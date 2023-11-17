ثاندر يُسقط ووريرز المنقوص.. وباتلر يتعملق في فوز هيت

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

لوس‭ ‬أنجلوس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬ألحق‭ ‬اوكلاهوما‭ ‬سيتي‭ ‬ثاندر‭ ‬الخسارة‭ ‬الخامسة‭ ‬تواليًا‭ ‬بغولدن‭ ‬ستايت‭ ‬ووريرز‭ ‬المنقوص،‭ ‬الخميس‭ ‬ضمن‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الامريكي‭ ‬للمحترفين‭ ‬بنتيجة‭ ‬128‭-‬109،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬غياب‭ ‬ستيفن‭ ‬كوري‭ ‬ودرايموند‭ ‬غرين‭ ‬عن‭ ‬الاخير‭.‬

وتألق‭ ‬من‭ ‬صفوف‭ ‬ثاندر‭ ‬الكندي‭ ‬شاي‭ ‬غيلجيوس‭-‬ألكسندر‭ ‬مسجلاً‭ ‬24‭ ‬نقطة‭ ‬وأضاف‭ ‬اليه‭ ‬أيزياه‭ ‬جو‭ ‬23‭ ‬بعد‭ ‬دخوله‭ ‬من‭ ‬دكة‭ ‬البدلاء،‭ ‬فيما‭ ‬تخطى‭ ‬ستة‭ ‬من‭ ‬لاعبي‭ ‬ثاندر‭ ‬عتبة‭ ‬العشر‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المباراة‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬كان‭ ‬الكونغولي‭ ‬الديمقراطي‭ ‬جوناثان‭ ‬كومينغا‭ ‬أفضل‭ ‬مسجّل‭ ‬لووريرز‭ ‬بـ21‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬ست‭ ‬متابعات‭.‬

وعانى‭ ‬نجم‭ ‬ووريرز‭ ‬الآخر‭ ‬كلاي‭ ‬تومسون‭ ‬من‭ ‬ليلة‭ ‬عصيبة،‭ ‬حيث‭ ‬اكتفى‭ ‬بتسديدة‭ ‬واحدة‭ ‬ناجحة‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬11‭ ‬محاولة‭ ‬وأنهى‭ ‬اللقاء‭ ‬بخمس‭ ‬نقاط‭ ‬فحسب‭.‬

وغاب‭ ‬كوري‭ ‬عن‭ ‬المباراة‭ ‬بداعي‭ ‬الاصابة،‭ ‬فيما‭ ‬يعود‭ ‬سبب‭ ‬غياب‭ ‬غرين‭ ‬الى‭ ‬ايقافه‭ ‬خمس‭ ‬مباريات‭ ‬إثر‭ ‬الاشكال‭ ‬الذي‭ ‬جمعه‭ ‬بلاعب‭ ‬ارتكاز‭ ‬مينيسوتا‭ ‬تمبروولفز‭ ‬الفرنسي‭ ‬رودي‭ ‬غوبير‭.‬

واعترف‭ ‬مدرب‭ ‬ووريرز‭ ‬ستيف‭ ‬كير‭ ‬للصحفيين‭ ‬قبل‭ ‬المباراة‭ ‬بأنّ‭ ‬غرين‭ ‬الذي‭ ‬طُرد‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أمسك‭ ‬بغوبير‭ ‬حول‭ ‬عنقه‭ ‬وجره‭ ‬في‭ ‬الملعب‭ ‬‮«‬تصرف‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬مبالغ‭ ‬فيه‭ ‬جدًا‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬كير‭ ‬إنّه‭ ‬لا‭ ‬يمانع‭ ‬ردّ‭ ‬فعل‭ ‬غرين‭ ‬تجاه‭ ‬غوبير‭ ‬الذي‭ ‬حاول‭ ‬ضرب‭ ‬زميله‭ ‬تومسون‭ ‬بعد‭ ‬العراك‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬أساسًا‭ ‬بين‭ ‬الاخير‭ ‬ولاعب‭ ‬مينيسوتا‭ ‬جايدن‭ ‬ماكدانيالز،‭ ‬لكنه‭ ‬أضاف‭ ‬أنّ‭ ‬غرين‭ ‬تخطى‭ ‬الحدّ‭ ‬المقبول‭.‬

وأردف‭ ‬كير‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬قام‭ ‬بخنقه‭ ‬لمدة‭ ‬ست‭ ‬أو‭ ‬سبع‭ ‬ثوان‭. ‬لقد‭ ‬كانت‭ ‬مشاهد‭ ‬مروّعة‭ ‬للدوري،‭ ‬لدرايموند،‭ ‬وللجميع‮»‬‭.

