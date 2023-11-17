الرئيس التنفيذي لباير ليفركوزن يدعو إلى إدخال المستثمرين

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- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
دوسلدورف – (د ب أ): دعا فرناندو كارو الرئيس التنفيذي لفريق باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم الأندية إلى الموافقة على مشاركة المستثمرين في رابطة الدوري الألماني من أجل إبقاء الدوري الألماني (بوندسليجا) في المنافسة العالمية.
وقال كارو في تقرير نشره الموقع الرسمي لباير ليفركوزن، متصدر البوندسليجا، أمس الجمعة: «سيكون الشريك الاستراتيجي مهما للغاية لاستمرارية الدوري الألماني في المستقبل».
وأضاف: «إذا أردنا الإبقاء على تجربة الدوري الألماني ذات جودة عالية، مثلما كان الوضع في السابق، فعلينا أن نواجه المنافسة العالمية، وأن نبقى متيقظين ومبدعين وأن نستثمر بذكاء في منتجنا، وفوق كل ذلك أن نكون شجعانا في النقاط الصحيحة ومنفتحين على الأفكار الجديدة. ولكن هذا يتطلب الوسائل والموارد والمزيد من الخبرة».
وصوتت الأندية الـ36 التي تشكل دوري الدرجة الأولى والثانية في الرابطة ضد دخول المستثمرين العام الماضي، ولكن الموضوع سيكون مدرجا في جدول الأعمال مرة أخرى في اجتماع الجمعية العمومية للرابطة المقرر إقامته يوم 11 ديسمبر المقبل.
وكان كارو، عضو اللجنة الإشرافية لشركة «بوندسليجا إنترناشيونال» التابعة لرابطة الدوري الألماني، يتحدث عقب زيارة لمؤتمر «سوكركس» (منظمة عالمية تشتهر بتنظيم فعاليات كرة القدم) في ميامي.
وقال: «هذه الرحلات تتطلب الكثير من الجهد. ولكن من المهم أن تفكر خارج الصندوق. في هذه الفعاليات، تحصل على رؤية جيدة بشأن سوق كرة القدم العالمي، وشعور أفضل بالمتطلبات الحديثة والناجحة لإدارة رابطة أو ناد».
وأضاف: «يستمر الدوري الألماني في كونه أحد الدوريات الكبرى في العالم. إنه يقدم الجودة والعرض وأجواء الملعب التي لا يوجد مثيل لها».
وأردف: «لا يجب على البوندسليجا أن يختبئ من أي شخص باعتبار أنه يحتل المركز الثاني عالميا من حيث إحصاءات المشاهدين عالميا. ولكن هذا الوضع ليس ثابتا. منافسونا ليسوا نائمين».
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