إقامة ملتقى الشباب وريادة الأعمال 2023 غدا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬قال‭ ‬السيد‭ ‬ثائر‭ ‬مصطفى‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬مؤسسة‭ ‬شباب‭ ‬العالم‭ ‬الدولية‭ ‬‮«‬إن‭ ‬مسيرة‭ ‬المؤسسة‭ ‬في‭ ‬الاهتمام‭ ‬بالشباب‭ ‬زاخرة‭ ‬جدًا‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭ ‬نفذّنا‭ ‬المئات‭ ‬من‭ ‬الدورات‭ ‬التدريبية‭ ‬المتخصصّة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تدريب‭ ‬وتأهيل‭ ‬وتمكين‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬وفق‭ ‬رؤية‭ ‬وخطط‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الإستراتيجية‭ ‬2030‭ ‬والتي‭ ‬تترجم‭ ‬رؤى‭ ‬وتطلعات‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وتوجيهات‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬بالاستثمار‭ ‬في‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭. ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الملتقى‭ ‬تم‭ ‬استقطاب‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الخبرات‭ ‬التدريبية‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬التنمية‭ ‬البشرية‭ ‬والريادة‭ ‬والتخطيط‭ ‬والإعلام‭ ‬والصحافة‭ ‬والعلاقات‭ ‬العامة‭ ‬والتسويق‭ ‬الإلكتروني‭ ‬والجرائم‭ ‬الإلكترونية‭ ‬والمسؤولية‭ ‬المجتمعية‭ ‬والصحة‭ ‬النفسية‮»‬‭.‬

بدوره‭ ‬أشاد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬المحرق‭ ‬البلدي‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬النعّار‭ ‬بفعاليات‭ ‬مؤسسة‭ ‬شباب‭ ‬العالم‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬ترتبط‭ ‬بالمجلس‭ ‬البلدي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التعاون‭ ‬الدائم‭ ‬وتعكس‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬التي‭ ‬تتخذها‭ ‬الدولة‭ ‬سياسةً‭ ‬ومنهجًا‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬فلسفة‭ ‬‮«‬فريق‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬التي‭ ‬توجه‭ ‬إليها‭ ‬القيادة‭ ‬الرشيدة‭. ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬احتضان‭ ‬المجلس‭ ‬البلدّي‭ ‬لهذا‭ ‬الملتقى‭ ‬يأتي‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬لمسيرة‭ ‬التنمية‭ ‬والعطاء‭ ‬للوطن‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬الورش‭ ‬العملية‭ ‬التي‭ ‬ترتقي‭ ‬بفئة‭ ‬الشباب‭ ‬المرشحين‭ ‬لريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬والإسهام‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬اقتصاد‭ ‬الوطن‭.‬

ويشمل‭ (‬ملتقى‭ ‬الشباب‭ ‬وريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬2023‭ ‬عددا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬المحاضرات‭ ‬والحلقات‭ ‬النقاشية‭ ‬التي‭ ‬تتطرق‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬إلى‭ ‬قصص‭ ‬نجاح‭ ‬رُواد‭ ‬الأعمال‭ ‬عبر‭ ‬مشاريع‭ (‬اليونيدو‭)‬،‭ ‬وإستراتيجيات‭ ‬وضع‭ ‬خطة‭ ‬العمل،‭ ‬وتأسيس‭ ‬العمل‭ ‬الخاص،‭ ‬وتقييم‭ ‬المخاطر‭ ‬وريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬الشركات‭ ‬الصغيرة‭ ‬وأهمية‭ ‬التسويق‭ ‬الإلكتروني‭ ‬لرواد‭ ‬الأعمال‭.‬

أما‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الثاني‭ ‬للملتقى‭ ‬تقدم‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬ذات‭ ‬الأهمية‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬رواد‭ ‬الأعمال‭ ‬وأصحاب‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة،‭ ‬من‭ ‬أبرزها‭ ‬دور‭ ‬الإعلام‭ ‬في‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال،‭ ‬وحماية‭ ‬الملكية‭ ‬الفكرية‭ ‬والتطبيقات‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬وحماية‭ ‬المستثمرين‭ ‬من‭ ‬المخالفات‭ ‬والجرائم‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬ودور‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬رواد‭ ‬الأعمال،‭ ‬والصحة‭ ‬النفسية‭ ‬لرواد‭ ‬الأعمال‭. ‬

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