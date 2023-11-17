زفيريف يشارك في بطولة شتوتجارت للتنس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
شتوتجارت – (د ب أ): أعلن منظمو بطولة شتوتجارت للتنس أمس الجمعة أن الألماني ألكسندر زفيريف سيبدأ الإعداد للمشاركة في بطولة ويمبلدون، من خلال مشاركته في البطولة التي تقام على الملاعب العشبية في العامين المقبلين.
وخطط زفيريف أيضا للعب في شتوتجارت هذا العام ولكنه اضطر إلى الانسحاب بسبب إصابة في الفخذ تعرض لها في بطولة فرنسا المفتوحة.
وتقام بطولة شتوتجارت عقب بطولة الجراند سلام التي تقام في باريس العام المقبل، في الفترة من 10 إلى 16 يونيو، لكنّ المنظمين قالوا إنه بعد عودة زفيريف إلى قائمة المصنفين العشرة الأوائل فإنه على الأرجح سيغيب عن الدور الأول ليحصل على أيام إضافية للراحة.
وقال زفيريف: «البطولات التي تقام في ألمانيا لها قيمة خاصة بالنسبة إلي. لا يوجد شيء أجمل من اللعب أمام جماهيري».
وسيشارك زفيريف أيضا في العام المقبل في بطولة هامبورج، كحامل للقب، بعد بطولة ويمبلدون واستعدادا للمشاركة في أولمبياد باريس، حيث يهدف إلى الحصول على ميداليته الذهبية الثانية على التوالي، بعد حصوله على الميدالية الذهبية الأولى في أولمبياد طوكيو عام 2021.
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