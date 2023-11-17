سفير سلطنة عمان: 490 شراكة بحرينية عمانية ومسارات جديدة لتطوير العلاقات الثنائية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

واستذكر‭ ‬السفير‭ ‬البوسعيدي‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬خاصة‭ ‬لوكالة‭ ‬أنباء‭ ‬البحرين‭ (‬بنا‭) ‬بمناسبة‭ ‬اليوم‭ ‬الوطني‭ ‬لسلطنة‭ ‬عمان‭ ‬أبعاد‭ ‬الزيارة‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬السلطان‭ ‬هيثم‭ ‬بن‭ ‬طارق‭ ‬المعظم‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬التي‭ ‬شكلت‭ ‬جسراً‭ ‬جديداً‭ ‬من‭ ‬جسور‭ ‬المحبة‭ ‬والأخوة،‭ ‬كما‭ ‬بنت‭ ‬مساراً‭ ‬جديداً‭ ‬من‭ ‬مسارات‭ ‬تطوير‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭.‬

ولفت‭ ‬السفير‭ ‬إلى‭ ‬جهود‭ ‬سلطنة‭ ‬عُمان‭ ‬ومملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لاستقطاب‭ ‬وتسهيل‭ ‬عمل‭ ‬المستثمرين‭ ‬في‭ ‬كلا‭ ‬البلدين‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬قطاعات‭ ‬الصناعات‭ ‬الغذائية‭ ‬والاستزراع‭ ‬السمكي‭. ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬حوالي‭ ‬490‭ ‬شراكة‭ ‬بحرينية‭ ‬عمانية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬وما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬900‭ ‬مؤسسة‭ ‬تجارية‭ ‬بحرينية‭ ‬عاملة‭ ‬في‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان،‭ ‬أغلبيتها‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬بحسب‭ ‬احصائيات‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬كما‭ ‬تأسست‭ ‬الشركة‭ ‬العُمانية‭ ‬البحرينية‭ ‬للاستثمار‭ ‬القابضة‭ ‬برأس‭ ‬مال‭ ‬يقدر‭ ‬بـ‭ ‬10‭ ‬ملايين‭ ‬ريال‭ ‬عُماني،‭ ‬وتتخذ‭ ‬الشركة‭ ‬من‭ ‬مسقط‭ ‬مركزا‭ ‬لها‭ ‬مع‭ ‬إمكانية‭ ‬فتح‭ ‬فروع‭ ‬لها‭ ‬خارج‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان‭ ‬لتسهيل‭ ‬مزاولة‭ ‬عملها،‭ ‬والتي‭ ‬ستعمل‭ ‬في‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬القطاعات‭ ‬التي‭ ‬تركز‭ ‬عليها‭ ‬‮«‬رؤية‭ ‬عمان‭ ‬2040،‭ ‬ورؤية‭ ‬البحرين‭ ‬2030‭.‬

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