-->

Saturday, 18 November 2023 07:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فتى من ذهب

11/17/2023 7:17:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

توج‭ ‬الدولي‭ ‬الإنجليزي‭ ‬جود‭ ‬بيلينجهام،‭ ‬نجم‭ ‬ريال‭ ‬مدريد،‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة،‭ ‬بجائزة‭ ‬‮«‬الفتى‭ ‬الذهبي‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬توتو‭ ‬سبورت‮»‬‭ ‬الإيطالية‭ ‬لأفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ (‬تحت‭ ‬21‭ ‬عاما‭).‬

وكتب‭ ‬النادي‭ ‬الملكي،‭ ‬عبر‭ ‬حسابه‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭: ‬‮«‬جود‭ ‬بيلينجهام‭ ‬يحصل‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬الفتى‭ ‬الذهبي‭ ‬2023‮»‬‭.‬

وسيتم‭ ‬تسليم‭ ‬الجائزة‭ ‬للاعب‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬السابق،‭ ‬يوم‭ ‬4‭ ‬ديسمبر‭ ‬المقبل‭.‬

وتفوق‭ ‬بيلينجهام،‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬على‭ ‬الجائزة،‭ ‬على‭ ‬عديد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬الشباب‭ ‬والمواهب‭ ‬البارزة،‭ ‬مثل‭ ‬هويلوند،‭ ‬موسيالا،‭ ‬أرناو‭ ‬مارتينيز،‭ ‬بالدي،‭ ‬لامين‭ ‬يامال‭.‬

وحصل‭ ‬بيلينجهام‭ ‬على‭ ‬485‭ ‬نقطة،‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬500‭ ‬ممكنة،‭ ‬أي‭ ‬97 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬الأصوات‭.‬

وهي‭ ‬ذات‭ ‬النسبة‭ ‬التي‭ ‬حصل‭ ‬عليها‭ ‬النجم‭ ‬الفرنسي،‭ ‬كيليان‭ ‬مبابي،‭ ‬عندما‭ ‬فاز‭ ‬بنفس‭ ‬الجائزة‭ ‬عام‭ ‬2017‭.‬

ويعد‭ ‬بيلينجهام‭ ‬أول‭ ‬لاعب‭ ‬من‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬يفوز‭ ‬بجائزة‭ ‬‮«‬الفتى‭ ‬الذهبي‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬إيسكو،‭ ‬نجم‭ ‬الميرينجي‭ ‬السابق،‭ ‬قد‭ ‬توج‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2012،‭ ‬لكن‭ ‬ذلك‭ ‬كان‭ ‬بسبب‭ ‬أدائه‭ ‬مع‭ ‬مالاجا‭.‬

MENAFN17112023000055011008ID1107448856

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث