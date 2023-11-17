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منتخب ويلز للعبور إلى مرحلة ما بعد بايل

11/17/2023 7:17:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

لندن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) : ‬بدت‭ ‬الحياة‭ ‬بعد‭ ‬غاريث‭ ‬بايل‭ ‬قاتمة‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬منتخب‭ ‬ويلز،‭ ‬لكن‭ ‬مصير‭ ‬رجال‭ ‬المدرب‭ ‬روب‭ ‬بايج‭ ‬حيال‭ ‬مشاركة‭ ‬ثالثة‭ ‬توالياً‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬أوروبا‭ ‬بين‭ ‬أيديهم،‭ ‬بعد‭ ‬التحوّل‭ ‬الملحوظ‭ ‬بالأداء‭ ‬خلال‭ ‬تصفيات‭ ‬البطولة‭ ‬القارية‭ ‬المرتقبة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024‭.‬

بدا‭ ‬وكأن‭ ‬منصب‭ ‬بايج‭ ‬في‭ ‬خطر‭ ‬بعد‭ ‬الهزيمة‭ ‬القاسية‭ ‬لويلز‭ ‬على‭ ‬أرضها‭ ‬أمام‭ ‬أرمينيا‭ ‬2‭-‬4،‭ ‬تبعتها‭ ‬خسارة‭ ‬أخرى‭ ‬أمام‭ ‬تركيا‭ ‬المضيفة‭ ‬0‭-‬2‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬الماضي‭.‬

لكن‭ ‬الفوز‭ ‬الشهير‭ ‬2‭-‬1‭ ‬على‭ ‬صاحبة‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬قطر‭ ‬2022‭ ‬كرواتيا‭ ‬في‭ ‬كارديف‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي،‭ ‬منح‭ ‬الويلزيين‭ ‬أملاً‭ ‬جديداً‭ ‬في‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬ألمانيا‭ ‬العام‭ ‬المقبل،‭ ‬وأثار‭ ‬تفاؤلاً‭ ‬حيال‭ ‬المستقبل‭.‬

ولا‭ ‬تزال‭ ‬ويلز‭ ‬بحاجة‭ ‬لانتصارين‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬مباراتين‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الرابعة،‭ ‬خارج‭ ‬أرضها‭ ‬أمام‭ ‬أرمينيا‭ ‬وعلى‭ ‬أرضها‭ ‬أمام‭ ‬تركيا‭ ‬المتأهلة‭ ‬بالفعل،‭ ‬لضمان‭ ‬مقعد‭ ‬لها‭.‬

لكن‭ ‬لدى‭ ‬المنتخب‭ ‬الويلزي‭ ‬أيضاً‭ ‬شبكة‭ ‬أمان‭ ‬تضمن‭ ‬له‭ ‬فعلياً‭ ‬حجز‭ ‬مكان‭ ‬في‭ ‬الملحق‭ ‬بفضل‭ ‬تصنيفه‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية‭.‬

وقال‭ ‬بايج‭: ‬‮«‬نريد‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬المباراتين‭ ‬للتأهل‭ ‬لأن‭ ‬الأمر‭ ‬في‭ ‬أيدينا‭. ‬لم‭ ‬يعجبنا‭ ‬ما‭ ‬رأيناه‭ ‬في‭ ‬يونيو‭. ‬وضعنا‭ ‬الأمور‭ ‬في‭ ‬نصابها‭ ‬الصحيح‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ (‬الفوز‭ ‬2-0‭ ‬على‭ ‬لاتفيا‭) ‬وقمنا‭ ‬بالبناء‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬أكتوبر،‭ ‬ثم‭ ‬توّجناه‭ ‬بواحد‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬العروض‭ ‬التي‭ ‬رأيتها‮«‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬لكن‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نبني‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬لأنه‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬له‭ ‬أي‭ ‬فائدة‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬نتابعه‭. ‬نحن‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬المستويات‮»‬‭.‬

قبل‭ ‬عام‭ ‬من‭ ‬الآن،‭ ‬كان‭ ‬رجال‭ ‬بايج‭ ‬يستعدّون‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1958‭.‬


مأساة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬

لكن‭ ‬فرحة‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬النهائيات‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬تبخّرت‭ ‬بسرعة‭. ‬أنقذ‭ ‬هدف‭ ‬بايل‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬متأخرة‭ ‬الويلزيين‭ ‬بالتعادل‭ ‬أمام‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬1‭-‬1،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تتسبّب‭ ‬هزيمتان‭ ‬مؤلمتان‭ ‬أمام‭ ‬إيران‭ ‬وإنجلترا‭ ‬بإقصاء‭ ‬المنتخب‭.‬

