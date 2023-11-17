MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

لندن‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلنت‭ ‬رابطة‭ ‬الدوري‭ ‬الانكليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬حسم‭ ‬10‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬رصيد‭ ‬ايفرتون‭ ‬لخرقه‭ ‬القواعد‭ ‬المالية‭ ‬للدوري‭ ‬الممتاز‭.‬

وأحال‭ ‬الدوري‭ ‬الإنكليزي‭ ‬إيفرتون‭ ‬إلى‭ ‬لجنة‭ ‬تحقيق‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬الماضي‭ ‬بسبب‭ ‬انتهاك‭ ‬مزعوم‭ ‬لقواعد‭ ‬الربحية‭ ‬والاستدامة‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬انتهت‭ ‬بموسم‭ ‬2021-2022‭. ‬وكشف‭ ‬النادي‭ ‬في‭ ‬بيانه‭ ‬انه‭ ‬ينوي‭ ‬استئناف‭ ‬العقوبة‭.‬

وقال‭ ‬الدوري‭ ‬الانكليزي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬اعترف‭ ‬النادي‭ ‬بأنه‭ ‬انتهك‭ ‬معايير‭ ‬القواعد‭ ‬المالية‭ ‬للفترة‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬2021‭/‬22،‭ ‬لكن‭ ‬مدى‭ ‬الانتهاك‭ ‬بقي‭ ‬موضع‭ ‬خلاف‮»‬‭.‬

ويُسمح‭ ‬لأندية‭ ‬النخبة‭ ‬بخسارة‭ ‬ما‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬105‭ ‬ملايين‭ ‬جنيه‭ ‬استرليني‭ (‬127‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭) ‬كحد‭ ‬أقصى‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬أو‭ ‬مواجهة‭ ‬عقوبات‭.‬

ومني‭ ‬إيفرتون‭ ‬بخسائر‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬متتالية،‭ ‬تجاوز‭ ‬إجماليها‭ ‬430‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬استرليني‭ ‬خلال‭ ‬تلك‭ ‬الفترة‭.‬

كان‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬تغريم‭ ‬إيفرتون‭ ‬أو‭ ‬فرض‭ ‬حظر‭ ‬على‭ ‬الانتقالات،‭ ‬لكنّ‭ ‬رابطة‭ ‬الدوري‭ ‬أكدت‭ ‬عقوبة‭ ‬حسم‭ ‬النقاط‭ ‬وهي‭ ‬الاقصى‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬برميرليغ‭ ‬والتي‭ ‬ستشهد‭ ‬تراجع‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬شون‭ ‬دايش‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬19‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭ ‬العام،‭ ‬بفارق‭ ‬الاهداف‭ ‬فقط‭ ‬عن‭ ‬بيرنلي‭ ‬متذيّل‭ ‬الترتيب‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬إيفرتون‭ ‬في‭ ‬بيانه‭ ‬‮«‬يعتقد‭ ‬النادي‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬فرضت‭ ‬عقوبة‭ ‬رياضية‭ ‬غير‭ ‬متناسبة‭ ‬وغير‭ ‬عادلة‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬يؤكد‭ ‬إيفرتون‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬منفتحًا‭ ‬وشفافًا‭ ‬في‭ ‬المعلومات‭ ‬التي‭ ‬قدمها‭ ‬إلى‭ ‬الدوري‭ ‬الإنكليزي‭ ‬الممتاز‭ ‬وأنه‭ ‬احترم‭ ‬دائمًا‭ ‬نزاهة‭ ‬العملية‮»‬‭.‬

واضاف‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يعترف‭ ‬النادي‭ ‬بالنتيجة‭ ‬التي‭ ‬فشلت‭ ‬في‭ ‬ترجمة‭ ‬أقصى‭ ‬قدر‭ ‬من‭ ‬حسن‭ ‬النية‭.‬

وأردف‭ ‬‮«‬إن‭ ‬قسوة‭ ‬وشدة‭ ‬العقوبة‭ ‬التي‭ ‬فرضتها‭ ‬اللجنة‭ ‬ليست‭ ‬انعكاسًا‭ ‬عادلاً‭ ‬أو‭ ‬معقولًا‭ ‬للأدلة‭ ‬المقدمة‮»‬‭.‬