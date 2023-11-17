جرحى واعتقالات عقب اشتباكات عنيفة في بلغاريا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

صوفيا‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تعرّض‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬33‭ ‬شرطيًا‭ ‬و24‭ ‬مشجعًا‭ ‬للإصابة‭ ‬بعد‭ ‬مواجهات‭ ‬عنيفة‭ ‬وقعت‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬مباراة‭ ‬بلغاريا‭ ‬والمجر‭ ‬التي‭ ‬انتهت‭ ‬بالتعادل‭ ‬2‭-‬2‭ ‬ضمن‭ ‬التصفيات‭ ‬المؤهلة‭ ‬إلى‭ ‬كأس‭ ‬أوروبا‭ ‬2024‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬السلطات‭ ‬المحلية‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭.‬

وقالت‭ ‬المتحدثة‭ ‬باسم‭ ‬مركز‭ ‬الطوارئ‭ ‬كاتيا‭ ‬سونغارسكا‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬خضع‭ ‬24‭ ‬جريحاً‭ ‬للفحص،‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬سبعة‭ ‬نقلوا‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭ ‬بسبب‭ ‬صدمات‭ ‬في‭ ‬الرأس‭ ‬وكسور‭ ‬في‭ ‬الساقين‭ ‬والأذرع‭ ‬والعديد‭ ‬منهم‭ ‬تعرضوا‭ ‬للغاز‭ ‬برذاذ‭ ‬الفلفل‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬ستيفان‭ ‬إيفانوف،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مديرية‭ ‬شرطة‭ ‬صوفيا‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬عدد‭ ‬رجال‭ ‬الشرطة‭ ‬المصابين‭ ‬33،‭ ‬وبعضهم‭ ‬مصابون‭ ‬بجروح‭ ‬خطيرة‭ ‬ونقلوا‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬اعتقال‭ ‬33‭ ‬مشجعاً‭ ‬الليلة‭ ‬الماضية‭ ‬وأن‭ ‬الاعتقالات‭ ‬مستمرة،‭ ‬منددا‭ ‬بالعنف‭ ‬الذي‭ ‬وصفه‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬انتهاك‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬للنظام‭ ‬العام‭ ‬وسط‭ ‬عنف‭ ‬شديد‭ ‬يشكل‭ ‬خطرا‭ ‬كبيرا‮»‬‭.‬

وسبق‭ ‬ان‭ ‬أمر‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬‮«‬ويفا‮»‬‭ ‬بإقامة‭ ‬المباراة‭ ‬خلف‭ ‬أبواب‭ ‬مغلقة‭ ‬بعد‭ ‬طلب‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬البلغاري‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يخشى‭ ‬حدوث‭ ‬مشاكل‭ ‬محتملة‭ ‬بعد‭ ‬دعوة‭ ‬الجماهير‭ ‬لاحتجاج‭ ‬كبير‭ ‬ضد‭ ‬الاتحاد‭ ‬البلغاري‭ ‬ورئيسه‭ ‬لمدة‭ ‬18‭ ‬عامًا‭ ‬بوريسلاف‭ ‬ميهايلوف‭.‬

وانتقد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬البلغاري‭ ‬نيكولاي‭ ‬دينكوف‭ ‬أعمال‭ ‬العنف‭ ‬وقال‭ ‬إنه‭ ‬سيتشاور‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬للعبة‭ ‬بشأن‭ ‬تقييمه‭ ‬حول‭ ‬تنظيم‭ ‬المباراة‭ ‬وقرار‭ ‬إغلاق‭ ‬الملعب‭ ‬أمام‭ ‬الجماهير‭.‬

وقال‭ ‬دينكوف‭ ‬للصحافيين‭ ‬‮«‬شهدنا‭ ‬بالأمس‭ ‬مشاهد‭ ‬عنف‭ ‬قبيحة‭. ‬السبب‭ ‬الرئيسي‭ ‬لها‭ ‬هو‭ ‬الإدارة‭ ‬طويلة‭ ‬الأمد‭ ‬للاتحاد‭ ‬البلغاري‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬والتي‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬تراجع‭ ‬الكرة‭ ‬البلغارية،‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬آفاق‭ ‬للتطور‮»‬‭.‬

وأقال‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬نائب‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬ستويان‭ ‬تيميلاكييف‭ ‬بعد‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬فجوة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬الأمن‭ ‬يتمثل‭ ‬في‭ ‬جمع‭ ‬المشجعين‭ ‬المناوئين‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬واحد‭. ‬كما‭ ‬أمر‭ ‬بالتحقيق‭ ‬في‭ ‬تصرفات‭ ‬الشرطة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬قال‭ ‬المشجعون‭ ‬إنهم‭ ‬تعرضوا‭ ‬للضرب‭ ‬ظلما‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬الشرطة‭.‬