في الكرة الطائرةمركز(3) بين فكي حوائط الصد والتدخلات الهجومية (2)

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- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
الوقائع تؤكّد أنّ لاعب مركز 3 في الكرة الطائرة هو من يتحكّم ويسهل مأمورية بقية المراكز الهجومية الأخرى، وهذا المركز يتطلب من صاحبه أن يكون متمكنا من ثلاث مهارات: الأولى قراءة المعدين والضاربين، والثانية تشكيل حائط الصد، والثالثة التدخل الهجومي، وهناك لاعبون يميلون بل تطغى عليهم مهارة الصد، وآخرون يميلون إلى الهجوم على حساب الصد، وقلة نادرة تحافظ على توازنها بين المهارتين، في هذه الوقفة استطلعنا آراء خليط من اللاعبين من أصحاب الخبرة والشباب يلعبون في مركز3 للوقوف على وجهات نظرهم بشأن هذا المركز.
إيلاء حائط الصد الاهتمام الأكبر
وأكّد عباس الخباز لاعب طائرة المحرق بأنه شخصيا يحرص كل الحرص على إيلاء مهارة تشكيل حائط الصد الاهتمام الأكبر، إذ يرى في هذه المهارة أنها تمنح الفريق فارقا كبيرا، وأنّ لاعب هذا المركز في الأساس هو ( blocker ).
وقال إنّ أيّ لاعب يمكنه أن يهاجم غير أنّ مهارة الصد تتطلب مهارات أخرى وقراءة المعد واللاعبين المواجهين، لافتا إلى أنّ هناك لاعبين في مركز3 على وجه التحديد أمثل حسن ضاحي ومحمد جاسم يشكلون صعوبة لأي حائط صد لأنهم بحسب تعبيره يتعاملون مع الكرة الخاطفة وخص محمد جاسم الذي يرى فيه بأنه بات اللاعب رقم واحد حاليا في هذا المركز، مؤكدا أنّ هناك لاعبين آخرين في مراكز أخرى أمثل ناصر عنان ومحمد يعقوب وعلي إبراهيم ومحمد عنان هذا الأخير الذي يتمنى له سرعة الشفاء والعودة للملعب من جديد فهؤلاء اللاعبون يسببون متاعب جمّة لأي حائط صد، وأنّ اللاعب متى كان موفّقا فإنه من الصعوبة بمكان إيقافه بحسب قوله.
ويرى لاعب مركز3 في صفوف طائرة المحرق أنّ لاعب هذا المركز متى ما غاب عن الهجوم فإنه يشكل مصدر ضعف لبقية مراكز الهجوم الأخرى، إذ أنّ مشاركة هذا اللاعب في العملية الهجومية يعطي قوّة لبقية المركز.
وقال انّ لاعب هذا المركز يقل دوره الهجومي كلما اهتزّت الكرة الأولى أو كانت بعيدة عن متناول صانع اللعب، ويمكن التغلب على هذه الإشكالية وتفعيل الضرب الهجومي من وسط الشبكة حتى في حالة عدم وصول الكرة بشكل مثالي للمعد، ولن يأتي هذا بين ليلة وضحاها، بل تحتاج إلى تدريبات مكثفة حتى يحصل التفاهم والتناغم بين المعد والضارب، والألعاب السريعة المدفوعة في مثل هذه الحالات تكون ألعابا مفاجئة للصد وغير مقروءة بحسب تعبيره.
عدم استقرار الاستقبال لا يعصّبه
وقال علي جواد لاعب طائرة بني جمرة انه يغلب عليه الميل إلى الهجوم رغم معرفته بأنه ( blocker ) وينبغي عليه أن يركز على تشكيل حائط الصد أولا، وأنه يحاول مستقبلا تطوير مهارة الصد لديه، إذ أنّ المدربين يطالبون لاعب هذا المركز التركيز على هذه المهمة أولا ومن ثم التفرغ فيما بعد للتدخل الهجومي.
