توقف تجارب الفورمولا 1 بعد اصطدام غطاء صرف صحي بسيارة ساينس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

لاس‭ ‬فيغاس‭ (‬الولايات‭ ‬المتحدة‭) -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬واجه‭ ‬سباق‭ ‬جائزة‭ ‬لاس‭ ‬فيغاس‭ ‬الكبرى‭ ‬بداية‭ ‬محرجة‭ ‬بعد‭ ‬عودته‭ ‬إلى‭ ‬روزنامة‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للفورمولا‭ ‬واحد‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬41‭ ‬عاماً،‭ ‬بعدما‭ ‬ألغيت‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬التجارب‭ ‬بعد‭ ‬تسع‭ ‬دقائق‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬انطلاقتها‭ ‬الخميس،‭ ‬إثر‭ ‬تطاير‭ ‬غطاء‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭.‬

واصطدم‭ ‬الغطاء‭ ‬بسيارة‭ ‬سائق‭ ‬فيراري‭ ‬الاسباني‭ ‬كارلوس‭ ‬ساينس،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬العلم‭ ‬الاحمر‭ ‬على‭ ‬الحلبة،‭ ‬وتضرر‭ ‬الجزء‭ ‬الأمامي‭ ‬من‭ ‬سيارته‭.‬

وأظهرت‭ ‬لقطات‭ ‬فيديو‭ ‬شرارات‭ ‬تتطاير‭ ‬من‭ ‬أسفل‭ ‬سيارة‭ ‬ساينس‭ ‬بعدما‭ ‬اصطدمت‭ ‬بما‭ ‬أسماه‭ ‬المنظمون‭ ‬أيضًا‭ ‬‮«‬غطاء‭ ‬صمام‭ ‬المياه‮»‬‭.‬

وبعد‭ ‬توقف‭ ‬التجارب‭ ‬لبعض‭ ‬الوقت،‭ ‬أعلن‭ ‬المنظمون‭ ‬إلغاء‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬التجارب‭.‬

وقال‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للسيارات‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬بعد‭ ‬التدقيق،‭ ‬كان‭ ‬الإطار‭ ‬الخرساني‭ ‬المحيط‭ ‬بغطاء‭ ‬الفتحة‭ ‬هو‭ ‬الذي‭ ‬تعطل‭. ‬نحتاج‭ ‬الآن‭ ‬إلى‭ ‬فحص‭ ‬كل‭ ‬الأغطية‭ ‬الأخرى‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬سيستغرق‭ ‬بعض‭ ‬الوقت‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬البيان‭ ‬‮«‬سنناقش‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬هندسة‭ ‬الدوائر‭ ‬المحلية‭ ‬طول‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬سيستغرقه‭ ‬حل‭ ‬المشكلة‭ ‬وسنقوم‭ ‬بتحديث‭ ‬أي‭ ‬تغييرات‭ ‬ناتجة‭ ‬عن‭ ‬الجدول‭ ‬الزمني‮»‬‭. ‬وكان‭ ‬مقرراً‭ ‬أن‭ ‬تقام‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬التجارب‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬المسائية‭ ‬في‭ ‬فيغاس،‭ ‬لكنها‭ ‬أرجئت‭ ‬أيضاً‭ ‬مع‭ ‬استمرار‭ ‬العمل‭.‬

وكان‭ ‬سائق‭ ‬فيراري‭ ‬شارل‭ ‬لوكلير‭ ‬من‭ ‬موناكو‭ ‬قد‭ ‬سجّل‭ ‬اللفة‭ ‬الأسرع‭ ‬بـ1‭:‬40‭:‬909‭ ‬دقيقة‭ ‬قبل‭ ‬توقف‭ ‬التجارب‭.‬

وأبدى‭ ‬مدير‭ ‬فيراري‭ ‬فريديريك‭ ‬فاسور‭ ‬غضبه‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحافي،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬فرصة‭ ‬لمشاركة‭ ‬ساينس‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭.‬

وقال‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬ألحقت‭ ‬أضرارا‭ ‬كاملة‭ ‬بالهيكل‭ ‬الأحادي‭ ‬والمحرك‭ ‬والبطارية‭. ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬غير‭ ‬مقبول‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬كلفنا‭ ‬ذلك‭ ‬ثروة‭. ‬لن‭ ‬نكون‭ ‬جزءًا‭ ‬من‭ ‬التجارب‭ ‬الحرة‭ ‬الثانية‭ ‬بالتأكيد‭. ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬غير‭ ‬مقبول‭ ‬بالنسبة‭ ‬للفورمولا‭ ‬واحد‭ ‬اليوم‮«‬‭.‬

وسبق‭ ‬لسائق‭ ‬ريد‭ ‬بول‭ ‬الهولندي‭ ‬ماكس‭ ‬فيرستابن‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬الاعوام‭ ‬الثلاثة‭ ‬الاخيرة‭ ‬ان‭ ‬فاجأ‭ ‬الجميع‭ ‬بتصريح‭ ‬محبط‭ ‬واصفا‭ ‬السباق‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬استعراضي‭ ‬بنسبة‭ ‬99‭ ‬بالمئة‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬فيرستابن‭ ‬الأربعاء‭ ‬خلال‭ ‬حفل‭ ‬افتتاح‭ ‬السباق‭ ‬الذي‭ ‬سيقام‭ ‬السبت‭ ‬ليلا‭ ‬‮«‬إنه‭ ‬سباق‭ ‬استعراضي‭ ‬بنسبة‭ ‬99‭ ‬بالمئة‭ ‬ورياضي‭ ‬بنسبة‭ ‬واحد‭ ‬بالمئة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬السائق‭ ‬المسيطر‭ ‬بشكل‭ ‬مذهل‭ ‬على‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬بتحقيقه‭ ‬17‭ ‬فوزا‭ ‬في‭ ‬20‭ ‬سباقاً‭ ‬‮«‬لا‭ ‬أشعر‭ ‬بالكثير‭ ‬من‭ ‬الأحاسيس‭ ‬لأكون‭ ‬صادقاً‭. ‬أركّز‭ ‬دائماً‭ ‬على‭ ‬الأداء‭ ‬ولا‭ ‬أحبّ‭ ‬حقاً‭ ‬الأشياء‭ ‬التي‭ ‬تدور‭ ‬حوله‮»‬‭.‬