واجه‭ ‬بايج‭ ‬تحدياً‭ ‬مزدوجاً‭ ‬قبل‭ ‬12‭ ‬شهراً،‭ ‬إذ‭ ‬افتقر‭ ‬اللاعبون‭ ‬المخضرمون‭ ‬لديه‭ ‬إلى‭ ‬الفورمة‭ ‬للعب‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬مكثفة‭ ‬في‭ ‬تسعة‭ ‬أيام،‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬هؤلاء‭ ‬في‭ ‬أوجّ‭ ‬تألقهم‭ ‬يفتقرون‭ ‬إلى‭ ‬الدقائق‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الأندية‭.‬

غياب‭ ‬آرون‭ ‬رامسي‭ ‬حالياً‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬مدافع‭ ‬توتنهام‭ ‬بن‭ ‬ديفيس‭ ‬هو‭ ‬اللاعب‭ ‬الوحيد‭ ‬في‭ ‬التشكيلة‭ ‬المتبقية‭ ‬من‭ ‬المجموعة‭ ‬التي‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬أوروبا‭ ‬2016‭.‬

كانت‭ ‬تلك‭ ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬أول‭ ‬ظهور‭ ‬لويلز‭ ‬في‭ ‬نهائيات‭ ‬كبرى‭ ‬منذ‭ ‬58‭ ‬عاماً،‭ ‬وقد‭ ‬منحتهم‭ ‬الرغبة‭ ‬في‭ ‬المزيد‭.‬

وبرينان‭ ‬جونسون‭ ‬هو‭ ‬الرجل‭ ‬المكلّف‭ ‬بالحلول‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬بايل،‭ ‬وقد‭ ‬عاد‭ ‬مهاجم‭ ‬توتنهام‭ ‬بعد‭ ‬غيابه‭ ‬عن‭ ‬المباريات‭ ‬الدولية‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة‭.‬

في‭ ‬غيابه،‭ ‬لبّى‭ ‬جناح‭ ‬فولهام‭ ‬هاري‭ ‬ولسون‭ ‬نداء‭ ‬الأبطال‭ ‬الجدد،‭ ‬وسجل‭ ‬هدفين‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬منتخب‭ ‬كرواتيا‭ ‬المدجج‭ ‬بالنجوم‭.‬

وكان‭ ‬لاعب‭ ‬برمنغهام‭ ‬الشاب‭ ‬جوردان‭ ‬جيمس‭ ‬بمثابة‭ ‬اكتشاف‭ ‬منذ‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬الفراغ‭ ‬الذي‭ ‬تركه‭ ‬اعتزال‭ ‬جو‭ ‬ألين‭ ‬دولياً‭.‬

وقد‭ ‬ساعد‭ ‬هبوط‭ ‬ليدز‭ ‬إلى‭ ‬دوري‭ ‬‮«‬تشامبيونشيب‮»‬‭ (‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬إنكلترا‭) ‬إيثان‭ ‬أمبادو‭ ‬وجو‭ ‬رودون‭ ‬في‭ ‬إيجاد‭ ‬مشاركة‭ ‬منتظمة‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬دانيال‭ ‬جيمس،‭ ‬بعد‭ ‬عودة‭ ‬الجناح‭ ‬إلى‭ ‬ناديه‭ ‬الأم‭ ‬من‭ ‬فترة‭ ‬إعارة‭ ‬في‭ ‬فولهام‭.‬

ورغم‭ ‬ذلك،‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬يتعين‭ ‬على‭ ‬بايج‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬مجموعة‭ ‬أساسية‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬الذين‭ ‬يكسبون‭ ‬عيشهم‭ ‬في‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬الإنجليزية‭.‬

يُعدّ‭ ‬ديفيس،‭ ‬الذي‭ ‬يحلّ‭ ‬قائداً‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬رامسي،‭ ‬أحد‭ ‬اللاعبين‭ ‬القلائل‭ ‬في‭ ‬التشكيلة‭ ‬الذين‭ ‬أثبتوا‭ ‬كفاءتهم‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز،‭ ‬لكنه‭ ‬شارك‭ ‬أساسياً‭ ‬في‭ ‬مباراتين‭ ‬فقط‭ ‬مع‭ ‬توتنهام‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

وقال‭ ‬ديفيس‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬نواجه‭ ‬التحديات،‭ ‬وها‭ ‬نحن‭ ‬أمام‭ ‬مباراتين‭ ‬متبقيتين،‭ ‬وما‭ ‬زلنا‭ ‬في‭ ‬المعركة‭. ‬لم‭ ‬نتوقف‭ ‬أبداً‭ ‬عن‭ ‬الإيمان‭ ‬بهذه‭ ‬المجموعة‭. ‬العقلية‭ ‬التي‭ ‬لدينا‭ ‬هي‭ ‬أنه‭ ‬يمكننا‭ ‬تحقيق‭ ‬نتيجة‭ ‬ضد‭ ‬أي‭ ‬كان‭. ‬لقد‭ ‬أظهرنا‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬







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