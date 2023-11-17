الرئيس التنفيذي لباير ليفركوزن يدعو إلى إدخال المستثمرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

دوسلدورف‭ ‬ – ‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬دعا‭ ‬فرناندو‭ ‬كارو‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لفريق‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الأندية‭ ‬إلى‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬مشاركة‭ ‬المستثمرين‭ ‬في‭ ‬رابطة‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إبقاء‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ (‬بوندسليجا‭) ‬في‭ ‬المنافسة‭ ‬العالمية‭.‬

وقال‭ ‬كارو‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬نشره‭ ‬الموقع‭ ‬الرسمي‭ ‬لباير‭ ‬ليفركوزن،‭ ‬متصدر‭ ‬البوندسليجا،‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭: ‬‮«‬سيكون‭ ‬الشريك‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬مهما‭ ‬للغاية‭ ‬لاستمرارية‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬في‭ ‬المستقبل‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬إذا‭ ‬أردنا‭ ‬الإبقاء‭ ‬على‭ ‬تجربة‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬ذات‭ ‬جودة‭ ‬عالية،‭ ‬مثلما‭ ‬كان‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬السابق،‭ ‬فعلينا‭ ‬أن‭ ‬نواجه‭ ‬المنافسة‭ ‬العالمية،‭ ‬وأن‭ ‬نبقى‭ ‬متيقظين‭ ‬ومبدعين‭ ‬وأن‭ ‬نستثمر‭ ‬بذكاء‭ ‬في‭ ‬منتجنا،‭ ‬وفوق‭ ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬شجعانا‭ ‬في‭ ‬النقاط‭ ‬الصحيحة‭ ‬ومنفتحين‭ ‬على‭ ‬الأفكار‭ ‬الجديدة‭. ‬ولكن‭ ‬هذا‭ ‬يتطلب‭ ‬الوسائل‭ ‬والموارد‭ ‬والمزيد‭ ‬من‭ ‬الخبرة‮»‬‭.‬

وصوتت‭ ‬الأندية‭ ‬الـ36‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬والثانية‭ ‬في‭ ‬الرابطة‭ ‬ضد‭ ‬دخول‭ ‬المستثمرين‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬ولكن‭ ‬الموضوع‭ ‬سيكون‭ ‬مدرجا‭ ‬في‭ ‬جدول‭ ‬الأعمال‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬للرابطة‭ ‬المقرر‭ ‬إقامته‭ ‬يوم‭ ‬11‭ ‬ديسمبر‭ ‬المقبل‭.‬

وكان‭ ‬كارو،‭ ‬عضو‭ ‬اللجنة‭ ‬الإشرافية‭ ‬لشركة‭ ‬‮«‬بوندسليجا‭ ‬إنترناشيونال‮»‬‭ ‬التابعة‭ ‬لرابطة‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني،‭ ‬يتحدث‭ ‬عقب‭ ‬زيارة‭ ‬لمؤتمر‭ ‬‮«‬سوكركس‮»‬‭ (‬منظمة‭ ‬عالمية‭ ‬تشتهر‭ ‬بتنظيم‭ ‬فعاليات‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭) ‬في‭ ‬ميامي‭.‬

وقال‭: ‬‮«‬هذه‭ ‬الرحلات‭ ‬تتطلب‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الجهد‭. ‬ولكن‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬أن‭ ‬تفكر‭ ‬خارج‭ ‬الصندوق‭. ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الفعاليات،‭ ‬تحصل‭ ‬على‭ ‬رؤية‭ ‬جيدة‭ ‬بشأن‭ ‬سوق‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬العالمي،‭ ‬وشعور‭ ‬أفضل‭ ‬بالمتطلبات‭ ‬الحديثة‭ ‬والناجحة‭ ‬لإدارة‭ ‬رابطة‭ ‬أو‭ ‬ناد‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬يستمر‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬في‭ ‬كونه‭ ‬أحد‭ ‬الدوريات‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬العالم‭. ‬إنه‭ ‬يقدم‭ ‬الجودة‭ ‬والعرض‭ ‬وأجواء‭ ‬الملعب‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬مثيل‭ ‬لها‮»‬‭.‬

وأردف‭: ‬‮«‬لا‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬البوندسليجا‭ ‬أن‭ ‬يختبئ‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬شخص‭ ‬باعتبار‭ ‬أنه‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬عالميا‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬إحصاءات‭ ‬المشاهدين‭ ‬عالميا‭. ‬ولكن‭ ‬هذا‭ ‬الوضع‭ ‬ليس‭ ‬ثابتا‭. ‬منافسونا‭ ‬ليسوا‭ ‬نائمين‮»‬‭.‬







