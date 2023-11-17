-->

Saturday, 18 November 2023 07:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الخبز مادة نادرة في قطاع غزة مع تضرّر مطاحن جراء القصف وارتفاع سعر الدقيق

11/17/2023 7:18:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

خان‭ ‬يونس‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬تعرّض‭ ‬أحد‭ ‬آخر‭ ‬مخازن‭ ‬القمح‭ ‬لأضرار‭ ‬كبيرة‭ ‬جراء‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬فيما‭ ‬يصعب‭ ‬أكثر‭ ‬فأكثر‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الخبز،‭ ‬وهو‭ ‬غذاء‭ ‬أساسي‭ ‬للسكان‭. ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الثاني‭ ‬والأربعين‭ ‬للحرب‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحركة‭ ‬حماس‭ ‬التي‭ ‬انطلقت‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬بهجوم‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬للحركة‭ ‬الإسلامية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬داخل‭ ‬الأراضي‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬سقوط‭ ‬نحو‭ ‬1200‭ ‬قتيل‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭ ‬غالبيتهم‭ ‬من‭ ‬المدنيين،‭ ‬وفق‭ ‬السلطات،‭ ‬توقّفت‭ ‬مطاحن‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬القطاع‭ ‬عن‭ ‬العمل‭. ‬

ومن‭ ‬أصل‭ ‬خمس‭ ‬مطاحن‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المحاصر‭ ‬أصيبت‭ ‬اثنتان‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬في‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يتوقف‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭ ‬وأودى‭ ‬بحياة‭ ‬11500‭ ‬شخص‭ ‬بينهم‭ ‬آلاف‭ ‬الأطفال،‭ ‬بحسب‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬التابعة‭ ‬لحماس‭. ‬وتعتبر‭ ‬مطاحن‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬أكبر‭ ‬مخازن‭ ‬للدقيق‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬إذ‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬ثلاثة‭ ‬آلاف‭ ‬طن‭ ‬من‭ ‬القمح‭. ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬أضرارا‭ ‬كبيرة‭ ‬لحقت‭ ‬بالطابق‭ ‬العلوي‭ ‬للمخازن‭ ‬ولم‭ ‬يعد‭ ‬لديها‭ ‬ما‭ ‬يكفي‭ ‬من‭ ‬الوقود‭ ‬لتشغيلها‭. ‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬أصحاب‭ ‬المخابز‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬عبدالناصر‭ ‬العجرمي‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يتمكن‭ ‬الصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬موافقة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬لإصلاح‭ ‬المصنع‭ ‬لن‭ ‬نستمر‭ ‬بالعمل‮»‬‭. ‬وأصيب‭ ‬الطابق‭ ‬العلوي‭ ‬من‭ ‬المخازن‭ ‬بضربة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬ليل‭ ‬الأربعاء‭ ‬الخميس‭ ‬ولم‭ ‬تتمكن‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬من‭ ‬التحقق‭ ‬مما‭ ‬حصل‭ ‬للمخزون‭. ‬وعشية‭ ‬ذلك،‭ ‬أصيبت‭ ‬مطاحن‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬دير‭ ‬البلح‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بضربة‭ ‬أخرى‭ ‬دمرتها،‭ ‬بحسب‭ ‬مكتب‭ ‬تنسيق‭ ‬الشؤون‭ ‬الإنسانية‭ ‬التابع‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ (‬أوتشا‭).‬

وتقول‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬إن‭ ‬سكان‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬نحو‭ ‬2 , 4‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭ ‬يواجهون‭ ‬‮«‬احتمالا‭ ‬مباشرا‭ ‬للموت‭ ‬جوعا‮»‬‭. ‬وتفرض‭ ‬إسرائيل‭ ‬منذ‭ ‬التاسع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬‮«‬حصارا‭ ‬مطبقا‮»‬‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وقطعت‭ ‬عنه‭ ‬الماء‭ ‬والكهرباء‭ ‬وإمدادات‭ ‬الوقود‭ ‬والمواد‭ ‬الغذائية‭. ‬وباتت‭ ‬أيضا‭ ‬الاتصالات‭ ‬مقطوعة‭ ‬بسبب‭ ‬نفاد‭ ‬الوقود‭. ‬والمواد‭ ‬الغذائية‭ ‬متوافرة‭ ‬بكميات‭ ‬قليلة‭ ‬جدا‭ ‬ونفدت‭ ‬مخزونات‭ ‬الأدوية‭ ‬تقريبا،‭ ‬ولم‭ ‬يدخل‭ ‬إلى‭ ‬القطاع‭ ‬إلا‭ ‬1139‭ ‬شاحنة‭ ‬مساعدات‭ ‬محمّلة‭ ‬بمواد‭ ‬غذائية‭ ‬خصوصا‭.‬

ورأى‭ ‬برنامج‭ ‬الأغذية‭ ‬العالمي‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يغطي‭ ‬إلا‭ ‬7 % ‭ ‬من‭ ‬الحدّ‭ ‬الأدنى‭ ‬اليومي‭ ‬لحاجات‭ ‬السكان‭ ‬من‭ ‬السعرات‭ ‬الحرارية‮»‬‭. ‬وباتت‭ ‬أكياس‭ ‬الدقيق‭ ‬الكبيرة‭ ‬القليلة‭ ‬تباع‭ ‬بأسعار‭ ‬مرتفعة‭ ‬جدا‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬180‭ ‬دولارا‭ ‬للكيس‭. ‬ولا‭ ‬تزال‭ ‬وكالة‭ ‬غوث‭ ‬وتشغيل‭ ‬اللاجئين‭ ‬الفلسطينيين‭ (‬أونروا‭) ‬تملك‭ ‬ألفي‭ ‬طن‭ ‬من‭ ‬القمح،‭ ‬ما‭ ‬يمثل‭ ‬برأيها‭ ‬370‭ ‬طنا‭ ‬من‭ ‬الدقيق‭ ‬أي‭ ‬هناك‭ ‬خمسة‭ ‬إلى‭ ‬ستة‭ ‬أيام‭ ‬قبل‭ ‬نفاد‭ ‬المخزونات‭ ‬بالكامل‭.‬

