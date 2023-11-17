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فوز سينر على رونه يضمن عبور ديوكوفيتش

11/17/2023 7:17:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تورينو‭ (‬إيطاليا‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬احتفظ‭ ‬الصربي‭ ‬نوفاك‭ ‬ديوكوفيتش،‭ ‬المصنّف‭ ‬أول‭ ‬عالمياً،‭ ‬بآماله‭ ‬في‭ ‬احراز‭ ‬لقب‭ ‬سابع‭ ‬قياسي‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬ايه‭ ‬تي‭ ‬بي‭ ‬الختامية‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬المضرب،‭ ‬بعد‭ ‬هدية‭ ‬من‭ ‬الإيطالي‭ ‬يانيك‭ ‬سينر‭ ‬الفائز‭ ‬على‭ ‬الدنماركي‭ ‬هولغر‭ ‬رونه‭ ‬6‭-‬2‭ ‬و5‭-‬7‭ ‬و6‭-‬4‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬تورينو‭.‬

وبعد‭ ‬ضمانه‭ ‬بطاقة‭ ‬نصف‭ ‬النهائي،‭ ‬إثر‭ ‬إحراز‭ ‬البولندي‭ ‬هوبرت‭ ‬هوركاتش‭ ‬مجموعة‭ ‬أمام‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬حسمها‭ ‬الأخير‭ ‬7‭-‬6‭ (‬7-1‭)‬،‭ ‬4‭-‬6‭ ‬و6‭-‬1،‭ ‬ضمن‭ ‬سينر‭ ‬صدارة‭ ‬المجموعة‭ ‬الخضراء‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬رونه‭ (‬20‭ ‬عاماً‭) ‬اثر‭ ‬مباراة‭ ‬قوية‭ ‬في‭ ‬قاعة‭ ‬بالا‭ ‬ألبيتور‭ ‬في‭ ‬تورينو‭.‬

قال‭ ‬سينر‭: ‬‮«‬كان‭ ‬الأمر‭ ‬صعباً،‭ ‬لم‭ ‬أفز‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬قبل‭. ‬ساعدني‭ ‬الجمهور‭ ‬كثيراً‭. ‬أنا‭ ‬سعيد‭ ‬من‭ ‬الطريقة‭ ‬التي‭ ‬فزت‭ ‬فيها‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬سينر‭ ‬يدرك‭ ‬ان‭ ‬خسارته‭ ‬المباراة‭ ‬ستقصي‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬من‭ ‬البطولة‭ ‬الختامية‭.‬

لكن‭ ‬الإيطالي‭ ‬البالغ‭ ‬22‭ ‬عاماً‭ ‬قاتل‭ ‬لضمان‭ ‬الصدارة،‭ ‬محققاً‭ ‬فوزه‭ ‬الثالث‭ ‬توالياً‭ ‬بعد‭ ‬التغلب‭ ‬على‭ ‬اليوناني‭ ‬تسيتسيباس‭ ‬وديوكوفيتش‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬رائعة‭ ‬استمرت‭ ‬ثلاث‭ ‬ساعات‭.‬

ويلتقي‭ ‬سينر‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬وصيف‭ ‬المجموعة‭ ‬الحمراء‭ ‬التي‭ ‬يتصدرها‭ ‬الروسي‭ ‬دانييل‭ ‬مدفيديف‭ ‬الذي‭ ‬ضمن‭ ‬تأهله‭ ‬أمام‭ ‬الألماني‭ ‬ألكسندر‭ ‬زفيريف‭ ‬والإسباني‭ ‬كارلوس‭ ‬ألكاراس‭.‬

أما‭ ‬ديوكوفيتش،‭ ‬فيقابل‭ ‬بطل‭ ‬المجموعة‭ ‬الحمراء‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬مواجهة‭ ‬بين‭ ‬ألكاراس‭ ‬التواق‭ ‬لاستعادة‭ ‬مستوياته‭ ‬السابقة‭ ‬ومدفيديف،‭ ‬فيما‭ ‬يلاقي‭ ‬زفيريف‭ ‬الروسي‭ ‬الآخر‭ ‬أندري‭ ‬روبليف‭ ‬الذي‭ ‬تبخرت‭ ‬آماله‭. ‬وظهر‭ ‬الارهاق‭ ‬على‭ ‬سينر‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية،‭ ‬بيد‭ ‬ان‭ ‬صيحات‭ ‬الجماهير‭ ‬ضخّت‭ ‬الطاقة‭ ‬في‭ ‬جسده،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬معاناته‭ ‬من‭ ‬ألم‭ ‬في‭ ‬ظهره‭ ‬خلال‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬‮«‬ظهري‭ ‬بحال‭ ‬جيدة،‭ ‬شعرت‭ ‬بألم‭ ‬خفيف،‭ ‬لكنه‭ ‬اختفى‭ ‬الآن‮»‬‭.‬

