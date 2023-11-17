موسم ناصر بن حمد للصقور والصيد يبدأ ببطولة الموروث التنشيطية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
بدأت اللجنة المنظمة لموسم ناصر بن حمد للصقور والصيد في نسخته التاسعة في استقبال المشاركين في بطولة الموروث التنشيطية للصيد بالصقور.
وجرت مراسم التسجيل والتشبية للصقور المشاركة في المسابقة بمقر إقامة المسابقة في قرية البحرين الدولية لسباقات القدرة.
وتشهد بطولة الموروث التنشيطية لجميع الصقور فئة «الفروخ» مشاركة واسعة من قبل الصقارين في مملكة البحرين وهي مسابقة تأتي في باكورة النسخة التاسعة لموسم ناصر بن حمد للصقور والصيد.
وتبدأ الأشواط اليوم السبت بإقامة 6 أشواط خلال الفترة الصباحية وهي «شاهين فرخ» و«حر فرخ» و«جير تبع فرخ» و«جير قرموشة فرخ» و«جير شاهين فرخ» و«جير بيور فرخ».
ويعتبر موسم ناصر بن حمد للصقور والصيد من الفعاليات الرئيسية على رزنامة اللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي ويأتي بهدف إحياء الموروث البري ومسابقات الصيد في مملكة البحرين.
ويتضمن الموسم بالإضافة إلى مسابقات الصيد بالصقور، وسباقات المهد العربي، وسباقات الخيل العربي الأصيلة، وسباقات الهجن، وفعاليات أخرى تتعلق بالموروث البري الذي تشتهر فيه البحرين ودول الخليج.
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