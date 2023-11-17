ألكاراس يضرب موعدا ناريا مع ديوكوفيتش

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تورينو‭ (‬إيطاليا‭) ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬انتزع‭ ‬الإسباني‭ ‬كارلوس‭ ‬ألكاراس‭ ‬آخر‭ ‬البطاقات‭ ‬المؤهلة‭ ‬الى‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬‮«‬أيه‭ ‬تي‭ ‬بي‮»‬‭ ‬الختامية‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬المضرب،‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬الروسي‭ ‬دانييل‭ ‬مدفيديف‭ ‬6‭-‬4‭ ‬و6‭-‬4‭ ‬امس‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬تورينو‭.‬

وسيواجه‭ ‬ألكاراس‭ ‬المصنف‭ ‬ثانياً‭ ‬عالمياً‭ ‬الذي‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬الصربي‭ ‬نوفاك‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬المصنف‭ ‬أوّل‭ ‬عالميا‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الاربعة‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬تجمع‭ ‬المباراة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬بين‭ ‬مدفيديف‭ ‬والايطالي‭ ‬يانيك‭ ‬سينر‭ ‬الوحيد‭ ‬الفائز‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬الثلاث‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعتين‭.‬

وثأر‭ ‬ألكاراس‭ ‬من‭ ‬ثم‭ ‬لخسارته‭ ‬أمام‭ ‬مدفيديف‭ ‬بالذات‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬فلاشينغ‭ ‬ميدوز‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي،‭ ‬علماً‭ ‬ان‭ ‬الروسي‭ ‬خاض‭ ‬المباراة‭ ‬وكان‭ ‬ضامناً‭ ‬للتأهل‭ ‬منذ‭ ‬يوم‭ ‬الاربعاء‭.‬

وقال‭ ‬ألكاراس‭: ‬‮«‬انا‭ ‬سعيد‭ ‬جدا‭ ‬لبلوغ‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬مشاركتي‭ ‬الاولى‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة،‭ ‬كانت‭ ‬المباراة‭ ‬صعبة‭ ‬للغاية‭ ‬ضد‭ ‬منافس‭ ‬دائما‭ ‬ما‭ ‬تكون‭ ‬مواجهته‭ ‬معقدة‮»‬‭.‬

ويخوض‭ ‬ألكاراس‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬بعد‭ ‬معاناته‭ ‬من‭ ‬اصابات‭ ‬في‭ ‬الظهر‭ ‬والساق،‭ ‬علماً‭ ‬انه‭ ‬خسر‭ ‬مباراته‭ ‬الاولى‭ ‬امام‭ ‬الالماني‭ ‬ألكسندر‭ ‬زفيريف‭. ‬ونجح‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬فوزين‭ ‬على‭ ‬الروسي‭ ‬اندريه‭ ‬روبليف‭ ‬ومواطنه‭ ‬مدفيديف‭ ‬ليضرب‭ ‬موعداً‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬حامية‭ ‬الوطيس‭ ‬مع‭ ‬ديوكوفيتش‭.‬

وكان‭ ‬ألكاراس‭ ‬قد‭ ‬هزم‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬بطولة‭ ‬ويمبلدون‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬الماضي‭ ‬محرزاً‭ ‬لقبه‭ ‬الكبير‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬بطولات‭ ‬الجراند‭ ‬سلام،‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يثأر‭ ‬منه‭ ‬الصربي‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬مثير‭ ‬في‭ ‬سينسيناتي‭ ‬الامريكية‭ ‬في‭ ‬20‭ ‬اغسطس‭ ‬الماضي‭. ‬ونجح‭ ‬ألكاراس‭ ‬في‭ ‬كسر‭ ‬ارسال‭ ‬منافسه‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬السابع‭ ‬وحافظ‭ ‬على‭ ‬افضليته‭ ‬في‭ ‬الارسال،‭ ‬ليفوز‭ ‬بالمجموعة‭ ‬الاولى‭ ‬في‭ ‬39‭ ‬دقيقة‭.‬

ثم‭ ‬كرّر‭ ‬الاسباني‭ ‬السيناريو‭ ‬عينه‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬وتحديداً‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬التاسع‭ ‬ليحسم‭ ‬المباراة‭ ‬في‭ ‬صالحه‭.‬



