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استشهاد سبعة فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال في جنين والخليل

11/17/2023 7:18:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

جنين‭ - ‬الوكالات‭: ‬استشهد‭ ‬أمس‭ ‬سبعة‭ ‬فلسطينيين‭ ‬برصاص‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬جنين‭ ‬وفي‭ ‬مدينة‭ ‬الخليل‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬الجيش‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬ووزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الفلسطينية‭. ‬

أعلن‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬أنه‭ ‬قتل‭ ‬خمسة‭ ‬فلسطينيين‭ ‬في‭ ‬جنين‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة،‭ ‬فيما‭ ‬أعلنت‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬استشهاد‭ ‬ثلاثة‭ ‬من‭ ‬مقاتليها‭. ‬

وأفادت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬من‭ ‬جهتها‭ ‬عن‭ ‬‮«‬استشهاد‭ ‬ثلاثة‭ ‬مواطنين‭ ‬وإصابة‭ ‬15‭ ‬آخرين،‭ ‬بينهم‭ ‬أربعة‭ ‬وُصفت‭ ‬إصاباتهم‭ ‬بالخطرة‮»‬‭. ‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬للجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أنّ‭ ‬طائرة‭ ‬تابعة‭ ‬له‭ ‬ضربت‭ ‬‮«‬خلية‭ ‬مسلحة‮»‬‭ ‬أطلقت‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬قواته،‭ ‬وتم‭ ‬‮«‬خلال‭ ‬العملية‭ ‬تحييد‮»‬‭ ‬آخرين‭ ‬أطلقوا‭ ‬النار‭ ‬أو‭ ‬ألقوا‭ ‬عبوات‭ ‬ناسفة‭ ‬على‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬‮«‬ما‭ ‬أدى‭ ‬في‭ ‬المجموع‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬خمسة‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬قالت‭ ‬حماس‭ ‬إنّ‭ ‬ثلاثة‭ ‬من‭ ‬مقاتليها‭ ‬استشهدوا‭. ‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬إن‭ ‬الشهداء‭ ‬الثلاثة‭ ‬هم‭ ‬‮«‬الشهيد‭ ‬بهاء‭ ‬جمال‭ ‬لحلوح‭ (‬23‭ ‬عاماً‭) ‬والشهيد‭ ‬محمد‭ ‬جمال‭ ‬فلو‭ (‬28‭ ‬عاماً‭) ‬والشهيد‭ ‬محمد‭ ‬عزمي‭ ‬الحسنية‭ (‬34‭ ‬عاماً‭)‬‮»‬‭. ‬

وشيعت‭ ‬جثامين‭ ‬الشهداء‭ ‬الثلاثة‭ ‬في‭ ‬المخيم‭ ‬وسط‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬في‭ ‬الهواء،‭ ‬ولفّت‭ ‬الجثامين‭ ‬براية‭ ‬حماس‭ ‬الخضراء‭. ‬

من‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى،‭ ‬نقلت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬عن‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للشؤون‭ ‬المدنية‭ ‬‮«‬استشهاد‭ ‬محمد‭ ‬كامل‭ ‬عوني‭ ‬أبو‭ ‬ميزر‭ ‬وعبدالرحمن‭ ‬طلال‭ ‬أبوسنينة‭ ‬برصاص‭ ‬الاحتلال‭ ‬صباح‭ ‬الجمعة،‭ ‬عند‭ ‬مدخل‭ ‬مدينة‭ ‬الخليل‭ ‬الشمالي‮»‬‭. ‬

وأفاد‭ ‬مراسل‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬بأنّه‭ ‬شاهد‭ ‬ليل‭ ‬الخميس‭ ‬الجمعة‭ ‬مركبات‭ ‬عسكرية‭ ‬اسرائيلية‭ ‬تقتحم‭ ‬شوارع‭ ‬مخيّم‭ ‬جنين‭ ‬للاجئين‭ ‬الذي‭ ‬يبلغ‭ ‬عدد‭ ‬سكانه‭ ‬23‭ ‬ألف‭ ‬نسمة،‭ ‬بحسب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬التي‭ ‬تديره‭.‬

وحلّقت‭ ‬مسيّرات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬في‭ ‬سماء‭ ‬المنطقة،‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬فلسطينيون‭ ‬يرشقون‭ ‬المركبات‭ ‬بالحجارة،‭ ‬كما‭ ‬رموا‭ ‬عبوة‭ ‬ناسفة‭ ‬واحدة‭ ‬على‭ ‬الأقل‭. ‬وأطلق‭ ‬جنود‭ ‬الاحتلال‭ ‬قنابل‭ ‬الغاز‭ ‬المسيل‭ ‬للدموع‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتردّد‭ ‬صدى‭ ‬تبادل‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬المخيّم‭ ‬حيث‭ ‬تصاعدت‭ ‬أعمدة‭ ‬من‭ ‬الدخان‭ ‬الأسود‭. ‬

