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السعودية تدعو البحرين إلى دورة مدربي السباحة للأولمبياد الخاص

11/17/2023 7:17:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

قدم‭ ‬الأولمبياد‭ ‬الخاص‭ ‬السعودي‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الرئاسة‭ ‬الإقليمية‭ ‬للأولمبياد‭ ‬الخاص‭ ‬الدولي‭ ‬دعوة‭ ‬البحرين‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬الإقليمية‭ ‬المتقدمة‭ ‬لكبيري‭ ‬مدربي‭ ‬السباحة‭ ‬والتي‭ ‬تقام‭ ‬بجدة‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬21‭ ‬حتى‭ ‬25‭ ‬نوفمبر‭.‬

وقال‭ ‬د‭. ‬عماد‭ ‬محي‭ ‬الدين‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الرياضة‭ ‬والتدريب‭ ‬بالرئاسة‭ ‬الاقليمية‭ ‬والمشرف‭ ‬العام‭ ‬على‭ ‬الدورة،‭ ‬إن‭ ‬الخطة‭ ‬التدريبية‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬اعتمدها‭ ‬المهندس‭ ‬أيمن‭ ‬عبد‭ ‬الوهاب‭ ‬الرئيس‭ ‬الإقليمي‭ ‬للأولمبياد‭ ‬الخاص‭ ‬الدولي‭ ‬تستكمل‭ ‬خطة‭ ‬التدريب‭ ‬لكبيري‭ ‬المدربين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬رياضات‭ ‬الأولمبياد‭ ‬الخاص‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الدورة‭ ‬تأتي‭ ‬بعد‭ ‬توقف‭ ‬الأنشطة‭ ‬الحية‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬عامين‭ ‬بسبب‭ ‬جائحة‭ ‬كورونا،‭ ‬ومع‭ ‬عودة‭ ‬الحياة‭ ‬للأولمبياد‭ ‬الخاص‭ ‬بداية‭ ‬من‭ ‬الألعاب‭ ‬العالمية‭ ‬الصيفية‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬ببرلين‭ ‬منتصف‭ ‬2023‭. ‬

وأضاف‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الرياضة‭ ‬والتدريب‭ ‬أن‭ ‬السباحة‭ ‬تعد‭ ‬من‭ ‬أشهر‭ ‬رياضات‭ ‬الأولمبياد‭ ‬الخاص‭ ‬وكانت‭ ‬الرياضات‭ ‬المائية‭ ‬إحدى‭ ‬مسابقات‭ ‬الألعاب‭ ‬العالمية‭ ‬التي‭ ‬عقدت‭ ‬في‭ ‬شيكاجو‭ ‬بالولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬عام‭ ‬1968‭ ‬وكانت‭ ‬أول‭ ‬ألعاب‭ ‬عالمية،‭ ‬وفي‭ ‬الألعاب‭ ‬العالمية‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬نورث‭ ‬كارولينا‭ ‬بالولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬شارك‭ ‬682‭ ‬لاعبا‭ ‬يمثلون‭ ‬144‭ ‬برنامج‭ ‬أولمبياد‭ ‬خاص‭ ‬في‭ ‬مسابقات‭ ‬الرياضات‭ ‬المائية‭.‬

وتأتي‭ ‬إقامة‭ ‬الدورة‭ ‬استكمالا‭ ‬لقائمة‭ ‬الدورات‭ ‬التدريبية‭ ‬المتقدمة‭ ‬لكبيري‭ ‬المدربين‭ ‬والتي‭ ‬انطلقت‭ ‬بالدورة‭ ‬الإقليمية‭ ‬المتقدمة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬ألعاب‭ ‬القوى،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬بناء‭ ‬قاعدة‭ ‬من‭ ‬كبيري‭ ‬المدربين‭ ‬في‭ ‬رياضات‭ ‬الأولمبياد‭ ‬الخاص‭ ‬الأولمبية‭ ‬والبالغ‭ ‬عددها‭ ‬26‭ ‬رياضة‭ ‬أولمبية،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تقام‭ ‬دورات‭ ‬مماثلة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬برامج‭ ‬المنطقة‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الدورة‭ ‬والبالغ‭ ‬عددهم‭ ‬14‭ ‬دولة‭ ‬هي‭ ‬البحرين،‭ ‬مصر،‭ ‬الأردن،‭ ‬المغرب،‭ ‬الإمارات،‭ ‬الجزائر،‭ ‬العراق،‭ ‬تونس،‭ ‬عمان،‭ ‬سوريا،‭ ‬لبنان،‭ ‬الكويت،‭ ‬موريتانيا،‭ ‬والسعودية‭ ‬الدولة‭ ‬المنظمة‭ ‬وتعد‭ ‬الرياضات‭ ‬المائية‭ ‬واحدة‭ ‬ضمن‭ ‬رياضات‭ ‬الألعاب‭ ‬الإقليمية‭ ‬الأولى‭ ‬والتي‭ ‬أقيمت‭ ‬بالقاهرة‭ ‬1999‭ ‬وشارك‭ ‬فيها‭ ‬عدد‭ ‬40‭ ‬لاعبا‭ ‬ولاعبة‭ ‬من‭ ‬مصر،‭ ‬لبنان،‭ ‬فلسطين،‭ ‬سوريا،‭ ‬الأردن،‭ ‬الكويت،‭ ‬تونس،‭ ‬الجزائر‭.
‬وفي‭ ‬الألعاب‭ ‬الإقليمية‭ ‬الثالثة‭ ‬بلبنان‭ ‬2002‭ ‬شارك‭ ‬عدد‭ ‬22‭ ‬لاعبا‭ ‬ولاعبة‭ ‬من‭ ‬مصر،‭ ‬لبنان،‭ ‬الأردن،‭ ‬سوريا،‭ ‬ليبيا،‭ ‬الكويت،‭ ‬الإمارات،‭ ‬الجزائر،‭ ‬المغرب‭. ‬في‭ ‬الألعاب‭ ‬الإقليمية‭ ‬السادسة‭ ‬أبو‭ ‬ظبي‭ ‬2008‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬الرياضات‭ ‬المائية‭ ‬17‭ ‬دولة‭ ‬بعدد‭ ‬70‭ ‬لاعبا‭ ‬ولاعبة‭. ‬وفى‭ ‬الألعاب‭ ‬الإقليمية‭ ‬السابعة‭ ‬بدمشق‭ ‬2010‭ ‬شهدت‭ ‬مشاركة‭ ‬68‭ ‬سباحا‭ ‬و38‭ ‬سباحة‭ ‬من‭ ‬18‭ ‬دولة،‭ ‬وكان‭ ‬ثالث‭ ‬أكبر‭ ‬مشاركة‭ ‬بعد‭ ‬ألعاب‭ ‬القوى‭ ‬وتنس‭ ‬الطاولة‭. ‬كما‭ ‬كان‭ ‬لها‭ ‬ظهور‭ ‬بارز‭ ‬في‭ ‬الألعاب‭ ‬الإقليمية‭ ‬الثامنة‭ ‬بالقاهرة‭ ‬2014‭ ‬والتاسعة‭ ‬بأبوظبي‭ ‬2018،‭ ‬وكان‭ ‬آخر‭ ‬ظهور‭ ‬للسباحة‭ ‬في‭ ‬الألعاب‭ ‬العالمية‭ ‬الصيفية‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬ببرلين‭ ‬2023‭ ‬وشهد‭ ‬مشاركة‭ ‬475‭ ‬سباحا‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬50‭ ‬سباحا‭ ‬وسباحة‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬دولة‭ ‬عربية‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬إيران‭ ‬يمثلون‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭.‬

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