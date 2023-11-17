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موسم ناصر بن حمد للصقور والصيد يبدأ ببطولة الموروث التنشيطية

11/17/2023 7:18:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

بدأت‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬لموسم‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬للصقور‭ ‬والصيد‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬التاسعة‭ ‬في‭ ‬استقبال‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬الموروث‭ ‬التنشيطية‭ ‬للصيد‭ ‬بالصقور‭.‬

وجرت‭ ‬مراسم‭ ‬التسجيل‭ ‬والتشبية‭ ‬للصقور‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬بمقر‭ ‬إقامة‭ ‬المسابقة‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬لسباقات‭ ‬القدرة‭. ‬

وتشهد‭ ‬بطولة‭ ‬الموروث‭ ‬التنشيطية‭ ‬لجميع‭ ‬الصقور‭ ‬فئة‭ ‬‮«‬الفروخ‮»‬‭ ‬مشاركة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الصقارين‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وهي‭ ‬مسابقة‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬باكورة‭ ‬النسخة‭ ‬التاسعة‭ ‬لموسم‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬للصقور‭ ‬والصيد‭. ‬

وتبدأ‭ ‬الأشواط‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬بإقامة‭ ‬6‭ ‬أشواط‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الصباحية‭ ‬وهي‭ ‬‮«‬شاهين‭ ‬فرخ‮»‬‭ ‬و«حر‭ ‬فرخ‮»‬‭ ‬و«جير‭ ‬تبع‭ ‬فرخ‮»‬‭ ‬و«جير‭ ‬قرموشة‭ ‬فرخ‮»‬‭ ‬و«جير‭ ‬شاهين‭ ‬فرخ‮»‬‭ ‬و«جير‭ ‬بيور‭ ‬فرخ‮»‬‭.‬

ويعتبر‭ ‬موسم‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬للصقور‭ ‬والصيد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬الرئيسية‭ ‬على‭ ‬رزنامة‭ ‬اللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬لرياضات‭ ‬الموروث‭ ‬الشعبي‭ ‬ويأتي‭ ‬بهدف‭ ‬إحياء‭ ‬الموروث‭ ‬البري‭ ‬ومسابقات‭ ‬الصيد‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

ويتضمن‭ ‬الموسم‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مسابقات‭ ‬الصيد‭ ‬بالصقور،‭ ‬وسباقات‭ ‬المهد‭ ‬العربي،‭ ‬وسباقات‭ ‬الخيل‭ ‬العربي‭ ‬الأصيلة،‭ ‬وسباقات‭ ‬الهجن،‭ ‬وفعاليات‭ ‬أخرى‭ ‬تتعلق‭ ‬بالموروث‭ ‬البري‭ ‬الذي‭ ‬تشتهر‭ ‬فيه‭ ‬البحرين‭ ‬ودول‭ ‬الخليج‭.‬

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