تابع‭ ‬سينر‭ ‬الذي‭ ‬بات‭ ‬أول‭ ‬إيطالي‭ ‬يبلغ‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬‮«‬ربما‭ ‬كان‭ ‬ضغط‭ ‬المباراة،‭ ‬لم‭ ‬استدع‭ ‬حتى‭ ‬معالجي‭ ‬الفيزيائي‭. ‬لست‭ ‬قلقاً‮»‬‭.‬

اردف‭ ‬سينر‭ ‬الذي‭ ‬بلغ‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬ويمبلدون‭ ‬هذه‭ ‬السنة‭ ‬‮«‬سنرى‭ ‬الآن‭ ‬ما‭ ‬هي‭ ‬الأمور‭ ‬الممكنة‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬السبت‮»‬‭. ‬وانقذ‭ ‬فوز‭ ‬سينر‭ ‬متصدر‭ ‬التصنيف‭ ‬العالمي‭ ‬ديوكوفيتش‭ (‬36‭ ‬عاماً‭) ‬من‭ ‬خروج‭ ‬من‭ ‬الباب‭ ‬الضيق،‭ ‬بعد‭ ‬موسم‭ ‬رائع‭ ‬أحرز‭ ‬خلاله‭ ‬ثلاث‭ ‬بطولات‭ ‬كبرى‭ ‬ورفع‭ ‬ألقابه‭ ‬إلى‭ ‬أربعين‭ ‬في‭ ‬بطولات‭ ‬الماسترز‭ ‬1000‭ ‬وهو‭ ‬رقم‭ ‬قياسي‭.‬

مشكلات‭ ‬أمام‭ ‬الإرسال

تراجع‭ ‬أداء‭ ‬ديوكوفيتش،‭ ‬المتوج‭ ‬بـ24‭ ‬لقباً‭ ‬كبيراً‭ ‬في‭ ‬بطولات‭ ‬غراندسلام،‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬أمام‭ ‬هوركاتش،‭ ‬فخسر‭ ‬ارساله‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الخام‭ ‬س‭ ‬ليسمح‭ ‬لمنافسه‭ ‬بالتقدم‭ ‬3‭-‬2،‭ ‬ثم‭ ‬4‭-‬2‭ ‬مع‭ ‬13‭ ‬نقطة‭ ‬توالياً‭ ‬للبولندي‭.‬

أثنى‭ ‬‮«‬دجوكو‮»‬‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬هو‭ ‬لاعب‭ ‬أحبه‭ ‬خارج‭ ‬الملعب،‭ ‬لكنه‭ ‬غالبا‭ ‬ما‭ ‬يسبب‭ ‬لي‭ ‬مشكلات‭ ‬في‭ ‬إرساله‮»‬‭. ‬

وتابع‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬الذي‭ ‬خسر‭ ‬مجموعة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬مبارياته‭ ‬الثلاث‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬فعلت‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬عليّ‭ ‬فعله،‭ ‬وسنرى‭ ‬ما‭ ‬سيحدث‭ ‬وما‭ ‬إذا‭ ‬كنت‭ ‬سألعب‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬أم‭ ‬لا‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬سيصل‭ ‬أطفالي‭ ‬هذا‭ ‬المساء،‭ ‬وسأقضي‭ ‬بعض‭ ‬الوقت‭ ‬معهم‭. ‬لست‭ ‬متأكدا‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كنت‭ ‬سأشاهد‭ ‬المباراة‮»‬‭ ‬بين‭ ‬سينر‭ ‬ورونه‭.‬

وضمن‭ ‬ديوكوفيتش،‭ ‬الساعي‭ ‬للتتويج‭ ‬السابع‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬‮«‬ايه‭ ‬تي‭ ‬بي‮»‬‭ ‬الختامية‭ ‬ليفك‭ ‬ارتباطه‭ ‬مع‭ ‬السويسري‭ ‬روجيه‭ ‬فيدرر‭ (‬6‭)‬،‭ ‬إنهاء‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬التصنيف‭ ‬العالمي‭ ‬للمرة‭ ‬الثامنة‭ ‬في‭ ‬مسيرته،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬بمباراته‭ ‬الاولى‭ ‬في‭ ‬تورينو‭ ‬أمام‭ ‬رونه‭ ‬7‭-‬6‭ (‬7/4‭) ‬و6‭-‬7‭ (‬1/7‭) ‬و6‭-‬3‭.‬


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