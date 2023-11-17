فتى من ذهب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

توج‭ ‬الدولي‭ ‬الإنجليزي‭ ‬جود‭ ‬بيلينجهام،‭ ‬نجم‭ ‬ريال‭ ‬مدريد،‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة،‭ ‬بجائزة‭ ‬‮«‬الفتى‭ ‬الذهبي‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬توتو‭ ‬سبورت‮»‬‭ ‬الإيطالية‭ ‬لأفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ (‬تحت‭ ‬21‭ ‬عاما‭).‬

وكتب‭ ‬النادي‭ ‬الملكي،‭ ‬عبر‭ ‬حسابه‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭: ‬‮«‬جود‭ ‬بيلينجهام‭ ‬يحصل‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬الفتى‭ ‬الذهبي‭ ‬2023‮»‬‭.‬

وسيتم‭ ‬تسليم‭ ‬الجائزة‭ ‬للاعب‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬السابق،‭ ‬يوم‭ ‬4‭ ‬ديسمبر‭ ‬المقبل‭.‬

وتفوق‭ ‬بيلينجهام،‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬على‭ ‬الجائزة،‭ ‬على‭ ‬عديد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬الشباب‭ ‬والمواهب‭ ‬البارزة،‭ ‬مثل‭ ‬هويلوند،‭ ‬موسيالا،‭ ‬أرناو‭ ‬مارتينيز،‭ ‬بالدي،‭ ‬لامين‭ ‬يامال‭.‬

وحصل‭ ‬بيلينجهام‭ ‬على‭ ‬485‭ ‬نقطة،‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬500‭ ‬ممكنة،‭ ‬أي‭ ‬97 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬الأصوات‭.‬

وهي‭ ‬ذات‭ ‬النسبة‭ ‬التي‭ ‬حصل‭ ‬عليها‭ ‬النجم‭ ‬الفرنسي،‭ ‬كيليان‭ ‬مبابي،‭ ‬عندما‭ ‬فاز‭ ‬بنفس‭ ‬الجائزة‭ ‬عام‭ ‬2017‭.‬

ويعد‭ ‬بيلينجهام‭ ‬أول‭ ‬لاعب‭ ‬من‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬يفوز‭ ‬بجائزة‭ ‬‮«‬الفتى‭ ‬الذهبي‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬إيسكو،‭ ‬نجم‭ ‬الميرينجي‭ ‬السابق،‭ ‬قد‭ ‬توج‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2012،‭ ‬لكن‭ ‬ذلك‭ ‬كان‭ ‬بسبب‭ ‬أدائه‭ ‬مع‭ ‬مالاجا‭.‬