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زفيريف يشارك في بطولة شتوتجارت للتنس

11/17/2023 7:18:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

شتوتجارت‭ ‬ ‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أعلن‭ ‬منظمو‭ ‬بطولة‭ ‬شتوتجارت‭ ‬للتنس‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬أن‭ ‬الألماني‭ ‬ألكسندر‭ ‬زفيريف‭ ‬سيبدأ‭ ‬الإعداد‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬ويمبلدون،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬على‭ ‬الملاعب‭ ‬العشبية‭ ‬في‭ ‬العامين‭ ‬المقبلين‭.‬

وخطط‭ ‬زفيريف‭ ‬أيضا‭ ‬للعب‭ ‬في‭ ‬شتوتجارت‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬ولكنه‭ ‬اضطر‭ ‬إلى‭ ‬الانسحاب‭ ‬بسبب‭ ‬إصابة‭ ‬في‭ ‬الفخذ‭ ‬تعرض‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬فرنسا‭ ‬المفتوحة‭.‬

وتقام‭ ‬بطولة‭ ‬شتوتجارت‭ ‬عقب‭ ‬بطولة‭ ‬الجراند‭ ‬سلام‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬العام‭ ‬المقبل،‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬إلى‭ ‬16‭ ‬يونيو،‭ ‬لكنّ‭ ‬المنظمين‭ ‬قالوا‭ ‬إنه‭ ‬بعد‭ ‬عودة‭ ‬زفيريف‭ ‬إلى‭ ‬قائمة‭ ‬المصنفين‭ ‬العشرة‭ ‬الأوائل‭ ‬فإنه‭ ‬على‭ ‬الأرجح‭ ‬سيغيب‭ ‬عن‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭ ‬ليحصل‭ ‬على‭ ‬أيام‭ ‬إضافية‭ ‬للراحة‭.‬

وقال‭ ‬زفيريف‭: ‬‮«‬البطولات‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭ ‬لها‭ ‬قيمة‭ ‬خاصة‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلي‭. ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬شيء‭ ‬أجمل‭ ‬من‭ ‬اللعب‭ ‬أمام‭ ‬جماهيري‮»‬‭.‬

وسيشارك‭ ‬زفيريف‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬هامبورج،‭ ‬كحامل‭ ‬للقب،‭ ‬بعد‭ ‬بطولة‭ ‬ويمبلدون‭ ‬واستعدادا‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬أولمبياد‭ ‬باريس،‭ ‬حيث‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬ميداليته‭ ‬الذهبية‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬بعد‭ ‬حصوله‭ ‬على‭ ‬الميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬أولمبياد‭ ‬طوكيو‭ ‬عام‭ ‬2021‭.‬

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