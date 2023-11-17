ألكاراس يضرب موعدا ناريا مع ديوكوفيتش

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تورينو (إيطاليا) – (أ ف ب): انتزع الإسباني كارلوس ألكاراس آخر البطاقات المؤهلة الى الدور نصف النهائي من بطولة «أيه تي بي» الختامية في كرة المضرب، بفوزه على الروسي دانييل مدفيديف 6-4 و6-4 امس الجمعة في تورينو.
وسيواجه ألكاراس المصنف ثانياً عالمياً الذي يشارك في هذه البطولة للمرة الأولى في مسيرته الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أوّل عالميا في دور الاربعة.
في المقابل، تجمع المباراة الثانية في نصف النهائي بين مدفيديف والايطالي يانيك سينر الوحيد الفائز في مبارياته الثلاث في دور المجموعتين.
وثأر ألكاراس من ثم لخسارته أمام مدفيديف بالذات في نصف نهائي فلاشينغ ميدوز في سبتمبر الماضي، علماً ان الروسي خاض المباراة وكان ضامناً للتأهل منذ يوم الاربعاء.
وقال ألكاراس: «انا سعيد جدا لبلوغ الدور نصف النهائي في مشاركتي الاولى في هذه البطولة، كانت المباراة صعبة للغاية ضد منافس دائما ما تكون مواجهته معقدة».
ويخوض ألكاراس هذه البطولة بعد معاناته من اصابات في الظهر والساق، علماً انه خسر مباراته الاولى امام الالماني ألكسندر زفيريف. ونجح في تحقيق فوزين على الروسي اندريه روبليف ومواطنه مدفيديف ليضرب موعداً في مباراة حامية الوطيس مع ديوكوفيتش.
وكان ألكاراس قد هزم ديوكوفيتش في نهائي بطولة ويمبلدون في يوليو الماضي محرزاً لقبه الكبير الثاني في بطولات الجراند سلام، قبل ان يثأر منه الصربي في نهائي مثير في سينسيناتي الامريكية في 20 اغسطس الماضي. ونجح ألكاراس في كسر ارسال منافسه في الشوط السابع وحافظ على افضليته في الارسال، ليفوز بالمجموعة الاولى في 39 دقيقة.
ثم كرّر الاسباني السيناريو عينه في المجموعة الثانية وتحديداً في الشوط التاسع ليحسم المباراة في صالحه.
MENAFN17112023000055011008ID1107448867
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.