إقامة ملتقى الشباب وريادة الأعمال 2023 غدا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تنظم مؤسسة شباب العالم الدولية النسخة الثانية من ملتقى الشباب وريادة الأعمال 2023، والتي تنطلق غدا الأحد 19 من نوفمبر الجاري ويستمر مدة يومين في مقر مجلس المحرق البلدي في البسيتين، وذلك بالتعاون مع مجلس المحرق البلدي وشراكة إستراتيجية مع مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في مملكة البحرين(اليونيدو).
وفي هذا السياق قال السيد ثائر مصطفى الرئيس التنفيذي مؤسسة شباب العالم الدولية «إن مسيرة المؤسسة في الاهتمام بالشباب زاخرة جدًا على مدى السنوات الماضية نفذّنا المئات من الدورات التدريبية المتخصصّة من أجل تدريب وتأهيل وتمكين الشباب البحريني وفق رؤية وخطط مملكة البحرين الإستراتيجية 2030 والتي تترجم رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء بالاستثمار في الشباب البحريني. وفي هذا الملتقى تم استقطاب عدد كبير من الخبرات التدريبية المتخصصة في مجالات التنمية البشرية والريادة والتخطيط والإعلام والصحافة والعلاقات العامة والتسويق الإلكتروني والجرائم الإلكترونية والمسؤولية المجتمعية والصحة النفسية».
بدوره أشاد رئيس مجلس المحرق البلدي عبدالعزيز النعّار بفعاليات مؤسسة شباب العالم الدولية التي ترتبط بالمجلس البلدي من خلال التعاون الدائم وتعكس الشراكة المجتمعية التي تتخذها الدولة سياسةً ومنهجًا في إطار فلسفة «فريق البحرين» التي توجه إليها القيادة الرشيدة. مشيرًا إلى أن احتضان المجلس البلدّي لهذا الملتقى يأتي انطلاقا من دعم المجلس البلدي لمسيرة التنمية والعطاء للوطن من خلال تقديم الورش العملية التي ترتقي بفئة الشباب المرشحين لريادة الأعمال والإسهام في رفع اقتصاد الوطن.
ويشمل (ملتقى الشباب وريادة الأعمال 2023 عددا كبيرا من المحاضرات والحلقات النقاشية التي تتطرق في اليوم الأول إلى قصص نجاح رُواد الأعمال عبر مشاريع (اليونيدو)، وإستراتيجيات وضع خطة العمل، وتأسيس العمل الخاص، وتقييم المخاطر وريادة الأعمال في الشركات الصغيرة وأهمية التسويق الإلكتروني لرواد الأعمال.
أما في اليوم الثاني للملتقى تقدم عددا من الفعاليات ذات الأهمية بالنسبة إلى رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة، من أبرزها دور الإعلام في ريادة الأعمال، وحماية الملكية الفكرية والتطبيقات والذكاء الاصطناعي، وحماية المستثمرين من المخالفات والجرائم الإلكترونية، ودور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دعم رواد الأعمال، والصحة النفسية لرواد الأعمال.
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