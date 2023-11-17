الخبز مادة نادرة في قطاع غزة مع تضرّر مطاحن جراء القصف وارتفاع سعر الدقيق

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

خان‭ ‬يونس‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬تعرّض‭ ‬أحد‭ ‬آخر‭ ‬مخازن‭ ‬القمح‭ ‬لأضرار‭ ‬كبيرة‭ ‬جراء‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬فيما‭ ‬يصعب‭ ‬أكثر‭ ‬فأكثر‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الخبز،‭ ‬وهو‭ ‬غذاء‭ ‬أساسي‭ ‬للسكان‭. ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الثاني‭ ‬والأربعين‭ ‬للحرب‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحركة‭ ‬حماس‭ ‬التي‭ ‬انطلقت‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬بهجوم‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬للحركة‭ ‬الإسلامية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬داخل‭ ‬الأراضي‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬سقوط‭ ‬نحو‭ ‬1200‭ ‬قتيل‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭ ‬غالبيتهم‭ ‬من‭ ‬المدنيين،‭ ‬وفق‭ ‬السلطات،‭ ‬توقّفت‭ ‬مطاحن‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬القطاع‭ ‬عن‭ ‬العمل‭. ‬

ومن‭ ‬أصل‭ ‬خمس‭ ‬مطاحن‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المحاصر‭ ‬أصيبت‭ ‬اثنتان‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬في‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يتوقف‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭ ‬وأودى‭ ‬بحياة‭ ‬11500‭ ‬شخص‭ ‬بينهم‭ ‬آلاف‭ ‬الأطفال،‭ ‬بحسب‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬التابعة‭ ‬لحماس‭. ‬وتعتبر‭ ‬مطاحن‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬أكبر‭ ‬مخازن‭ ‬للدقيق‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬إذ‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬ثلاثة‭ ‬آلاف‭ ‬طن‭ ‬من‭ ‬القمح‭. ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬أضرارا‭ ‬كبيرة‭ ‬لحقت‭ ‬بالطابق‭ ‬العلوي‭ ‬للمخازن‭ ‬ولم‭ ‬يعد‭ ‬لديها‭ ‬ما‭ ‬يكفي‭ ‬من‭ ‬الوقود‭ ‬لتشغيلها‭. ‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬أصحاب‭ ‬المخابز‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬عبدالناصر‭ ‬العجرمي‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يتمكن‭ ‬الصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬موافقة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬لإصلاح‭ ‬المصنع‭ ‬لن‭ ‬نستمر‭ ‬بالعمل‮»‬‭. ‬وأصيب‭ ‬الطابق‭ ‬العلوي‭ ‬من‭ ‬المخازن‭ ‬بضربة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬ليل‭ ‬الأربعاء‭ ‬الخميس‭ ‬ولم‭ ‬تتمكن‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬من‭ ‬التحقق‭ ‬مما‭ ‬حصل‭ ‬للمخزون‭. ‬وعشية‭ ‬ذلك،‭ ‬أصيبت‭ ‬مطاحن‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬دير‭ ‬البلح‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بضربة‭ ‬أخرى‭ ‬دمرتها،‭ ‬بحسب‭ ‬مكتب‭ ‬تنسيق‭ ‬الشؤون‭ ‬الإنسانية‭ ‬التابع‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ (‬أوتشا‭).‬

وتقول‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬إن‭ ‬سكان‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬نحو‭ ‬2 , 4‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭ ‬يواجهون‭ ‬‮«‬احتمالا‭ ‬مباشرا‭ ‬للموت‭ ‬جوعا‮»‬‭. ‬وتفرض‭ ‬إسرائيل‭ ‬منذ‭ ‬التاسع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬‮«‬حصارا‭ ‬مطبقا‮»‬‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وقطعت‭ ‬عنه‭ ‬الماء‭ ‬والكهرباء‭ ‬وإمدادات‭ ‬الوقود‭ ‬والمواد‭ ‬الغذائية‭. ‬وباتت‭ ‬أيضا‭ ‬الاتصالات‭ ‬مقطوعة‭ ‬بسبب‭ ‬نفاد‭ ‬الوقود‭. ‬والمواد‭ ‬الغذائية‭ ‬متوافرة‭ ‬بكميات‭ ‬قليلة‭ ‬جدا‭ ‬ونفدت‭ ‬مخزونات‭ ‬الأدوية‭ ‬تقريبا،‭ ‬ولم‭ ‬يدخل‭ ‬إلى‭ ‬القطاع‭ ‬إلا‭ ‬1139‭ ‬شاحنة‭ ‬مساعدات‭ ‬محمّلة‭ ‬بمواد‭ ‬غذائية‭ ‬خصوصا‭.‬

ورأى‭ ‬برنامج‭ ‬الأغذية‭ ‬العالمي‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يغطي‭ ‬إلا‭ ‬7 % ‭ ‬من‭ ‬الحدّ‭ ‬الأدنى‭ ‬اليومي‭ ‬لحاجات‭ ‬السكان‭ ‬من‭ ‬السعرات‭ ‬الحرارية‮»‬‭. ‬وباتت‭ ‬أكياس‭ ‬الدقيق‭ ‬الكبيرة‭ ‬القليلة‭ ‬تباع‭ ‬بأسعار‭ ‬مرتفعة‭ ‬جدا‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬180‭ ‬دولارا‭ ‬للكيس‭. ‬ولا‭ ‬تزال‭ ‬وكالة‭ ‬غوث‭ ‬وتشغيل‭ ‬اللاجئين‭ ‬الفلسطينيين‭ (‬أونروا‭) ‬تملك‭ ‬ألفي‭ ‬طن‭ ‬من‭ ‬القمح،‭ ‬ما‭ ‬يمثل‭ ‬برأيها‭ ‬370‭ ‬طنا‭ ‬من‭ ‬الدقيق‭ ‬أي‭ ‬هناك‭ ‬خمسة‭ ‬إلى‭ ‬ستة‭ ‬أيام‭ ‬قبل‭ ‬نفاد‭ ‬المخزونات‭ ‬بالكامل‭.‬

