السيبراني، وقضايا سياسية مرتبطة بالمشروع التركي «القرن التركي» وانعكاسات ذلك على المنطقة.
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