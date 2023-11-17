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وزير شؤون الدفاع يستقبل وزيري دفاع اليمن وسنغافورة

11/17/2023 7:18:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حسن‭ ‬النعيمي‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬الدفاع‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬محسن‭ ‬محمد‭ ‬الداعري‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬بجمهورية‭ ‬اليمن‭ ‬الشقيقة،‭ ‬لدى‭ ‬وصوله‭ ‬إلى‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬صباح‭ ‬أمس،‭ ‬وذلك‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬حوار‭ ‬المنامة‭ ‬2023‭ ‬في‭ ‬دورته‭ ‬التاسعة‭ ‬عشر‭.‬

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭ ‬استقبل‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حسن‭ ‬النعيمي‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬الدفاع‭ ‬زكي‭ ‬محمد‭ ‬وزير‭ ‬الدولة‭ ‬الأعلى‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬بجمهورية‭ ‬سنغافورة‭ ‬الصديقة،‭ ‬لدى‭ ‬وصوله‭ ‬إلى‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬مساء‭ ‬الخميس‭ ‬16‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023م،‭ ‬وذلك‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬حوار‭ ‬المنامة‭ ‬2023‭ ‬في‭ ‬دورته‭ ‬التاسعة‭ ‬عشر‭. ‬

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