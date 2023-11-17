السعودية تدعو البحرين إلى دورة مدربي السباحة للأولمبياد الخاص

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
قدم الأولمبياد الخاص السعودي بالتعاون مع الرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولي دعوة البحرين للمشاركة في الدورة الإقليمية المتقدمة لكبيري مدربي السباحة والتي تقام بجدة في الفترة من 21 حتى 25 نوفمبر.
وقال د. عماد محي الدين مدير عام الرياضة والتدريب بالرئاسة الاقليمية والمشرف العام على الدورة، إن الخطة التدريبية الجديدة التي اعتمدها المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي تستكمل خطة التدريب لكبيري المدربين في مختلف رياضات الأولمبياد الخاص.
وأشار إلى أن الدورة تأتي بعد توقف الأنشطة الحية على مدى عامين بسبب جائحة كورونا، ومع عودة الحياة للأولمبياد الخاص بداية من الألعاب العالمية الصيفية التي أقيمت ببرلين منتصف 2023.
وأضاف مدير عام الرياضة والتدريب أن السباحة تعد من أشهر رياضات الأولمبياد الخاص وكانت الرياضات المائية إحدى مسابقات الألعاب العالمية التي عقدت في شيكاجو بالولايات المتحدة عام 1968 وكانت أول ألعاب عالمية، وفي الألعاب العالمية التي أقيمت في نورث كارولينا بالولايات المتحدة الأمريكية، شارك 682 لاعبا يمثلون 144 برنامج أولمبياد خاص في مسابقات الرياضات المائية.
وتأتي إقامة الدورة استكمالا لقائمة الدورات التدريبية المتقدمة لكبيري المدربين والتي انطلقت بالدورة الإقليمية المتقدمة التي أقيمت في ألعاب القوى، من أجل بناء قاعدة من كبيري المدربين في رياضات الأولمبياد الخاص الأولمبية والبالغ عددها 26 رياضة أولمبية، على أن تقام دورات مماثلة في مختلف برامج المنطقة المشاركة في تلك الدورة والبالغ عددهم 14 دولة هي البحرين، مصر، الأردن، المغرب، الإمارات، الجزائر، العراق، تونس، عمان، سوريا، لبنان، الكويت، موريتانيا، والسعودية الدولة المنظمة وتعد الرياضات المائية واحدة ضمن رياضات الألعاب الإقليمية الأولى والتي أقيمت بالقاهرة 1999 وشارك فيها عدد 40 لاعبا ولاعبة من مصر، لبنان، فلسطين، سوريا، الأردن، الكويت، تونس، الجزائر.
وفي الألعاب الإقليمية الثالثة بلبنان 2002 شارك عدد 22 لاعبا ولاعبة من مصر، لبنان، الأردن، سوريا، ليبيا، الكويت، الإمارات، الجزائر، المغرب. في الألعاب الإقليمية السادسة أبو ظبي 2008 شارك في الرياضات المائية 17 دولة بعدد 70 لاعبا ولاعبة. وفى الألعاب الإقليمية السابعة بدمشق 2010 شهدت مشاركة 68 سباحا و38 سباحة من 18 دولة، وكان ثالث أكبر مشاركة بعد ألعاب القوى وتنس الطاولة. كما كان لها ظهور بارز في الألعاب الإقليمية الثامنة بالقاهرة 2014 والتاسعة بأبوظبي 2018، وكان آخر ظهور للسباحة في الألعاب العالمية الصيفية التي أقيمت ببرلين 2023 وشهد مشاركة 475 سباحا من مختلف دول العالم من بينهم 50 سباحا وسباحة من 15 دولة عربية إضافة إلى إيران يمثلون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
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