وأوضحت‭ ‬الأونروا‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أنها‭ ‬تعمل‭ ‬مع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬80‭ ‬مخبزا‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬وباتت‭ ‬كل‭ ‬مخابز‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬خارج‭ ‬الخدمة‭ ‬ويعمل‭ ‬63‭ ‬مخبزا‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬القطاع‭ ‬وجنوبه‭ ‬بشكل‭ ‬جزئي‭ ‬أحيانا‭ ‬بسبب‭ ‬أزمة‭ ‬الوقود‭ ‬والغاز‭. ‬وتوقف‭ ‬أكبر‭ ‬مخبز‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬عندما‭ ‬أتى‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬ألواحه‭ ‬لتوليد‭ ‬الطاقة‭ ‬الشمسية‭. ‬وقد‭ ‬تدفق‭ ‬السكان‭ ‬الجياع‭ ‬لأخذ‭ ‬مخزوناته‭ ‬من‭ ‬الدقيق‭.‬

منذ‭ ‬بدء‭ ‬الحرب،‭ ‬تتشكّل‭ ‬طوابير‭ ‬طويلة‭ ‬أمام‭ ‬المخابز‭ ‬منذ‭ ‬الفجر‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ضمانة‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬كمية‭ ‬خبز‭ ‬كافية‭ ‬للعائلة‭ ‬برمتها‭. ‬وقالت‭ ‬‮«‬أوتشا‮»‬‭ ‬أنه‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الانتظار‭ ‬التي‭ ‬تصل‭ ‬بمعدل‭ ‬وسطي‭ ‬إلى‭ ‬خمس‭ ‬ساعات،‭ ‬يكون‭ ‬الواقفون‭ ‬في‭ ‬الطوابير‭ ‬في‭ ‬انتظار‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الخبز‭ ‬عرضة‭ ‬‮«‬للضربات‭ ‬الإسرائيلية‮»‬‭. ‬ونقلت‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬ميرسي‭ ‬كوربس‮»‬‭ ‬الأمريكية‭ ‬غير‭ ‬الحكومية‭ ‬أن‭ ‬فرقها‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬اضطرت‭ ‬أحيانا‭ ‬لدفع‭ ‬مبلغ‭ ‬30‭ ‬دولارا‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬خمسة‭ ‬أرغفة‭ ‬من‭ ‬الخبز‭.‬

في‭ ‬كل‭ ‬محلات‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬غالبا‭ ‬ما‭ ‬تكون‭ ‬الرفوف‭ ‬فارغة‭ ‬مع‭ ‬لافتات‭ ‬تفيد‭ ‬بعدم‭ ‬وجود‭ ‬خبز‭ ‬أو‭ ‬خميرة‭. ‬وتوزّع‭ ‬الأونروا‭ ‬وبرنامج‭ ‬الأغذية‭ ‬العالمي‭ ‬الخبز‭ ‬الذي‭ ‬ينتج‭ ‬في‭ ‬المخابز‭ ‬الشريكة‭ ‬لهما‭ ‬مباشرة‭ ‬على‭ ‬154‭ ‬ملجأ‭ ‬تستضيف‭ ‬813‭ ‬ألف‭ ‬نازح‭. ‬لكن‭ ‬الأونروا‭ ‬تحذر‭ ‬بانتظام‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الوقود‭ ‬نفد‭ ‬في‭ ‬غالبية‭ ‬الشاحنات‭ ‬التي‭ ‬تنقل‭ ‬الخبز‭. ‬وانكب‭ ‬السكان‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬مختلفة‭ ‬على‭ ‬إعداد‭ ‬الخبز‭ ‬بأنفسهم‭. ‬

في‭ ‬جنوب‭ ‬القطاع‭ ‬الذي‭ ‬لجأ‭ ‬إليه‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬1 , 65‭ ‬مليون‭ ‬نازح،‭ ‬يمكن‭ ‬رؤية‭ ‬مواقد‭ ‬نار‭ ‬أمام‭ ‬المنازل‭ ‬أو‭ ‬الخيم‭ ‬يعد‭ ‬عليها‭ ‬الخبز‭. ‬لكن‭ ‬أوتشا‭ ‬أعربت‭ ‬عن‭ ‬قلقها‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الدقيق‭ ‬والمياه‭ ‬والملح‭ ‬باتت‭ ‬مفقودة‭ ‬في‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬مناطق‭ ‬القطاع‭. ‬وأكدت‭ ‬أن‭ ‬سكان‭ ‬غزة‭ ‬باتوا‭ ‬مرغمين‭ ‬على‭ ‬‮«‬إلغاء‭ ‬وجبات‭ ‬طعام‭ ‬أو‭ ‬تقليصها‮»‬‭ ‬أو‭ ‬‮«‬اللجوء‭ ‬إلى‭ ‬طرق‭ ‬طهو‭ ‬مضرة‭ ‬بالصحة‮»‬‭. ‬وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬البعض‭ ‬يقتات‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬‮«‬البصل‭ ‬والباذنجان‭ ‬النيء‮»‬‭.‬

MENAFN17112023000055011008ID1107448873

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث