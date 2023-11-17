150 ألف لتر سولار دخلت مستشفيات غزة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
القاهرة - سيد عبدالقادر
نجحت الجهود المصرية في التوصل لاتفاق بإدخال
ما يقرب من 150 ألف لتر سولار تم عبورها من معبر رفح إلى المستشفيات بقطاع غزة.
وقالت قناة «القاهرة الإخبارية» أنه تم إعادة تدفق شاحنات الوقود عبر المعبر إلى قطاع غزة.
وقالت قناة i 24 التابعة لدولة الاحتلال الإسرائيلي أن مسؤولا سياسيا إسرائيليا أكد الأنباء عن نية إدخال شاحنات وقود إضافية إلى قطاع غزة، وذكر أن مجلس الوزراء الحربي وافق على إدخال شاحنتين للسولار إلى قطاع غزة يوميا، «لحاجة الأمم المتحدة لدعم المياه والصرف الصحي». وقال المسؤول إن القرار اتخذ بالإجماع على أساس «توصية مشتركة للجيش الإسرائيلي والشاباك للامتثال للطلب الأمريكي».
وستمر الناقلات عبر معبر رفح، والأمم المتحدة، إلى السكان المدنيين في جنوب قطاع غزة، بشرط عدم وصولها إلى حماس.
ويهدف هذا الإجراء، من بين أمور أخرى، إلى الحد الأدنى من دعم شبكات المياه والصرف الصحي، وذلك لمنع تفشي الأوبئة التي يمكن أن تنتشر في جميع أنحاء المنطقة، وتلحق الضرر بسكان القطاع وقوات الجيش الإسرائيلي، وتنتشر حتى في جميع أنحاء المنطقة وقد تصل الى إسرائيل.
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