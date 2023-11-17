الأرجنتيني بيريتسو يستقيل من تدريب تشيلي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

سانتياغو‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلن‭ ‬مدرب‭ ‬منتخب‭ ‬تشيلي‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬إدواردو‭ ‬بيريتسو‭ ‬استقالته‭ ‬من‭ ‬منصبه‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬بعد‭ ‬التعادل‭ ‬أمام‭ ‬الباراغواي‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬تصفيات‭ ‬أمريكا‭ ‬الجنوبية‭ ‬المؤهلة‭ ‬إلى‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وقال‭ ‬بيريتسو‭ (‬56‭ ‬عامًا‭) ‬بعد‭ ‬نهاية‭ ‬المباراة‭: ‬‮«‬أعربت‭ ‬عن‭ ‬رغبتي‭ ‬في‭ ‬ترك‭ ‬منصبي‭ ‬لرئيس‭ ‬الاتحاد‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬النتائج‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬ما‭ ‬كنا‭ ‬نأمله‭ ‬وعلينا‭ ‬أن‭ ‬ندرك‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

وتحتل‭ ‬تشيلي‭ ‬المركز‭ ‬الثامن‭ ‬في‭ ‬التصفيات،‭ ‬بالتساوي‭ ‬في‭ ‬النقاط‭ ‬مع‭ ‬الباراغواي‭ ‬التي‭ ‬تتقدم‭ ‬عليها‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭.‬

ويتأهل‭ ‬أول‭ ‬ستة‭ ‬منتخبات‭ ‬مباشرة‭ ‬إلى‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬فيما‭ ‬يخوض‭ ‬السابع‭ ‬ملحقاً‭ ‬قارياً‭.‬

وسيكون‭ ‬على‭ ‬تشيلي‭ ‬خوض‭ ‬اختبار‭ ‬آخر‭ ‬صعب‭ ‬أمام‭ ‬الإكوادور‭ ‬السادسة‭ ‬في‭ ‬كيتو‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬على‭ ‬ارتفاع‭ ‬2850‭ ‬مترًا‭ ‬عن‭ ‬سطح‭ ‬البحر‭. ‬وكانت‭ ‬تشيلي‭ ‬تطمح‭ ‬إلى‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬بعد‭ ‬غيابها‭ ‬عن‭ ‬نسختي‭ ‬2018‭ ‬و2022،‭ ‬بعدما‭ ‬سبق‭ ‬وبلغت‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬مونديالي‭ ‬2010‭ ‬و2014‭.‬