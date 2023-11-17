في الكرة الطائرةمركز(3) بين فكي حوائط الصد والتدخلات الهجومية (2)

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

الوقائع‭ ‬تؤكّد‭ ‬أنّ‭ ‬لاعب‭ ‬مركز‭ ‬3‭ ‬في‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬يتحكّم‭ ‬ويسهل‭ ‬مأمورية‭ ‬بقية‭ ‬المراكز‭ ‬الهجومية‭ ‬الأخرى،‭ ‬وهذا‭ ‬المركز‭ ‬يتطلب‭ ‬من‭ ‬صاحبه‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬متمكنا‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬مهارات‭: ‬الأولى‭ ‬قراءة‭ ‬المعدين‭ ‬والضاربين،‭ ‬والثانية‭ ‬تشكيل‭ ‬حائط‭ ‬الصد،‭ ‬والثالثة‭ ‬التدخل‭ ‬الهجومي،‭ ‬وهناك‭ ‬لاعبون‭ ‬يميلون‭ ‬بل‭ ‬تطغى‭ ‬عليهم‭ ‬مهارة‭ ‬الصد،‭ ‬وآخرون‭ ‬يميلون‭ ‬إلى‭ ‬الهجوم‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الصد،‭ ‬وقلة‭ ‬نادرة‭ ‬تحافظ‭ ‬على‭ ‬توازنها‭ ‬بين‭ ‬المهارتين،‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الوقفة‭ ‬استطلعنا‭ ‬آراء‭ ‬خليط‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬الخبرة‭ ‬والشباب‭ ‬يلعبون‭ ‬في‭ ‬مركز3‭ ‬للوقوف‭ ‬على‭ ‬وجهات‭ ‬نظرهم‭ ‬بشأن‭ ‬هذا‭ ‬المركز‭.‬





إيلاء‭ ‬حائط‭ ‬الصد‭ ‬الاهتمام‭ ‬الأكبر

وأكّد‭ ‬عباس‭ ‬الخباز‭ ‬لاعب‭ ‬طائرة‭ ‬المحرق‭ ‬بأنه‭ ‬شخصيا‭ ‬يحرص‭ ‬كل‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬إيلاء‭ ‬مهارة‭ ‬تشكيل‭ ‬حائط‭ ‬الصد‭ ‬الاهتمام‭ ‬الأكبر،‭ ‬إذ‭ ‬يرى‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المهارة‭ ‬أنها‭ ‬تمنح‭ ‬الفريق‭ ‬فارقا‭ ‬كبيرا،‭ ‬وأنّ‭ ‬لاعب‭ ‬هذا‭ ‬المركز‭ ‬في‭ ‬الأساس‭ ‬هو‭ (‬ blocker ‭).‬

وقال‭ ‬إنّ‭ ‬أيّ‭ ‬لاعب‭ ‬يمكنه‭ ‬أن‭ ‬يهاجم‭ ‬غير‭ ‬أنّ‭ ‬مهارة‭ ‬الصد‭ ‬تتطلب‭ ‬مهارات‭ ‬أخرى‭ ‬وقراءة‭ ‬المعد‭ ‬واللاعبين‭ ‬المواجهين،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬هناك‭ ‬لاعبين‭ ‬في‭ ‬مركز3‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬التحديد‭ ‬أمثل‭ ‬حسن‭ ‬ضاحي‭ ‬ومحمد‭ ‬جاسم‭ ‬يشكلون‭ ‬صعوبة‭ ‬لأي‭ ‬حائط‭ ‬صد‭ ‬لأنهم‭ ‬بحسب‭ ‬تعبيره‭ ‬يتعاملون‭ ‬مع‭ ‬الكرة‭ ‬الخاطفة‭ ‬وخص‭ ‬محمد‭ ‬جاسم‭ ‬الذي‭ ‬يرى‭ ‬فيه‭ ‬بأنه‭ ‬بات‭ ‬اللاعب‭ ‬رقم‭ ‬واحد‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المركز،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنّ‭ ‬هناك‭ ‬لاعبين‭ ‬آخرين‭ ‬في‭ ‬مراكز‭ ‬أخرى‭ ‬أمثل‭ ‬ناصر‭ ‬عنان‭ ‬ومحمد‭ ‬يعقوب‭ ‬وعلي‭ ‬إبراهيم‭ ‬ومحمد‭ ‬عنان‭ ‬هذا‭ ‬الأخير‭ ‬الذي‭ ‬يتمنى‭ ‬له‭ ‬سرعة‭ ‬الشفاء‭ ‬والعودة‭ ‬للملعب‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬فهؤلاء‭ ‬اللاعبون‭ ‬يسببون‭ ‬متاعب‭ ‬جمّة‭ ‬لأي‭ ‬حائط‭ ‬صد،‭ ‬وأنّ‭ ‬اللاعب‭ ‬متى‭ ‬كان‭ ‬موفّقا‭ ‬فإنه‭ ‬من‭ ‬الصعوبة‭ ‬بمكان‭ ‬إيقافه‭ ‬بحسب‭ ‬قوله‭.‬

