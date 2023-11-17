فتى من ذهب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
توج الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام، نجم ريال مدريد، أمس الجمعة، بجائزة «الفتى الذهبي»، التي تقدمها صحيفة «توتو سبورت» الإيطالية لأفضل لاعب في أوروبا (تحت 21 عاما).
وكتب النادي الملكي، عبر حسابه الرسمي على موقع «إكس»: «جود بيلينجهام يحصل على جائزة الفتى الذهبي 2023».
وسيتم تسليم الجائزة للاعب بوروسيا دورتموند السابق، يوم 4 ديسمبر المقبل.
وتفوق بيلينجهام، في السباق على الجائزة، على عديد من اللاعبين الشباب والمواهب البارزة، مثل هويلوند، موسيالا، أرناو مارتينيز، بالدي، لامين يامال.
وحصل بيلينجهام على 485 نقطة، من أصل 500 ممكنة، أي 97 % من الأصوات.
وهي ذات النسبة التي حصل عليها النجم الفرنسي، كيليان مبابي، عندما فاز بنفس الجائزة عام 2017.
ويعد بيلينجهام أول لاعب من ريال مدريد يفوز بجائزة «الفتى الذهبي».
وكان إيسكو، نجم الميرينجي السابق، قد توج بها في عام 2012، لكن ذلك كان بسبب أدائه مع مالاجا.
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