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سفير سلطنة عمان: 490 شراكة بحرينية عمانية ومسارات جديدة لتطوير العلاقات الثنائية

11/17/2023 7:18:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬حارب‭ ‬البوسعيدي‭ ‬سفير‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان‭ ‬الشقيقة‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تميز‭ ‬العلاقات‭ ‬العمانية‭ ‬البحرينية‭ ‬بأبعادها‭ ‬التاريخية‭ ‬العميقة،‭ ‬إذ‭ ‬تعتبر‭ ‬نموذجًا‭ ‬راسخًا‭ ‬للأخوة‭ ‬التي‭ ‬تستند‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يربط‭ ‬الشعبين‭ ‬الشقيقين‭ ‬من‭ ‬علاقات‭ ‬تاريخية‭ ‬وطيدة‭ ‬وأواصر‭ ‬المحبة‭ ‬ووشائج‭ ‬القربى،‭ ‬وهي‭ ‬امتداد‭ ‬لعلاقات‭ ‬راسخة‭ ‬عبر‭ ‬التاريخ‭. ‬وأوضح‭ ‬السفير‭ ‬أن‭ ‬المواقف‭ ‬السياسية‭ ‬للبلدين‭ ‬ممثلةً‭ ‬في‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬الخارجية‭ ‬لكل‭ ‬منهما،‭ ‬متطابقة‭ ‬إزاء‭ ‬القضايا‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬ومجمل‭ ‬التحديات‭ ‬المحيطة‭ ‬بالمنطقة،‭ ‬حيث‭ ‬يحرص‭ ‬البلدان‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬ونصرة‭ ‬القضايا‭ ‬الخليجية‭ ‬والعربية‭ ‬والإسلامية،‭ ‬وانتهاجهما‭ ‬مبدأ‭ ‬التوازن‭ ‬والحكمة،‭ ‬واحترام‭ ‬سيادة‭ ‬الدول،‭ ‬وعدم‭ ‬التدخل‭ ‬في‭ ‬شؤونها‭ ‬الداخلية‭.‬

واستذكر‭ ‬السفير‭ ‬البوسعيدي‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬خاصة‭ ‬لوكالة‭ ‬أنباء‭ ‬البحرين‭ (‬بنا‭) ‬بمناسبة‭ ‬اليوم‭ ‬الوطني‭ ‬لسلطنة‭ ‬عمان‭ ‬أبعاد‭ ‬الزيارة‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬السلطان‭ ‬هيثم‭ ‬بن‭ ‬طارق‭ ‬المعظم‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬التي‭ ‬شكلت‭ ‬جسراً‭ ‬جديداً‭ ‬من‭ ‬جسور‭ ‬المحبة‭ ‬والأخوة،‭ ‬كما‭ ‬بنت‭ ‬مساراً‭ ‬جديداً‭ ‬من‭ ‬مسارات‭ ‬تطوير‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭.‬

ولفت‭ ‬السفير‭ ‬إلى‭ ‬جهود‭ ‬سلطنة‭ ‬عُمان‭ ‬ومملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لاستقطاب‭ ‬وتسهيل‭ ‬عمل‭ ‬المستثمرين‭ ‬في‭ ‬كلا‭ ‬البلدين‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬قطاعات‭ ‬الصناعات‭ ‬الغذائية‭ ‬والاستزراع‭ ‬السمكي‭. ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬حوالي‭ ‬490‭ ‬شراكة‭ ‬بحرينية‭ ‬عمانية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬وما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬900‭ ‬مؤسسة‭ ‬تجارية‭ ‬بحرينية‭ ‬عاملة‭ ‬في‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان،‭ ‬أغلبيتها‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬بحسب‭ ‬احصائيات‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬كما‭ ‬تأسست‭ ‬الشركة‭ ‬العُمانية‭ ‬البحرينية‭ ‬للاستثمار‭ ‬القابضة‭ ‬برأس‭ ‬مال‭ ‬يقدر‭ ‬بـ‭ ‬10‭ ‬ملايين‭ ‬ريال‭ ‬عُماني،‭ ‬وتتخذ‭ ‬الشركة‭ ‬من‭ ‬مسقط‭ ‬مركزا‭ ‬لها‭ ‬مع‭ ‬إمكانية‭ ‬فتح‭ ‬فروع‭ ‬لها‭ ‬خارج‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان‭ ‬لتسهيل‭ ‬مزاولة‭ ‬عملها،‭ ‬والتي‭ ‬ستعمل‭ ‬في‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬القطاعات‭ ‬التي‭ ‬تركز‭ ‬عليها‭ ‬‮«‬رؤية‭ ‬عمان‭ ‬2040،‭ ‬ورؤية‭ ‬البحرين‭ ‬2030‭.‬

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