ويرى‭ ‬لاعب‭ ‬مركز3‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬طائرة‭ ‬المحرق‭ ‬أنّ‭ ‬لاعب‭ ‬هذا‭ ‬المركز‭ ‬متى‭ ‬ما‭ ‬غاب‭ ‬عن‭ ‬الهجوم‭ ‬فإنه‭ ‬يشكل‭ ‬مصدر‭ ‬ضعف‭ ‬لبقية‭ ‬مراكز‭ ‬الهجوم‭ ‬الأخرى،‭ ‬إذ‭ ‬أنّ‭ ‬مشاركة‭ ‬هذا‭ ‬اللاعب‭ ‬في‭ ‬العملية‭ ‬الهجومية‭ ‬يعطي‭ ‬قوّة‭ ‬لبقية‭ ‬المركز‭.‬

وقال‭ ‬انّ‭ ‬لاعب‭ ‬هذا‭ ‬المركز‭ ‬يقل‭ ‬دوره‭ ‬الهجومي‭ ‬كلما‭ ‬اهتزّت‭ ‬الكرة‭ ‬الأولى‭ ‬أو‭ ‬كانت‭ ‬بعيدة‭ ‬عن‭ ‬متناول‭ ‬صانع‭ ‬اللعب،‭ ‬ويمكن‭ ‬التغلب‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الإشكالية‭ ‬وتفعيل‭ ‬الضرب‭ ‬الهجومي‭ ‬من‭ ‬وسط‭ ‬الشبكة‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬عدم‭ ‬وصول‭ ‬الكرة‭ ‬بشكل‭ ‬مثالي‭ ‬للمعد،‭ ‬ولن‭ ‬يأتي‭ ‬هذا‭ ‬بين‭ ‬ليلة‭ ‬وضحاها،‭ ‬بل‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬تدريبات‭ ‬مكثفة‭ ‬حتى‭ ‬يحصل‭ ‬التفاهم‭ ‬والتناغم‭ ‬بين‭ ‬المعد‭ ‬والضارب،‭ ‬والألعاب‭ ‬السريعة‭ ‬المدفوعة‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الحالات‭ ‬تكون‭ ‬ألعابا‭ ‬مفاجئة‭ ‬للصد‭ ‬وغير‭ ‬مقروءة‭ ‬بحسب‭ ‬تعبيره‭.‬





عدم‭ ‬استقرار‭ ‬الاستقبال‭ ‬لا‭ ‬يعصّبه

وقال‭ ‬علي‭ ‬جواد‭ ‬لاعب‭ ‬طائرة‭ ‬بني‭ ‬جمرة‭ ‬انه‭ ‬يغلب‭ ‬عليه‭ ‬الميل‭ ‬إلى‭ ‬الهجوم‭ ‬رغم‭ ‬معرفته‭ ‬بأنه‭ (‬ blocker ‭) ‬وينبغي‭ ‬عليه‭ ‬أن‭ ‬يركز‭ ‬على‭ ‬تشكيل‭ ‬حائط‭ ‬الصد‭ ‬أولا،‭ ‬وأنه‭ ‬يحاول‭ ‬مستقبلا‭ ‬تطوير‭ ‬مهارة‭ ‬الصد‭ ‬لديه،‭ ‬إذ‭ ‬أنّ‭ ‬المدربين‭ ‬يطالبون‭ ‬لاعب‭ ‬هذا‭ ‬المركز‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المهمة‭ ‬أولا‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬التفرغ‭ ‬فيما‭ ‬بعد‭ ‬للتدخل‭ ‬الهجومي‭.‬

