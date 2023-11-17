دياس يصدم البرازيل تحت أنظار والدهخسارة أولى للأرجنتين منذ لقب المونديال

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

مونتيفيديو‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬وضعت‭ ‬الأوروغواي‭ ‬حداً‭ ‬لسلسلة‭ ‬من‭ ‬14‭ ‬مباراة‭ ‬دون‭ ‬خسارة‭ ‬لمضيفتها‭ ‬الأرجنتين‭ ‬بطلة‭ ‬العالم‭ ‬وهزمتها‭ ‬2-0‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬تصفيات‭ ‬أمريكا‭ ‬الجنوبية‭ ‬المؤهلة‭ ‬لمونديال‭ ‬2026‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬فيما‭ ‬سجّل‭ ‬الكولومبي‭ ‬لويس‭ ‬دياس‭ ‬هدفين‭ ‬خاطفين‭ ‬تحت‭ ‬انظار‭ ‬والده‭ ‬المطلق‭ ‬سراحه‭ ‬من‭ ‬الخطف‭ ‬ألحقا‭ ‬الخسارة‭ ‬الثانية‭ ‬توالياً‭ ‬بالبرازيل‭.‬

وعلى‭ ‬ملعب‭ ‬بومبونييرا‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬بوينوس‭ ‬أيرس‭ ‬تأخرت‭ ‬الأرجنتين‭ ‬بهدف‭ ‬دولي‭ ‬أول‭ ‬لمدافع‭ ‬برشلونة‭ ‬الإسباني‭ ‬رونالد‭ ‬أراوخو‭ ‬بتسديدة‭ ‬أرضية‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة‭ (‬41‭)‬،‭ ‬لتهتز‭ ‬شباك‭ ‬الحارس‭ ‬إيميليانو‭ ‬مارتينيس‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬هدف‭ ‬الفرنسي‭ ‬كيليان‭ ‬مبابي‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬المونديال‭ (‬3-3‭ ‬ثم‭ ‬فوز‭ ‬الأرجنتين‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭).‬

وحسم‭ ‬مهاجم‭ ‬ليفربول‭ ‬الإنكليزي‭ ‬داروين‭ ‬نونييس‭ ‬النقاط‭ ‬الثلاث‭ ‬من‭ ‬هجمة‭ ‬مرتدة،‭ ‬إثر‭ ‬كرة‭ ‬خسرها‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬ثماني‭ ‬مرات‭ ‬ليونيل‭ ‬ميسي‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬87‭.‬

وهذه‭ ‬أوّل‭ ‬خسارة‭ ‬للأرجنتين،‭ ‬بطلة‭ ‬العالم‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬منذ‭ ‬سقوطها‭ ‬أمام‭ ‬السعودية‭ ‬1‭-‬2‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬مبارياتها‭ ‬في‭ ‬قطر‭. ‬كما‭ ‬هي‭ ‬أول‭ ‬خسارة‭ ‬للأرجنتين‭ ‬في‭ ‬25‭ ‬مباراة‭ ‬ضمن‭ ‬تصفيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭.‬

وهذه‭ ‬أول‭ ‬مرة‭ ‬منذ‭ ‬103‭ ‬سنوات‭ ‬تفوز‭ ‬الأوروغواي‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الأرجنتين‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬هدف،‭ ‬منذ‭ ‬1920‭ ‬عندما‭ ‬تفوّقت‭ ‬3‭-‬1‭ ‬في‭ ‬بوينوس‭ ‬أيرس‭. ‬ورغم‭ ‬خسارتها‭ ‬بعد‭ ‬أربعة‭ ‬انتصارات‭ ‬افتتاحية،‭ ‬تتصدر‭ ‬الأرجنتين‭ ‬ترتيب‭ ‬المجموعة‭ ‬الموحدة‭ ‬بـ12‭ ‬نقطة،‭ ‬مقابل‭ ‬10‭ ‬للأوروغواي،‭ ‬فيما‭ ‬تراجعت‭ ‬البرازيل‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬بسبع‭ ‬نقاط‭. ‬ويتأهل‭ ‬أول‭ ‬ستة‭ ‬منتخبات‭ ‬مباشرة‭ ‬إلى‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬فيما‭ ‬يخوض‭ ‬السابع‭ ‬ملحقاً‭ ‬قارياً‭.‬