ويرى بأنّ مهارة الصد تتميّز بالصعوبة لأنها تتطلب مراقبة وتركيز وقراءة لمعد الفريق المنافس ولاعبيه، مؤكدا أنه لا يمكن أن تبدر منه عصبية متى ما كانت الكرة الأولى غير مستقرة حتى يتسنى له المشاركة في الهجوم، إذ أنّ هناك بقية اللاعبين متفرغين ويقومون بهذا الدور، فكل عنصر في الفريق مكمل للآخر، وكل له دوره.
استقرار الاستقبال يصعب الصّد
وأفاد نزار لاعب طائرة المعامير بأنه يغلب عليه الهجوم على حساب تشكيل حائط الصد رغم معرفته بأنه يتطلب منه الاهتمام بالمهارتين، لافتا إلى مهارة الصد أصعب من الهجوم، خاصة في ظل استقرار الاستقبال.
وقال بأنه يحاول خلال الفترة القادمة أن يطور مهارة الصد لديه، إذ يحتاج أن يضع يديه في المكان المناسب، وأنه في حالة عدم توفيقه في حائط الصد أو الهجوم يلجأ إلى تعويض ذلك بالإرسال ولكن بحذر بعيدا عن المجازفة.
ويرى في عباس الخباز(المحرق) ومحمد جاسم (النبيه صالح) أنّ الإثنين يشكلان صعوبة لأي حائط صد، إذ يملكان الخبرة والارتقاء والطول والتفاهم مع معدي فريقيهما.
الحفاظ على التوازن
ويرى محمد جاسم لاعب طائرة النبيه صالح بأنه يرى أنه يوازن بين تشكيل حائط الصد وبين الهجوم، وينظر إلى مهارة حائط الصد بأنها صعبة على اعتبار أنها تتطلب حركة دائمة وقراءة واعية سوى تعلق الأمر للمعدين أو للاعبين، وأنه يركّز على مهارة الصد أكثر، مبديا رضاه عن أدائه على مستويي الصد والضرب الهجومي.
فكر المعد وسرعته
وأكّد حسن حرم لاعب طائرة البسيتين بأنه يولي مهارة تشكيل حائط الصد أهمية كبيرة مقارنة بالضرب الهجومي، لافتا إلى أنّ هناك ضاربين في الفريق ويمكنهم أن يقوموا بهذه المهمة بيد أنّه مطالب بمهمة تشكيل الصد في المقام الأول لأنه لاعب مركز3، والمهمة الرئيسة للاعب هذا المركز هو القيام بمهارة الصد.
وقال يمكن لصانع اللعب أن يضحك على حائط الصد بشرط أن يمتلك فكرا عاليا وسرعة توجيه كراته، وأغلب المعدين في المسابقات المحلية يمكن قراءتهم خاصة في النقاط الحساسة التي يبحثون خلالها عن اللاعب المخلّص أو في حالة سوء استقبال الكرة الأولى.
الصد يدخلك في الأجواء
ولفت محمد حبيب لاعب طائرة الدير إلى أنه شخصيا يولي مهارتي الصد والهجوم الاهتمام نفسه غير أنّ حصولك على حائط الصد من شأنه بحسب قوله يدخلك في أجواء المباراة، ويرى في مهارة الصد بأنها من أهم بل من أصعب من كل مهارات اللعبة، فمهارة الهجوم يمكن اللجوء إليها في أي وقت، ولكن مع تطور اللعبة وسرعتها تعقدت معها مهارة الصد بحسب تعبيره.
وقال لاعب الأهلي بأنّ بأنه في الوقت نفسه يعير مهارة الصد اهتمامه لأنّ مهمته الأساس ومسمّاه هو blocker )) وكلما كانت الكرة مستقرة كلما تصعبت مهمة منفذ حائط الصد، ويرى في حسين المتروك صانع الألعاب السابق والمدرب المساعد حاليا لفريق النجمة من المعدين الذين لعب أمامهم كثيرا ويتميّز بخداعه والتلاعب بحوائط الصد وتشتيت تفكيرها إبان ما كان النصر الفريق الوحيد الذي كانت كرته تتميز بالسرعة.
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