ويرى‭ ‬بأنّ‭ ‬مهارة‭ ‬الصد‭ ‬تتميّز‭ ‬بالصعوبة‭ ‬لأنها‭ ‬تتطلب‭ ‬مراقبة‭ ‬وتركيز‭ ‬وقراءة‭ ‬لمعد‭ ‬الفريق‭ ‬المنافس‭ ‬ولاعبيه،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تبدر‭ ‬منه‭ ‬عصبية‭ ‬متى‭ ‬ما‭ ‬كانت‭ ‬الكرة‭ ‬الأولى‭ ‬غير‭ ‬مستقرة‭ ‬حتى‭ ‬يتسنى‭ ‬له‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الهجوم،‭ ‬إذ‭ ‬أنّ‭ ‬هناك‭ ‬بقية‭ ‬اللاعبين‭ ‬متفرغين‭ ‬ويقومون‭ ‬بهذا‭ ‬الدور،‭ ‬فكل‭ ‬عنصر‭ ‬في‭ ‬الفريق‭ ‬مكمل‭ ‬للآخر،‭ ‬وكل‭ ‬له‭ ‬دوره‭.‬





استقرار‭ ‬الاستقبال‭ ‬يصعب‭ ‬الصّد

وأفاد‭ ‬نزار‭ ‬لاعب‭ ‬طائرة‭ ‬المعامير‭ ‬بأنه‭ ‬يغلب‭ ‬عليه‭ ‬الهجوم‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬تشكيل‭ ‬حائط‭ ‬الصد‭ ‬رغم‭ ‬معرفته‭ ‬بأنه‭ ‬يتطلب‭ ‬منه‭ ‬الاهتمام‭ ‬بالمهارتين،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬مهارة‭ ‬الصد‭ ‬أصعب‭ ‬من‭ ‬الهجوم،‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬استقرار‭ ‬الاستقبال‭.‬

وقال‭ ‬بأنه‭ ‬يحاول‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة‭ ‬أن‭ ‬يطور‭ ‬مهارة‭ ‬الصد‭ ‬لديه،‭ ‬إذ‭ ‬يحتاج‭ ‬أن‭ ‬يضع‭ ‬يديه‭ ‬في‭ ‬المكان‭ ‬المناسب،‭ ‬وأنه‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬عدم‭ ‬توفيقه‭ ‬في‭ ‬حائط‭ ‬الصد‭ ‬أو‭ ‬الهجوم‭ ‬يلجأ‭ ‬إلى‭ ‬تعويض‭ ‬ذلك‭ ‬بالإرسال‭ ‬ولكن‭ ‬بحذر‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬المجازفة‭.‬

ويرى‭ ‬في‭ ‬عباس‭ ‬الخباز‭(‬المحرق‭) ‬ومحمد‭ ‬جاسم‭ (‬النبيه‭ ‬صالح‭) ‬أنّ‭ ‬الإثنين‭ ‬يشكلان‭ ‬صعوبة‭ ‬لأي‭ ‬حائط‭ ‬صد،‭ ‬إذ‭ ‬يملكان‭ ‬الخبرة‭ ‬والارتقاء‭ ‬والطول‭ ‬والتفاهم‭ ‬مع‭ ‬معدي‭ ‬فريقيهما‭.‬





الحفاظ‭ ‬على‭ ‬التوازن

ويرى‭ ‬محمد‭ ‬جاسم‭ ‬لاعب‭ ‬طائرة‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬بأنه‭ ‬يرى‭ ‬أنه‭ ‬يوازن‭ ‬بين‭ ‬تشكيل‭ ‬حائط‭ ‬الصد‭ ‬وبين‭ ‬الهجوم،‭ ‬وينظر‭ ‬إلى‭ ‬مهارة‭ ‬حائط‭ ‬الصد‭ ‬بأنها‭ ‬صعبة‭ ‬على‭ ‬اعتبار‭ ‬أنها‭ ‬تتطلب‭ ‬حركة‭ ‬دائمة‭ ‬وقراءة‭ ‬واعية‭ ‬سوى‭ ‬تعلق‭ ‬الأمر‭ ‬للمعدين‭ ‬أو‭ ‬للاعبين،‭ ‬وأنه‭ ‬يركّز‭ ‬على‭ ‬مهارة‭ ‬الصد‭ ‬أكثر،‭ ‬مبديا‭ ‬رضاه‭ ‬عن‭ ‬أدائه‭ ‬على‭ ‬مستويي‭ ‬الصد‭ ‬والضرب‭ ‬الهجومي‭.‬