ميسي‭: ‬‮«‬يجب‭ ‬احترام‭ ‬الديربي‮»‬‭ ‬

قال‭ ‬ميسي‭ ‬بعد‭ ‬الخسارة‭: ‬‮«‬لم‭ ‬نشعر‭ ‬أبداً‭ ‬بالراحة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬اللاعب‭ ‬المتوّج‭ ‬أخيراً‭ ‬بكرته‭ ‬الذهبية‭ ‬الثامنة‭: ‬‮«‬أفضّل‭ ‬عدم‭ ‬قول‭ ‬ما‭ ‬أفكر‭ ‬فيه‭. ‬لكن‭ ‬على‭ ‬الشبان‭ ‬التعلّم‭ ‬من‭ ‬المخضرمين‭ ‬لاحترام‭ ‬هذا‭ ‬الديربي‭. ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يتعلموا‭ ‬قليلاً‭ ‬مما‭ ‬حصل‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬ميسي‭ ‬الذي‭ ‬بقي‭ ‬صديقه‭ ‬لويس‭ ‬سواريس‭ ‬على‭ ‬دكة‭ ‬البدلاء‭ ‬مع‭ ‬الأوروغواي‭: ‬‮«‬فريقهم‭ ‬قوي‭ ‬بدنياً،‭ ‬يعمل‭ ‬بجهد‭ ‬ويشكلون‭ ‬خطراً‭ ‬في‭ ‬الهجمات‭ ‬المرتدة‮»‬،‭ ‬مشيداً‭ ‬بعمل‭ ‬مدرب‭ ‬الأوروغواي‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬الفذ‭ ‬مارسيلو‭ ‬بييلسا‭.‬

وأردف‭ ‬لاعب‭ ‬إنتر‭ ‬ميامي‭ ‬الأمريكي‭ ‬البالغ‭ ‬36‭ ‬عاماً‭ ‬الذي‭ ‬أصاب‭ ‬العارضة‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬حرّة‭: ‬‮«‬بمقدورك‭ ‬ان‭ ‬ترى‭ ‬لمسته‭ ‬في‭ ‬الفريق‭. ‬في‭ ‬كل‭ ‬الأندية‭ ‬والمنتخبات‭ ‬التي‭ ‬أشرف‭ ‬عليها،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الأرجنتين،‭ ‬ترى‭ ‬لمسته‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬عبّر‭ ‬مدرب‭ ‬الأرجنتين‭ ‬ليونيل‭ ‬سكالوني‭ ‬عن‭ ‬دعمه‭ ‬للاعبيه‭ ‬قبل‭ ‬الموقعة‭ ‬المنتظرة‭ ‬مع‭ ‬البرازيل‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬المقبل‭: ‬‮«‬هناك‭ ‬مباراة‭ ‬صعبة‭ ‬جداً‭ ‬تنتظرنا،‭ ‬وسنحاول‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬ما‭ ‬لدينا‭. ‬أعتقد‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬الفريق‭ ‬أظهر‭ ‬مرات‭ ‬عديدة‭ ‬قدرته‭ ‬على‭ ‬النهوض‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬المدرب‭ ‬الذي‭ ‬قاد‭ ‬الأرجنتين‭ ‬إلى‭ ‬لقبها‭ ‬العالمي‭ ‬الثالث‭ ‬بعد‭ ‬1978‭ ‬و1986‭ ‬وحاول‭ ‬تنشيط‭ ‬هجومه‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬عبر‭ ‬الزجّ‭ ‬بلاوتارو‭ ‬مارتينيس‭ ‬وأنخل‭ ‬دي‭ ‬ماريا‭: ‬‮«‬نخسر‭ ‬ونفوز‭ ‬كفريق،‭ ‬وهناك‭ ‬أوقات‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تشيد‭ ‬فيها‭ ‬بالخصم‮»‬‭.‬

وأردف‭: ‬‮«‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬القول‭ ‬اننا‭ ‬لا‭ ‬نخسر‭ ‬لأننا‭ ‬أبطال‭ ‬العالم‭. ‬نحن‭ ‬معرّضون‭ ‬للخسارة،‭ ‬قلتها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬وسأستمر‭ ‬في‭ ‬قول‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬





‭ ‬مشاعر‭ ‬جياشة‭ ‬

وفي‭ ‬بارانكيا،‭ ‬تحت‭ ‬أنظار‭ ‬والده‭ ‬المطلق‭ ‬سراحه‭ ‬من‭ ‬الخطف‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬بعد‭ ‬محنة‭ ‬استمرت‭ ‬12‭ ‬يوماً‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬فصائل‭ ‬جيش‭ ‬التحرير‭ ‬الوطني،‭ ‬قلب‭ ‬لويس‭ ‬دياس‭ ‬تأخر‭ ‬كولومبيا‭ ‬أمام‭ ‬البرازيل‭ ‬بطلة‭ ‬العالم‭ ‬خمس‭ ‬مرات،‭ ‬ومنحها‭ ‬الفوز‭ ‬2‭-‬1‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬ربع‭ ‬ساعة‭.‬

وافتتح‭ ‬مهاجم‭ ‬أرسنال‭ ‬الإنكليزي‭ ‬غابريال‭ ‬مارتينيلي‭ ‬التسجيل‭ ‬للبرازيل‭ ‬باكراً‭ ‬من‭ ‬كرة‭ ‬أرضية‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة‭ (‬4‭)‬،‭ ‬لكن‭ ‬دياس‭ ‬سجل‭ ‬هدفين‭ ‬برأسه‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬خمس‭ ‬دقائق‭ (‬75،‭ ‬79‭)‬،‭ ‬قالباً‭ ‬الطاولة‭ ‬على‭ ‬الضيوف‭ ‬الذين‭ ‬أحرزوا‭ ‬نقطة‭ ‬يتيمة‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭.‬

