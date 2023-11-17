فيراري يفرض تفوقه بعد أسوأ بداية للتجارب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

لاس‭ ‬فيجاس‭ (‬أمريكا‭) ‬ – ‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬فرض‭ ‬فريق‭ ‬فيراري‭ ‬تفوقه‭ ‬على‭ ‬منافسيه‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬التجربة‭ ‬الحرة‭ ‬الثانية‭ ‬لسباق‭ ‬الجائزة‭ ‬الكبرى‭ ‬المقرر‭ ‬في‭ ‬لاس‭ ‬فيجاس‭ ‬غدًا‭ ‬الأحد،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬أسوأ‭ ‬بداية‭ ‬ممكنة‭ ‬لتجارب‭ ‬السباق‭ ‬الذي‭ ‬يقام‭ ‬في‭ ‬لاس‭ ‬فيجاس‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬خلال‭ ‬41‭ ‬عاما‭.‬

وألغيت‭ ‬التجربة‭ ‬الحرة‭ ‬الأولى‭ ‬ثم‭ ‬تأجلت‭ ‬انطلاقة‭ ‬التجربة‭ ‬الثانية‭ ‬نحو‭ ‬ساعتين‭ ‬ونصف‭ ‬الساعة‭ ‬بسبب‭ ‬مشكلة‭ ‬في‭ ‬أغطية‭ ‬الصرف‭ ‬على‭ ‬أرضية‭ ‬المضمار‭.‬

وقال‭ ‬زاك‭ ‬براون‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لفريق‭ ‬مكلارين‭: ‬‮«‬بالتأكيد‭ ‬هي‭ ‬ليست‭ ‬بداية‭ ‬جيدة‭ (‬للسباق‭)‬‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬التجربة‭ ‬الحرة‭ ‬الأولى،‭ ‬التي‭ ‬انطلقت‭ ‬تحت‭ ‬الأضواء‭ ‬الكاشفة‭ ‬بمضمار‭ ‬لاس‭ ‬فيجاس،‭ ‬قد‭ ‬توقفت‭ ‬عندما‭ ‬توقفت‭ ‬سيارة‭ ‬الإسباني‭ ‬كارلوس‭ ‬ساينز‭ ‬سائق‭ ‬فريق‭ ‬فيراري‭ ‬بعد‭ ‬ثماني‭ ‬دقائق‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬بداية‭ ‬التجربة‭.‬

وبعدها‭ ‬بـ‭ ‬11‭ ‬دقيقة،‭ ‬جرى‭ ‬إعلان‭ ‬أن‭ ‬التجربة‭ ‬لن‭ ‬تستأنف‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تبين‭ ‬أن‭ ‬سيارة‭ ‬الفرنسي‭ ‬استيبان‭ ‬أوكون‭ ‬اصطدمت‭ ‬بغطاء‭ ‬صرف‭ ‬وتضررت‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭.‬

وذكر‭ ‬فريق‭ ‬فيراري‭ ‬الإيطالي‭ ‬أن‭ ‬إخفاق‭ ‬ساينز‭ ‬كان‭ ‬بسبب‭ ‬غطاء‭ ‬صرف‭ ‬غير‭ ‬محكم‭.‬

وقال‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لسباقات‭ ‬السيارات‭ (‬فيا‭): ‬‮«‬بعد‭ ‬الفحص،‭ ‬تبين‭ ‬أن‭ ‬المشكلة‭ ‬تكمن‭ ‬في‭ ‬الإطار‭ ‬الخرساني‭ ‬المحيط‭ ‬بغطاء‭ ‬صرف‮»‬‭. ‬وكان‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬انطلاق‭ ‬التجربة‭ ‬الحرة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬الليل‭ (‬الساعة‭ ‬0800‭ ‬بتوقيت‭ ‬جرينتش‭)‬،‭ ‬لكنها‭ ‬تأجلت‭ ‬لتنطلق‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬الثانية‭ ‬و30‭ ‬دقيقة‭ ‬صباحا‭ (‬بالتوقيت‭ ‬المحلي‭).‬

وذكرت‭ ‬تقارير‭ ‬أن‭ ‬عملية‭ ‬إصلاح‭ ‬المضمار‭ ‬تمثلت‭ ‬في‭ ‬إزالة‭ ‬جميع‭ ‬الأغطية‭ ‬المعدنية‭ ‬لصمامات‭ ‬المياه،‭ ‬وجرى‭ ‬ملء‭ ‬الفراغات‭ ‬بالأسفلت‭.‬

وحقق‭ ‬تشارلز‭ ‬لوكلير‭ ‬سائق‭ ‬فيراري‭ ‬أفضل‭ ‬زمن‭ ‬في‭ ‬التجربة‭ ‬الحرة‭ ‬الثانية‭ ‬متفوقا‭ ‬على‭ ‬زميله‭ ‬ساينز‭. ‬وحقق‭ ‬لوكلير،‭ ‬سائق‭ ‬موناكو،‭ ‬أفضل‭ ‬زمن‭ ‬للفة‭ ‬مسجلا‭ ‬دقيقة‭ ‬واحدة‭ ‬و265ر35‭ ‬ثانية‭. ‬واحتل‭ ‬الإسباني‭ ‬فيرناندو‭ ‬ألونسو‭ ‬سائق‭ ‬أستون‭ ‬مارتين‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭.‬

أما‭ ‬الهولندي‭ ‬ماكس‭ ‬فيرستابن‭ ‬سائق‭ ‬ريد‭ ‬بول،‭ ‬والمتوج‭ ‬بلقب‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للموسم‭ ‬الثالث،‭ ‬فقد‭ ‬احتل‭ ‬المركز‭ ‬السادس،‭ ‬بينما‭ ‬احتل‭ ‬زميله‭ ‬المكسيكي‭ ‬سيرجيو‭ ‬بيريز‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭.‬

وسيكون‭ ‬أمام‭ ‬السائقين‭ ‬نحو‭ ‬16‭ ‬ساعة‭ ‬للتعافي‭ ‬بعد‭ ‬البداية‭ ‬الفوضوية‭ ‬للتجارب،‭ ‬قبل‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬المضمار‭ ‬لخوض‭ ‬التجربة‭ ‬الحرة‭ ‬الثالثة‭ ‬والتجارب‭ ‬الرسمية‭ ‬التأهيلية‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭.‬