وانسحبت‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬صباح‭ ‬أمس،‭ ‬زاعمة‭ ‬اكتشاف‭ ‬عبوات‭ ‬ناسفة‭ ‬محلية‭ ‬الصنع‭ ‬موضوعة‭ ‬على‭ ‬جوانب‭ ‬الشوارع‭ ‬وعلى‭ ‬طولها‭ ‬لمهاجمة‭ ‬عناصرها‭.‬

كذلك،‭ ‬أعلن‭ ‬الجيش‭ ‬أنّه‭ ‬ضرب‭ ‬خلية‭ ‬مسلّحة،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬مصادرة‭ ‬ستة‭ ‬أسلحة‮»‬‭ ‬واعتقال‭ ‬نحو‭ ‬خمسة‭ ‬عشر‭ ‬‮«‬مشتبهاً‭ ‬بهم‮»‬‭. ‬

وأمس‭ ‬قامت‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬الاسرائيلية‭ ‬برسم‭ ‬خرائط‭ ‬لمنازل‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬الثلاثة‭ ‬الذين‭ ‬نفذوا‭ ‬الهجوم‭ ‬على‭ ‬حاجز‭ ‬النفق‭ ‬القدس‭/‬بيت‭ ‬جالا‭ ‬الخميس‭ ‬والذي‭ ‬قتل‭ ‬فيه‭ ‬العريف‭ ‬أفراهام‭ ‬باتنا،‭ ‬وذلك‭ ‬تمهيدا‭ ‬لهدم‭ ‬هذه‭ ‬المنازل،‭ ‬بحسب‭ ‬الشرطة‭ ‬الإسرائيلية‭. ‬

كذلك،‭ ‬اعتقلت‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬خلال‭ ‬الليل‭ ‬21‭ ‬فلسطينيا‭ ‬من‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية،‭ ‬ستة‭ ‬منهم‭ ‬على‭ ‬صلة‭ ‬بحركة‭ ‬حماس‭ ‬بحسب‭ ‬المصدر‭ ‬نفسه‭. ‬

وقامت‭ ‬وزارة‭ ‬داخلية‭ ‬الاحتلال‭ ‬بحرمان‭ ‬شابين‭ ‬أسيرين‭ ‬فلسطينيين‭ ‬من‭ ‬إقامتهما‭ ‬في‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية‭ ‬المحتلة‭ ‬‮«‬لنشاطهما‭ ‬في‭ ‬حركة‭ ‬حماس‮»‬‭ ‬بموجب‭ ‬بند‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬تحت‭ ‬مسمى‭ ‬‮«‬خيانة‭ ‬الدولة‮»‬‭. ‬

وقالت‭ ‬الشرطة‭ ‬‮«‬إن‭ ‬الشابين‭ ‬هما‭ ‬ماجد‭ ‬الجعبة‭ ‬وشيد‭ ‬الرشق‭ ‬من‭ ‬البلدة‭ ‬القديمة‭ ‬في‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية‮»‬‭. ‬

وأضافت‭ ‬الشرطة‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬ألقت‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬ماجد‭ ‬الجعبة،‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬قليلة‭ ‬من‭ ‬بدء‭ ‬الحرب،‭ ‬وتمت‭ ‬إحالته‭ ‬على‭ ‬التوقيف‭ ‬الإداري‭ ‬بأمر‭ ‬من‭ ‬المحكمة،‭ ‬ويتهمه‭ ‬الامن‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬بالانتماء‭ ‬إلى‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬وتجنيد‭ ‬ناشطين‭ ‬وتحويل‭ ‬أموال‭ ‬إلى‭ ‬عائلات‭ ‬في‭ ‬الحركة‮»‬‭. ‬

وقالت‭ ‬شرطة‭ ‬الاحتلال‭ ‬أيضا‭ ‬‮«‬ان‭ ‬المعتقل‭ ‬الاخر‭ ‬رشيد‭ ‬الرشق‭ ‬نفذ‭ ‬عملية‭ ‬طعن‭ ‬ضد‭ ‬مواطن‭ ‬إسرائيلي‭ ‬في‭ ‬البلدة‭ ‬القديمة‭ ‬في‭ ‬القدس‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬قاصراً،‭ ‬وألقي‭ ‬القبض‭ ‬عليه‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬وأحيل‭ ‬على‭ ‬التحقيق‭ ‬ووجهت‭ ‬إليه‭ ‬تهمة‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬نشاط‭ ‬عنيف‭ ‬في‭ ‬ساحات‭ ‬الأقصى‭ ‬في‭ ‬الحرم‭ ‬القدسي،‭ ‬وإنشاء‭ ‬خلية‭ ‬عسكرية‭ ‬مع‭ ‬آخرين‮»‬‭.‬

وأوضحت‭ ‬الشرطة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬اعتقلت‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬الحرب‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1750‭ ‬مطلوبًا،‭ ‬منهم‭ ‬نحو‭ ‬1050‭ ‬شخصًا‭ ‬على‭ ‬ارتباط‭ ‬بحركة‭ ‬حماس‮»‬‭. ‬ولم‭ ‬تذكر‭ ‬عدد‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬اعتقلتهم‭ ‬في‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية‭ ‬المحتلة‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬التاريخ‭. ‬

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