وهذا‭ ‬أول‭ ‬فوز‭ ‬لكولومبيا‭ ‬على‭ ‬البرازيل‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬بعد‭ ‬15‭ ‬مباراة،‭ ‬فيما‭ ‬خسرت‭ ‬البرازيل‭ ‬مباراتين‭ ‬توالياً‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬المونديال‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تاريخها‭.‬

وفيما‭ ‬جنّ‭ ‬جنون‭ ‬ألوف‭ ‬الجماهير‭ ‬المحتشدة‭ ‬في‭ ‬الملعب،‭ ‬انهمرت‭ ‬دموع‭ ‬لويس‭ ‬مانويل،‭ ‬والد‭ ‬دياس،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬حاضراً‭ ‬في‭ ‬المدرجات‭ ‬مع‭ ‬والدته‭.‬

وقال‭ ‬دياس‭ ‬انه‭ ‬اختبر‭ ‬‮«‬لحظات‭ ‬عصيبة‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬خطف‭ ‬والده‭ ‬نهاية‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي‭ ‬‮«‬لكن‭ ‬الحياة‭ ‬تمنحك‭ ‬القوة‭ ‬والشجاعة،‭ ‬وليس‭ ‬فقط‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬بل‭ ‬الحياة‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬لاعب‭ ‬ليفربول‭ ‬الإنكليزي‭ ‬الذي‭ ‬ارتقت‭ ‬بلاده‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬وهي‭ ‬الوحيدة‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تسخر‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬ممتن‭ ‬لزملائي،‭ ‬للجهاز‭ ‬الفني‭ ‬الذين‭ ‬وقفوا‭ ‬بجانبي‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬لحظة‭. ‬أهدي‭ ‬هذا‭ ‬الفوز‭ ‬للشعب‭ ‬الذي‭ ‬يستحقه‮»‬‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬قال‭ ‬زميله‭ ‬في‭ ‬ليفربول‭ ‬حارس‭ ‬البرازيل‭ ‬أليسون‭ ‬بيكر‭: ‬‮«‬هو‭ ‬صديق،‭ ‬لقد‭ ‬عانى‭ ‬كثيراً‭ ‬هذه‭ ‬الأيام‭. ‬هذا‭ ‬يتجاوز‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭. ‬يستحق‭ ‬ذلك‭ (‬تسجيل‭ ‬الهدفين‭)‬‮»‬‭.‬





إصابة‭ ‬فينيسيوس‭ ‬

وما‭ ‬زاد‭ ‬الطين‭ ‬بلة‭ ‬للبرازيل‭ ‬إصابة‭ ‬نجم‭ ‬هجومها‭ ‬لاعب‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬فينيسيوس‭ ‬جونيور‭ ‬بفخذه‭ ‬الأيسر‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬27،‭ ‬علماً‭ ‬ان‭ ‬‮«‬سيليساو‮»‬‭ ‬تفتقد‭ ‬مهاجمها‭ ‬الآخر‭ ‬نيمار‭ ‬لاعب‭ ‬الهلال‭ ‬السعودي،‭ ‬لإصابة‭ ‬طويلة‭ ‬الأمد‭ ‬في‭ ‬ركبته‭.‬

وتعادلت‭ ‬فنزويلا‭ ‬رابعة‭ ‬الترتيب‭ ‬مع‭ ‬ضيفتها‭ ‬الاكوادور‭ ‬دون‭ ‬أهداف،‭ ‬فيما‭ ‬أحرزت‭ ‬بوليفيا‭ ‬أولى‭ ‬نقاطها‭ ‬بعد‭ ‬أربع‭ ‬خسارات‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬التصفيات‭ ‬وثمان‭ ‬توالياً‭ ‬في‭ ‬المجمل،‭ ‬فتركت‭ ‬قاع‭ ‬الترتيب‭ ‬بفوزها‭ ‬على‭ ‬ضيفتها‭ ‬البيرو‭ ‬2‭-‬0‭.‬

وأصبحت‭ ‬بيرو‭ ‬أول‭ ‬منتخب‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬تصفيات‭ ‬أمريكا‭ ‬الجنوبية‭ ‬يفشل‭ ‬في‭ ‬التسجيل‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬الخمس‭ ‬الأولى‭.‬

وبعد‭ ‬مباراة‭ ‬خشنة‭ ‬انتهت‭ ‬بتعادل‭ ‬سلبي‭ ‬وطرد‭ ‬لاعب‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬فريق‭ ‬في‭ ‬سانتياغو،‭ ‬بقيت‭ ‬تشيلي‭ ‬والباراغواي‭ ‬خارج‭ ‬منتخبات‭ ‬المقدمة‭.‬

ونظراً‭ ‬إلى‭ ‬حلول‭ ‬تشيلي‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬ثامن‭ ‬مخيب،‭ ‬قدّم‭ ‬مدربها‭ ‬إدواردو‭ ‬بيريتسو‭ ‬استقالته‭ ‬من‭ ‬منصبه‭.‬