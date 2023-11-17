150 ألف لتر سولار دخلت مستشفيات غزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

القاهرة‭ - ‬سيد‭ ‬عبدالقادر‭ ‬





نجحت‭ ‬الجهود‭ ‬المصرية‭ ‬في‭ ‬التوصل‭ ‬لاتفاق‭ ‬بإدخال

ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬150‭ ‬ألف‭ ‬لتر‭ ‬سولار‭ ‬تم‭ ‬عبورها‭ ‬من‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭ ‬إلى‭ ‬المستشفيات‭ ‬بقطاع‭ ‬غزة‭.‬

وقالت‭ ‬قناة‭ ‬‮«‬القاهرة‭ ‬الإخبارية‮»‬‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬إعادة‭ ‬تدفق‭ ‬شاحنات‭ ‬الوقود‭ ‬عبر‭ ‬المعبر‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬

وقالت‭ ‬قناة‭ ‬ i 24‭ ‬التابعة‭ ‬لدولة‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أن‭ ‬مسؤولا‭ ‬سياسيا‭ ‬إسرائيليا‭ ‬أكد‭ ‬الأنباء‭ ‬عن‭ ‬نية‭ ‬إدخال‭ ‬شاحنات‭ ‬وقود‭ ‬إضافية‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وذكر‭ ‬أن‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬الحربي‭ ‬وافق‭ ‬على‭ ‬إدخال‭ ‬شاحنتين‭ ‬للسولار‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬يوميا،‭ ‬‮«‬لحاجة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لدعم‭ ‬المياه‭ ‬والصرف‭ ‬الصحي‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬المسؤول‭ ‬إن‭ ‬القرار‭ ‬اتخذ‭ ‬بالإجماع‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬‮«‬توصية‭ ‬مشتركة‭ ‬للجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬والشاباك‭ ‬للامتثال‭ ‬للطلب‭ ‬الأمريكي‮»‬‭.‬

وستمر‭ ‬الناقلات‭ ‬عبر‭ ‬معبر‭ ‬رفح،‭ ‬والأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬إلى‭ ‬السكان‭ ‬المدنيين‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬بشرط‭ ‬عدم‭ ‬وصولها‭ ‬إلى‭ ‬حماس‭.‬

ويهدف‭ ‬هذا‭ ‬الإجراء،‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬أمور‭ ‬أخرى،‭ ‬إلى‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬شبكات‭ ‬المياه‭ ‬والصرف‭ ‬الصحي،‭ ‬وذلك‭ ‬لمنع‭ ‬تفشي‭ ‬الأوبئة‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تنتشر‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬المنطقة،‭ ‬وتلحق‭ ‬الضرر‭ ‬بسكان‭ ‬القطاع‭ ‬وقوات‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬وتنتشر‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬المنطقة‭ ‬وقد‭ ‬تصل‭ ‬الى‭ ‬إسرائيل‭. ‬