وأوضحت‭ ‬الأونروا‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أنها‭ ‬تعمل‭ ‬مع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬80‭ ‬مخبزا‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬وباتت‭ ‬كل‭ ‬مخابز‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬خارج‭ ‬الخدمة‭ ‬ويعمل‭ ‬63‭ ‬مخبزا‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬القطاع‭ ‬وجنوبه‭ ‬بشكل‭ ‬جزئي‭ ‬أحيانا‭ ‬بسبب‭ ‬أزمة‭ ‬الوقود‭ ‬والغاز‭. ‬وتوقف‭ ‬أكبر‭ ‬مخبز‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬عندما‭ ‬أتى‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬ألواحه‭ ‬لتوليد‭ ‬الطاقة‭ ‬الشمسية‭. ‬وقد‭ ‬تدفق‭ ‬السكان‭ ‬الجياع‭ ‬لأخذ‭ ‬مخزوناته‭ ‬من‭ ‬الدقيق‭.‬

منذ‭ ‬بدء‭ ‬الحرب،‭ ‬تتشكّل‭ ‬طوابير‭ ‬طويلة‭ ‬أمام‭ ‬المخابز‭ ‬منذ‭ ‬الفجر‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ضمانة‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬كمية‭ ‬خبز‭ ‬كافية‭ ‬للعائلة‭ ‬برمتها‭. ‬وقالت‭ ‬‮«‬أوتشا‮»‬‭ ‬أنه‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الانتظار‭ ‬التي‭ ‬تصل‭ ‬بمعدل‭ ‬وسطي‭ ‬إلى‭ ‬خمس‭ ‬ساعات،‭ ‬يكون‭ ‬الواقفون‭ ‬في‭ ‬الطوابير‭ ‬في‭ ‬انتظار‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الخبز‭ ‬عرضة‭ ‬‮«‬للضربات‭ ‬الإسرائيلية‮»‬‭. ‬ونقلت‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬ميرسي‭ ‬كوربس‮»‬‭ ‬الأمريكية‭ ‬غير‭ ‬الحكومية‭ ‬أن‭ ‬فرقها‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬اضطرت‭ ‬أحيانا‭ ‬لدفع‭ ‬مبلغ‭ ‬30‭ ‬دولارا‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬خمسة‭ ‬أرغفة‭ ‬من‭ ‬الخبز‭.‬

في‭ ‬كل‭ ‬محلات‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬غالبا‭ ‬ما‭ ‬تكون‭ ‬الرفوف‭ ‬فارغة‭ ‬مع‭ ‬لافتات‭ ‬تفيد‭ ‬بعدم‭ ‬وجود‭ ‬خبز‭ ‬أو‭ ‬خميرة‭. ‬وتوزّع‭ ‬الأونروا‭ ‬وبرنامج‭ ‬الأغذية‭ ‬العالمي‭ ‬الخبز‭ ‬الذي‭ ‬ينتج‭ ‬في‭ ‬المخابز‭ ‬الشريكة‭ ‬لهما‭ ‬مباشرة‭ ‬على‭ ‬154‭ ‬ملجأ‭ ‬تستضيف‭ ‬813‭ ‬ألف‭ ‬نازح‭. ‬لكن‭ ‬الأونروا‭ ‬تحذر‭ ‬بانتظام‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الوقود‭ ‬نفد‭ ‬في‭ ‬غالبية‭ ‬الشاحنات‭ ‬التي‭ ‬تنقل‭ ‬الخبز‭. ‬وانكب‭ ‬السكان‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬مختلفة‭ ‬على‭ ‬إعداد‭ ‬الخبز‭ ‬بأنفسهم‭. ‬

في‭ ‬جنوب‭ ‬القطاع‭ ‬الذي‭ ‬لجأ‭ ‬إليه‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬1 , 65‭ ‬مليون‭ ‬نازح،‭ ‬يمكن‭ ‬رؤية‭ ‬مواقد‭ ‬نار‭ ‬أمام‭ ‬المنازل‭ ‬أو‭ ‬الخيم‭ ‬يعد‭ ‬عليها‭ ‬الخبز‭. ‬لكن‭ ‬أوتشا‭ ‬أعربت‭ ‬عن‭ ‬قلقها‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الدقيق‭ ‬والمياه‭ ‬والملح‭ ‬باتت‭ ‬مفقودة‭ ‬في‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬مناطق‭ ‬القطاع‭. ‬وأكدت‭ ‬أن‭ ‬سكان‭ ‬غزة‭ ‬باتوا‭ ‬مرغمين‭ ‬على‭ ‬‮«‬إلغاء‭ ‬وجبات‭ ‬طعام‭ ‬أو‭ ‬تقليصها‮»‬‭ ‬أو‭ ‬‮«‬اللجوء‭ ‬إلى‭ ‬طرق‭ ‬طهو‭ ‬مضرة‭ ‬بالصحة‮»‬‭. ‬وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬البعض‭ ‬يقتات‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬‮«‬البصل‭ ‬والباذنجان‭ ‬النيء‮»‬‭.‬