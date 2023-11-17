فوز سينر على رونه يضمن عبور ديوكوفيتش

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- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تورينو (إيطاليا) - (أ ف ب): احتفظ الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنّف أول عالمياً، بآماله في احراز لقب سابع قياسي في بطولة ايه تي بي الختامية في كرة المضرب، بعد هدية من الإيطالي يانيك سينر الفائز على الدنماركي هولغر رونه 6-2 و5-7 و6-4 الخميس في تورينو.
وبعد ضمانه بطاقة نصف النهائي، إثر إحراز البولندي هوبرت هوركاتش مجموعة أمام ديوكوفيتش في مباراة حسمها الأخير 7-6 (7-1)، 4-6 و6-1، ضمن سينر صدارة المجموعة الخضراء بعد فوزه على رونه (20 عاماً) اثر مباراة قوية في قاعة بالا ألبيتور في تورينو.
قال سينر: «كان الأمر صعباً، لم أفز عليه من قبل. ساعدني الجمهور كثيراً. أنا سعيد من الطريقة التي فزت فيها».
وكان سينر يدرك ان خسارته المباراة ستقصي ديوكوفيتش من البطولة الختامية.
لكن الإيطالي البالغ 22 عاماً قاتل لضمان الصدارة، محققاً فوزه الثالث توالياً بعد التغلب على اليوناني تسيتسيباس وديوكوفيتش في مباراة رائعة استمرت ثلاث ساعات.
ويلتقي سينر في نصف النهائي وصيف المجموعة الحمراء التي يتصدرها الروسي دانييل مدفيديف الذي ضمن تأهله أمام الألماني ألكسندر زفيريف والإسباني كارلوس ألكاراس.
أما ديوكوفيتش، فيقابل بطل المجموعة الحمراء التي تشهد مواجهة بين ألكاراس التواق لاستعادة مستوياته السابقة ومدفيديف، فيما يلاقي زفيريف الروسي الآخر أندري روبليف الذي تبخرت آماله. وظهر الارهاق على سينر في المجموعة الثانية، بيد ان صيحات الجماهير ضخّت الطاقة في جسده، في ظل معاناته من ألم في ظهره خلال المجموعة الثانية «ظهري بحال جيدة، شعرت بألم خفيف، لكنه اختفى الآن».
تابع سينر الذي بات أول إيطالي يبلغ نصف النهائي «ربما كان ضغط المباراة، لم استدع حتى معالجي الفيزيائي. لست قلقاً».
اردف سينر الذي بلغ نصف نهائي ويمبلدون هذه السنة «سنرى الآن ما هي الأمور الممكنة في مباراة السبت». وانقذ فوز سينر متصدر التصنيف العالمي ديوكوفيتش (36 عاماً) من خروج من الباب الضيق، بعد موسم رائع أحرز خلاله ثلاث بطولات كبرى ورفع ألقابه إلى أربعين في بطولات الماسترز 1000 وهو رقم قياسي.
مشكلات أمام الإرسال
تراجع أداء ديوكوفيتش، المتوج بـ24 لقباً كبيراً في بطولات غراندسلام، في المجموعة الثانية أمام هوركاتش، فخسر ارساله في الشوط الخام س ليسمح لمنافسه بالتقدم 3-2، ثم 4-2 مع 13 نقطة توالياً للبولندي.
أثنى «دجوكو» على منافسه قائلا «هو لاعب أحبه خارج الملعب، لكنه غالبا ما يسبب لي مشكلات في إرساله».
وتابع ديوكوفيتش الذي خسر مجموعة في كل من مبارياته الثلاث «لقد فعلت ما كان عليّ فعله، وسنرى ما سيحدث وما إذا كنت سألعب في الدور نصف النهائي أم لا».
وأضاف «سيصل أطفالي هذا المساء، وسأقضي بعض الوقت معهم. لست متأكدا ما إذا كنت سأشاهد المباراة» بين سينر ورونه.
وضمن ديوكوفيتش، الساعي للتتويج السابع في بطولة «ايه تي بي» الختامية ليفك ارتباطه مع السويسري روجيه فيدرر (6)، إنهاء العام في المركز الأول في التصنيف العالمي للمرة الثامنة في مسيرته، وذلك بعد فوزه بمباراته الاولى في تورينو أمام رونه 7-6 (7/4) و6-7 (1/7) و6-3.
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