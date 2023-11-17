وزير شؤون الدفاع يستقبل وزيري دفاع اليمن وسنغافورة

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- Akhbar Al Khaleej) استقبل الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع الفريق الركن محسن محمد الداعري وزير الدفاع بجمهورية اليمن الشقيقة، لدى وصوله إلى مطار البحرين الدولي صباح أمس، وذلك للمشاركة في مؤتمر حوار المنامة 2023 في دورته التاسعة عشر.
من جهة أخرى استقبل الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع زكي محمد وزير الدولة الأعلى في وزارة الدفاع بجمهورية سنغافورة الصديقة، لدى وصوله إلى مطار البحرين الدولي مساء الخميس 16 نوفمبر 2023م، وذلك للمشاركة في مؤتمر حوار المنامة 2023 في دورته التاسعة عشر.
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