‬وتابع‭: ‬‮«‬درايموند‭ ‬كان‭ ‬مخطئًا،‭ ‬وهو‭ ‬يعلم‭ ‬ذلك،‭ ‬إنها‭ ‬نظرة‭ ‬سيئة‭. ‬المباريات‭ ‬الخمس‭ ‬مستحقة‭. ‬نحن‭ ‬نمضي‭ ‬قدمًا‮»‬‭. ‬وعانى‭ ‬ووريرز‭ ‬الأمرَّين‭ ‬دفاعيا‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬غياب‭ ‬غرين‭ ‬وتفوّق‭ ‬فريق‭ ‬ثاندر‭ ‬الشاب‭ ‬والمتعطش‭.‬

وقدّم‭ ‬جو‭ ‬مباراة‭ ‬كبيرة‭ ‬للثاندر‭ ‬حيث‭ ‬سجّل‭ ‬سبع‭ ‬ثلاثيات‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬سبع‭ ‬محاولات‭ ‬في‭ ‬طريقها‭ ‬الى‭ ‬تحقيق‭ ‬أفضل‭ ‬رصيد‭ ‬هجومي‭ ‬شخصي‭ ‬له‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

كما‭ ‬أضاف‭ ‬جوش‭ ‬غيدي‭ ‬19‭ ‬نقطة،‭ ‬واللاعب‭ ‬المبتدئ‭ ‬تشيت‭ ‬هولمغرين‭ ‬13‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬10‭ ‬متابعات‭ ‬ليحقق‭ ‬رابع‭ ‬ثنائية‭ ‬مزدوجة‭ ‬له‭ ‬‮«‬دابل‭ ‬دابل‮»‬‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭. ‬كما‭ ‬حقّق‭ ‬ثاندر‭ ‬فوزه‭ ‬الخامس‭ ‬في‭ ‬ست‭ ‬مباريات‭.‬

وتقدم‭ ‬أوكلاهوما‭ ‬بفارق‭ ‬15‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الاول،‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يقلّص‭ ‬غولدن‭ ‬ستايت‭ ‬الفارق‭ ‬الى‭ ‬9‭ ‬مع‭ ‬بداية‭ ‬الربع‭ ‬الرابع،‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يتفوّق‭ ‬عليه‭ ‬ثاندر‭ ‬34‭-‬24‭ ‬ليحسم‭ ‬اللقاء‭.‬





هيت‭ ‬يتقدم‭ ‬

وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الاخرى‭ ‬الوحيدة‭ ‬التي‭ ‬جرت‭ ‬الخميس،‭ ‬سجّل‭ ‬جيمي‭ ‬باتلر‭ ‬36‭ ‬نقطة‭ ‬ليساعد‭ ‬ميامي‭ ‬هيت‭ ‬على‭ ‬تعويض‭ ‬بدايته‭ ‬البطيئة‭ ‬والتغلب‭ ‬على‭ ‬بروكلين‭ ‬نتس‭ ‬122‭-‬115،‭ ‬رافعا‭ ‬سلسلة‭ ‬انتصارات‭ ‬فريقه‭ ‬الى‭ ‬7‭ ‬تواليًا‭.‬

وأضاع‭ ‬هيت‭ ‬الذي‭ ‬افتقد‭ ‬تايلر‭ ‬هيرو‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬عشرا‭ ‬من‭ ‬محاولاته‭ ‬الـ11‭ ‬الاولى،‭ ‬الا‭ ‬انّ‭ ‬نتس‭ ‬لم‭ ‬يستطع‭ ‬استغلال‭ ‬الامر‭ ‬واكتفى‭ ‬بالتقدم‭ ‬بفارق‭ ‬ست‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الاول‭.‬

ومع‭ ‬حلول‭ ‬استراحة‭ ‬الشوطين،‭ ‬انتزع‭ ‬هيت‭ ‬التقدم‭ ‬60‭-‬52،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتألق‭ ‬باتلر‭ ‬بتسجيله‭ ‬18‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬بمفرده‭ ‬ويوسّع‭ ‬ميامي‭ ‬الفارق‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عشر‭ ‬نقاط‭.‬

وقال‭ ‬باتلر‭ ‬بعد‭ ‬المباراة‭: ‬‮«‬كل‭ ‬ما‭ ‬يتطلبه‭ ‬الأمر‭ ‬للفوز‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أننا‭ ‬قمنا‭ ‬بعمل‭ ‬جيد‭ ‬في‭ ‬النصف‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭. ‬كنت‭ ‬فخورًا‭ ‬جدًا‭ ‬بما‭ ‬قمنا‭ ‬به‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬لا‭ ‬أعتقد‭ ‬أننا‭ ‬قمنا‭ ‬ايضًا‭ ‬بأداء‭ ‬جيد‭ ‬في‭ ‬المتابعات‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الرابع،‭ ‬لكن‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬لعبنا‭ ‬كرة‭ ‬سلة‭ ‬رائعة‮»‬‭. ‬وبرز‭ ‬ايضا‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬هيت‭ ‬دانكن‭ ‬روبنسون‭ ‬مع‭ ‬26‭ ‬نقطة‭ ‬وأضاف‭ ‬بام‭ ‬أديبايو‭ ‬20‭. ‬وتقدم‭ ‬ميامي‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬ترتيب‭ ‬المنطقة‭ ‬الشرقية‭ ‬وبات‭ ‬في‭ ‬رصيده‭ ‬ثمانية‭ ‬انتصارات‭ ‬و4‭ ‬هزائم‭.‬