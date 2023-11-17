ثاندر يُسقط ووريرز المنقوص.. وباتلر يتعملق في فوز هيت

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- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
لوس أنجلوس - (أ ف ب): ألحق اوكلاهوما سيتي ثاندر الخسارة الخامسة تواليًا بغولدن ستايت ووريرز المنقوص، الخميس ضمن دوري كرة السلة الامريكي للمحترفين بنتيجة 128-109، في ظل غياب ستيفن كوري ودرايموند غرين عن الاخير.
وتألق من صفوف ثاندر الكندي شاي غيلجيوس-ألكسندر مسجلاً 24 نقطة وأضاف اليه أيزياه جو 23 بعد دخوله من دكة البدلاء، فيما تخطى ستة من لاعبي ثاندر عتبة العشر نقاط في المباراة.
في المقابل، كان الكونغولي الديمقراطي جوناثان كومينغا أفضل مسجّل لووريرز بـ21 نقطة مع ست متابعات.
وعانى نجم ووريرز الآخر كلاي تومسون من ليلة عصيبة، حيث اكتفى بتسديدة واحدة ناجحة من أصل 11 محاولة وأنهى اللقاء بخمس نقاط فحسب.
وغاب كوري عن المباراة بداعي الاصابة، فيما يعود سبب غياب غرين الى ايقافه خمس مباريات إثر الاشكال الذي جمعه بلاعب ارتكاز مينيسوتا تمبروولفز الفرنسي رودي غوبير.
واعترف مدرب ووريرز ستيف كير للصحفيين قبل المباراة بأنّ غرين الذي طُرد بعد أن أمسك بغوبير حول عنقه وجره في الملعب «تصرف على نحو مبالغ فيه جدًا».
وقال كير إنّه لا يمانع ردّ فعل غرين تجاه غوبير الذي حاول ضرب زميله تومسون بعد العراك الذي بدأ أساسًا بين الاخير ولاعب مينيسوتا جايدن ماكدانيالز، لكنه أضاف أنّ غرين تخطى الحدّ المقبول.
وأردف كير: «لقد قام بخنقه لمدة ست أو سبع ثوان. لقد كانت مشاهد مروّعة للدوري، لدرايموند، وللجميع».
وتابع: «درايموند كان مخطئًا، وهو يعلم ذلك، إنها نظرة سيئة. المباريات الخمس مستحقة. نحن نمضي قدمًا». وعانى ووريرز الأمرَّين دفاعيا في ظل غياب غرين وتفوّق فريق ثاندر الشاب والمتعطش.
وقدّم جو مباراة كبيرة للثاندر حيث سجّل سبع ثلاثيات من أصل سبع محاولات في طريقها الى تحقيق أفضل رصيد هجومي شخصي له هذا الموسم.
كما أضاف جوش غيدي 19 نقطة، واللاعب المبتدئ تشيت هولمغرين 13 نقطة مع 10 متابعات ليحقق رابع ثنائية مزدوجة له «دابل دابل» في مسيرته. كما حقّق ثاندر فوزه الخامس في ست مباريات.
وتقدم أوكلاهوما بفارق 15 نقطة في الربع الاول، قبل ان يقلّص غولدن ستايت الفارق الى 9 مع بداية الربع الرابع، قبل ان يتفوّق عليه ثاندر 34-24 ليحسم اللقاء.
هيت يتقدم
وفي المباراة الاخرى الوحيدة التي جرت الخميس، سجّل جيمي باتلر 36 نقطة ليساعد ميامي هيت على تعويض بدايته البطيئة والتغلب على بروكلين نتس 122-115، رافعا سلسلة انتصارات فريقه الى 7 تواليًا.
وأضاع هيت الذي افتقد تايلر هيرو في المباراة عشرا من محاولاته الـ11 الاولى، الا انّ نتس لم يستطع استغلال الامر واكتفى بالتقدم بفارق ست نقاط في الربع الاول.
ومع حلول استراحة الشوطين، انتزع هيت التقدم 60-52، قبل أن يتألق باتلر بتسجيله 18 في الربع الثالث بمفرده ويوسّع ميامي الفارق إلى أكثر من عشر نقاط.
وقال باتلر بعد المباراة: «كل ما يتطلبه الأمر للفوز».
وأضاف: «أعتقد أننا قمنا بعمل جيد في النصف الثاني في الدفاع. كنت فخورًا جدًا بما قمنا به».
وتابع: «لا أعتقد أننا قمنا ايضًا بأداء جيد في المتابعات في الربع الرابع، لكن بشكل عام لعبنا كرة سلة رائعة». وبرز ايضا من جانب هيت دانكن روبنسون مع 26 نقطة وأضاف بام أديبايو 20. وتقدم ميامي الى المركز الثالث في ترتيب المنطقة الشرقية وبات في رصيده ثمانية انتصارات و4 هزائم.
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