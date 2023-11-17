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سفير البحرين في أنقرة يشارك في الدورة 14 لقمة البوسفور

11/17/2023 7:18:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شارك‭ ‬الدكتور‭ ‬إبراهيم‭ ‬يوسف‭ ‬العبدالله‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬الجمهورية‭ ‬التركية‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬14‭ ‬من‭ ‬قمة‭ ‬البوسفور،‭ ‬المنعقدة‭ ‬في‭ ‬إسطنبول،‭ ‬خلال‭ ‬يومي‭ ‬16‭ -‬17‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023،‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬استكشاف‭ ‬القرن‭ ‬القادم‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬السفير‭ ‬ان‭ ‬أهمية‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬تأتي‭ ‬من‭ ‬عنوانها،‭ ‬الذي‭ ‬يعزز‭ ‬التخطيط‭ ‬للمستقبل،‭ ‬حيث‭ ‬اشتملت‭ ‬الحوارات‭ ‬على‭ ‬مناقشة‭ ‬لمشاريع‭ ‬ميتافيرس‭ ‬المستقبلية،‭ ‬واستراتيجيات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬لاستدامة‭ ‬الأعمال‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل،‭ ‬والقوة‭ ‬الدافعة‭ ‬في‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬السياق‭ ‬الرقمي‭. ‬

كما‭ ‬نوقشت‭ ‬قضايا‭ ‬مالية‭ ‬مثل‭ ‬الخدمات‭ ‬البنكية‭ ‬والأسواق‭ ‬المالية،‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الاخضر‭ ‬والمناخ‭ ‬وتأثيره‭ ‬العالمي‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬الزراعة‭ ‬والغذاء،‭ ‬وشمل‭ ‬البرنامج‭ ‬أيضاَ‭ ‬العولمة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التعليم‭ ‬لاسيما‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬والصحة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬الاستثمارات‭ ‬في‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬ودور‭ ‬قطاع‭ ‬الدفاع‭ ‬والأمن‭ ‬السيبراني،‭ ‬وقضايا‭ ‬سياسية‭ ‬مرتبطة‭ ‬بالمشروع‭ ‬التركي‭ ‬‮«‬القرن‭ ‬التركي‮»‬‭ ‬وانعكاسات‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬المنطقة‭.‬

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