فكر‭ ‬المعد‭ ‬وسرعته

وأكّد‭ ‬حسن‭ ‬حرم‭ ‬لاعب‭ ‬طائرة‭ ‬البسيتين‭ ‬بأنه‭ ‬يولي‭ ‬مهارة‭ ‬تشكيل‭ ‬حائط‭ ‬الصد‭ ‬أهمية‭ ‬كبيرة‭ ‬مقارنة‭ ‬بالضرب‭ ‬الهجومي،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬هناك‭ ‬ضاربين‭ ‬في‭ ‬الفريق‭ ‬ويمكنهم‭ ‬أن‭ ‬يقوموا‭ ‬بهذه‭ ‬المهمة‭ ‬بيد‭ ‬أنّه‭ ‬مطالب‭ ‬بمهمة‭ ‬تشكيل‭ ‬الصد‭ ‬في‭ ‬المقام‭ ‬الأول‭ ‬لأنه‭ ‬لاعب‭ ‬مركز3،‭ ‬والمهمة‭ ‬الرئيسة‭ ‬للاعب‭ ‬هذا‭ ‬المركز‭ ‬هو‭ ‬القيام‭ ‬بمهارة‭ ‬الصد‭. ‬

وقال‭ ‬يمكن‭ ‬لصانع‭ ‬اللعب‭ ‬أن‭ ‬يضحك‭ ‬على‭ ‬حائط‭ ‬الصد‭ ‬بشرط‭ ‬أن‭ ‬يمتلك‭ ‬فكرا‭ ‬عاليا‭ ‬وسرعة‭ ‬توجيه‭ ‬كراته،‭ ‬وأغلب‭ ‬المعدين‭ ‬في‭ ‬المسابقات‭ ‬المحلية‭ ‬يمكن‭ ‬قراءتهم‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬النقاط‭ ‬الحساسة‭ ‬التي‭ ‬يبحثون‭ ‬خلالها‭ ‬عن‭ ‬اللاعب‭ ‬المخلّص‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬سوء‭ ‬استقبال‭ ‬الكرة‭ ‬الأولى‭.‬





الصد‭ ‬يدخلك‭ ‬في‭ ‬الأجواء

ولفت‭ ‬محمد‭ ‬حبيب‭ ‬لاعب‭ ‬طائرة‭ ‬الدير‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬شخصيا‭ ‬يولي‭ ‬مهارتي‭ ‬الصد‭ ‬والهجوم‭ ‬الاهتمام‭ ‬نفسه‭ ‬غير‭ ‬أنّ‭ ‬حصولك‭ ‬على‭ ‬حائط‭ ‬الصد‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬بحسب‭ ‬قوله‭ ‬يدخلك‭ ‬في‭ ‬أجواء‭ ‬المباراة،‭ ‬ويرى‭ ‬في‭ ‬مهارة‭ ‬الصد‭ ‬بأنها‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬بل‭ ‬من‭ ‬أصعب‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬مهارات‭ ‬اللعبة،‭ ‬فمهارة‭ ‬الهجوم‭ ‬يمكن‭ ‬اللجوء‭ ‬إليها‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬وقت،‭ ‬ولكن‭ ‬مع‭ ‬تطور‭ ‬اللعبة‭ ‬وسرعتها‭ ‬تعقدت‭ ‬معها‭ ‬مهارة‭ ‬الصد‭ ‬بحسب‭ ‬تعبيره‭.‬

وقال‭ ‬لاعب‭ ‬الأهلي‭ ‬بأنّ‭ ‬بأنه‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬يعير‭ ‬مهارة‭ ‬الصد‭ ‬اهتمامه‭ ‬لأنّ‭ ‬مهمته‭ ‬الأساس‭ ‬ومسمّاه‭ ‬هو‭ ‬ blocker ‭)) ‬وكلما‭ ‬كانت‭ ‬الكرة‭ ‬مستقرة‭ ‬كلما‭ ‬تصعبت‭ ‬مهمة‭ ‬منفذ‭ ‬حائط‭ ‬الصد،‭ ‬ويرى‭ ‬في‭ ‬حسين‭ ‬المتروك‭ ‬صانع‭ ‬الألعاب‭ ‬السابق‭ ‬والمدرب‭ ‬المساعد‭ ‬حاليا‭ ‬لفريق‭ ‬النجمة‭ ‬من‭ ‬المعدين‭ ‬الذين‭ ‬لعب‭ ‬أمامهم‭ ‬كثيرا‭ ‬ويتميّز‭ ‬بخداعه‭ ‬والتلاعب‭ ‬بحوائط‭ ‬الصد‭ ‬وتشتيت‭ ‬تفكيرها‭ ‬إبان‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬النصر‭ ‬الفريق‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬كانت‭ ‬كرته‭ ‬تتميز‭ ‬بالسرعة‭.‬