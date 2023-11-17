مواجهة ((مميزة)) ضد تركيا لغوندوغان بعد صورة ((أردوجان))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

برلين‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬بعد‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬على‭ ‬التقاطه‭ ‬صورة‭ ‬جدلية‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬أردوجان‭ ‬أثارت‭ ‬تساؤلات‭ ‬حول‭ ‬ولائه‭ ‬لألمانيا،‭ ‬يقود‭ ‬إيلكاي‭ ‬غوندوغان‭ ‬‮«‬دي‭ ‬مانشافت‮»‬‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬ودية‭ ‬ضد‭ ‬تركيا‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬برلين‭.‬

وغوندوغان‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يواجه‭ ‬تركيا‭ ‬سابقاً،‭ ‬رغم‭ ‬حمله‭ ‬ألوان‭ ‬ألمانيا‭ ‬قبل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عقد،‭ ‬قال‭ ‬لوكالة‭ ‬سيد‭ ‬الألمانية،‭ ‬أحد‭ ‬فروع‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭: ‬‮«‬ستكون‭ ‬مباراة‭ ‬مميزة‭ ‬لي،‭ ‬لا‭ ‬شك‭ ‬حيال‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬غوندوغان‭ (‬33‭ ‬عاماً‭) ‬أصبح‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬المدرّب‭ ‬السابق‭ ‬هانزي‭ ‬فليك‭ ‬أوّل‭ ‬لاعب‭ ‬من‭ ‬جذور‭ ‬تركية‭ ‬يحمل‭ ‬شارة‭ ‬القائد‭ ‬مع‭ ‬بطلة‭ ‬العالم‭ ‬أربع‭ ‬مرات‭.‬

جذب‭ ‬لاعب‭ ‬برشلونة‭ ‬الإسباني‭ ‬حالياً‭ ‬الأنظار‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2018‭ ‬عندما‭ ‬ظهر‭ ‬في‭ ‬صورة‭ ‬مع‭ ‬أردوجان‭ ‬الذي‭ ‬سلّمه‭ ‬قميصاً‭ ‬كُتب‭ ‬عليه‭ ‬‮«‬مع‭ ‬الاحترام‭ ‬لرئيسي‮»‬‭.‬

إلى‭ ‬جانب‭ ‬نجم‭ ‬خط‭ ‬الوسط‭ ‬السابق‭ ‬مسعود‭ ‬أوزيل،‭ ‬وجد‭ ‬غوندوغان‭ ‬نفسه‭ ‬وسط‭ ‬زوبعة‭ ‬سياسية‭. ‬وفيما‭ ‬ترك‭ ‬أوزيل‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني،‭ ‬عانى‭ ‬غوندوغان‭ ‬بصمت‭ ‬من‭ ‬صافرات‭ ‬الاستهجان‭ ‬وإهانات‭ ‬من‭ ‬المدرجات،‭ ‬وقام‭ ‬بجهد‭ ‬كبير‭ ‬لاستعادة‭ ‬ثقة‭ ‬الجماهير‭.‬

حمل‭ ‬غوندوغان‭ ‬أولاً‭ ‬شارة‭ ‬القائد‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬حارس‭ ‬المرمى‭ ‬المصاب‭ ‬مانويل‭ ‬نوير،‭ ‬لكن‭ ‬المدرّب‭ ‬الحالي‭ ‬يوليان‭ ‬ناغلسمان‭ ‬يرى‭ ‬أن‭ ‬غوندوغان‭ ‬سيبقى‭ ‬قائداً‭ ‬للمنتخب‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬أوروبا‭ ‬2024‭ ‬على‭ ‬أرضه،‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬عودة‭ ‬نوير،‭ ‬بطل‭ ‬مونديال‭ ‬2014،‭ ‬إلى‭ ‬التشكيلة‭ ‬الأساسية‭.‬





‮«‬ضربة‭ ‬قوية‮»‬‭ ‬

وُلد‭ ‬غوندوغان‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬غلزنكيرخن‭ ‬الصناعية‭ ‬مقرّ‭ ‬نادي‭ ‬شالكه‭ ‬الجريح‭ ‬راهناً،‭ ‬وكان‭ ‬جدّه‭ ‬واحداً‭ ‬من‭ ‬آلاف‭ ‬‮«‬العمال‭ ‬الضيوف‮»‬‭ ‬القادمين‭ ‬من‭ ‬تركيا‭ ‬إلى‭ ‬ألمانيا‭ ‬للعمل‭ ‬في‭ ‬المناجم‭.‬

ساعد‭ ‬في‭ ‬نشأته‭ ‬والده‭ ‬على‭ ‬توصيل‭ ‬صناديق‭ ‬الجعة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الرور‭ ‬الشغوفة‭ ‬بكرة‭ ‬القدم،‭ ‬حتى‭ ‬بزوغ‭ ‬موهبته‭.‬

انتقل‭ ‬غوندوغان‭ ‬إلى‭ ‬نورمبرغ،‭ ‬ثم‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬الذي‭ ‬سجّل‭ ‬معه‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬خلال‭ ‬خسارة‭ ‬نهائي‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬ضد‭ ‬مواطنه‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭.‬

على‭ ‬الصعيد‭ ‬الدولي،‭ ‬استهل‭ ‬غوندوغان‭ ‬مشواره‭ ‬مع‭ ‬ألمانيا‭ ‬في‭ ‬2011،‭ ‬لكنه‭ ‬غاب‭ ‬عن‭ ‬التتويج‭ ‬بكأس‭ ‬العالم‭ ‬2014‭ ‬بسبب‭ ‬إصابة‭ ‬في‭ ‬الظهر‭.‬

انتقل‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬إلى‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الإنجليزي‭ ‬في‭ ‬2016،‭ ‬وأحرز‭ ‬معه‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الألقاب،‭ ‬أبزها‭ ‬ثلاثية‭ ‬تاريخية‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬بطولة‭ ‬إنجلترا‭ ‬والكأس‭ ‬المحلية‭. ‬شدّ‭ ‬الرحال‭ ‬صوب‭ ‬برشلونة‭ ‬الإسباني‭ ‬في‭ ‬الصيف،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬اختياره‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬ألماني‭ ‬للمرّة‭ ‬الأولى‭.‬

رغم‭ ‬جودته‭ ‬الكروية‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬شكّ‭ ‬فيها،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬دوماً‭ ‬مفروشاً‭ ‬بالورود‭. ‬بعد‭ ‬صورتهما‭ ‬الجدلية‭ ‬مع‭ ‬أردوجان،‭ ‬أصبح‭ ‬غوندوغان‭ ‬وأوزيل‭ ‬هدفاً‭ ‬للسهام‭ ‬القوية‭.‬

كان‭ ‬الخلاف‭ ‬أكثر‭ ‬حساسية،‭ ‬لأن‭ ‬ألمانيا،‭ ‬وخصوصاً‭ ‬العاصمة‭ ‬برلين،‭ ‬تستضيف‭ ‬أكبر‭ ‬الجاليات‭ ‬التركية‭.‬

أصدر‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الألماني‭ ‬راينهارد‭ ‬غريندل‭ ‬بياناً‭ ‬قال‭ ‬فيه‭ ‬ان‭ ‬الصورة‭ ‬‮«‬لم‭ ‬تكن‭ ‬شيئاً‭ ‬جيداً‮»‬،‭ ‬مضيفاً‭: ‬‮«‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬والاتحاد‭ ‬الألماني‭ ‬يدعمان‭ ‬القيم‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬يجسّدها‭ ‬السيد‭ ‬أردوجان‭ ‬بما‭ ‬يكفي‮»‬‭.‬

قال‭ ‬غوندوغان‭ ‬آنذاك‭: ‬‮«‬تصويرنا‭ ‬كما‭ ‬لو‭ ‬كنا‭ ‬غير‭ ‬مندمجين‭ ‬أو‭ ‬لا‭ ‬نعيش‭ ‬بحسب‭ ‬القيم‭ ‬الألمانية‭ ‬شكّل‭ ‬ضربة‭ ‬قوية‭ ‬بالنسبة‭ ‬لي‮»‬‭.‬

‮«‬مهرجان‭ ‬رائع‮»‬‭ ‬

وفيما‭ ‬أنهى‭ ‬أوزيل‭ ‬مسيرته‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬وطلب‭ ‬من‭ ‬أردوجان‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬اشبينه‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬زفافه‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬في‭ ‬اسطنبول،‭ ‬فرض‭ ‬غوندوغان‭ ‬نفسه‭ ‬كأحد‭ ‬أفضل‭ ‬اللاعبين‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭.‬

لكن‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬علاقاته‭ ‬مع‭ ‬تركيا‭ ‬ثابتة‭: ‬‮«‬أجدادي،‭ ‬والداي‭ ‬وأقرباء‭ ‬آخرون‭ ‬يعيشون‭ ‬دوماً‭ ‬في‭ ‬تركيا،‭ ‬في‭ ‬إزمير،‭ ‬وبالطبع‭ ‬لديّ‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأصدقاء‭ ‬هناك‮»‬‭.‬

قال‭ ‬غوندوغان‭ ‬انه‭ ‬يسافر‭ ‬‮«‬إلى‭ ‬تركيا‭ ‬مرّة‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬في‭ ‬السنة‮»‬‭ ‬وأرسل‭ ‬شاحنات‭ ‬مليئة‭ ‬بإمدادات‭ ‬الإغاثة‭ ‬إلى‭ ‬جنوب‭ ‬البلاد‭ ‬الذي‭ ‬تضرر‭ ‬من‭ ‬زلزال‭ ‬كبير‭ ‬عام‭ ‬2022‭.‬

هنأ‭ ‬غوندوغان‭ ‬تركيا‭ ‬بتأهلها‭ ‬إلى‭ ‬كأس‭ ‬أوروبا‭ ‬2024،‭ ‬قائلاً‭ ‬انه‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬‮«‬شاهد‭ ‬ملخصات‭ ‬المباريات‮»‬‭.‬

وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بمواجهتهم‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الملعب،‭ ‬قال‭ ‬غوندوغان‭ ‬انه‭ ‬يتطلع‭ ‬‮«‬حقاً‭ ‬لمهرجان‭ ‬كروي‭ ‬رائع‮»‬‭ ‬السبت‭.‬

وفيما‭ ‬سيخوض‭ ‬المنتخبان‭ ‬كأس‭ ‬أوروبا‭ ‬2024،‭ ‬تبقى‭ ‬المواجهة‭ ‬مهمة‭ ‬لمنتخب‭ ‬ألماني‭ ‬يجرّ‭ ‬أذيال‭ ‬الخيبة‭ ‬بعد‭ ‬إقصائه‭ ‬مرتين‭ ‬توالياً‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭.‬



