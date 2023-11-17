تنافس قوي بين الفرق المشاركة في آيلاند كلاسيك

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
بدأت فعاليات اليوم الثاني من النسخة الرابعة والعشرين لبطولة آيلاند كلاسيك الخيرية السنوية للجولف بتنظيم مستشفى الإرسالية الأمريكية في الساعة 7:00 صباحًا على ملعب الجولف الخاص بجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة – راعي البطولة.
وانطلقت فعاليات اليوم الأول من البطولة في أجواءٍ رائعة، وتتطلع الفرق المشاركة في مباريات اليوم لاستمرار نفس الأحوال الجوية الملائمة. وبالنظر لقوة المنافسة فإنه من الصعب التكهن بالفريق الفائز بنهائي البطولة.
قال المدير التنفيذي ورئيس الخدمات الطبية لمستشفى الإرسالية الأمريكية الدكتور جورج شيريان: إن مستوى المتعة والإثارة عالية للغاية، حيث تسعى جميع الفرق بقوة للفوز بلقب البطولة الذي تطمح إليه. وأضاف أن البطولة تتكون من مجموعتين – مجموعة دوري البطولة ومجموعة الدوري الممتاز (البريمير) وستتوج ثلاث فرق في كل مجموعة. وأضاف بأن فكرة تقسيم البطولة إلى مجموعتين تهدف إلى ضمان حصول كل فريق على فرصة الفوز باللقب بغض النظر عن مجموع نقاط الهانديكاب.
وتصدر فريق محمد جلال 2 في مجموعة دوري البطولة بتصنيف الفريق «هانديكاب» بمتوسط 6 نقاط وأقل، وجاء في المركز الثاني، فور غولف، في المرتبة الثالثة جاء فريق مستشفى الإرسالية الأمريكية – أمواج.
وتصدر فريق
هاكرز 5 في مجموعة الدوري الممتاز (البريمير) (تصنيف
الفريق «هانديكاب» بمتوسط 6.1 وأكثر تلاه فريق هاكرز 6 وجاء ثالثًا فريق لكلية الملكية للجراحين.
توزع جوائز مجموعتي دوري البطولة والدوري الممتاز للفرق الفائزة في النتائج الكلية لجولات البطولة في نهاية اليوم الثالث وذلك في احتفال خاص يقام بفندق دبلومات راديسون بلو آند سبا. وبينما سيؤجل الإعلان عن الفرق الفائزة بالنهائيات حتى مساء اليوم السبت، وفيما يلي أسماء الفرق المتصدرة بعد انتهاء منافسات أول يومين من البطولة:
النتائج بعد أول يومين:
مجموعة دوري البطولة (تصنيف
الفريق «هانديكاب» بمتوسط 6 نقاط
أو أقل):
الفريق المتصدر: محمد جلال 2 – (52)
الفريق الحائز على المركز الثاني: فور قولف – (54.7)
الفريق الحائز على المركز الثالث: بنك الخليج المتحد 1 (56.3)
مجموعة الدوري الممتاز (البريمير) (تصنيف الفريق «هانديكاب» بمتوسط 6.1 نقاط أو أكثر):
الفريق المتصدر: الصافرية – 53.2
الفريق الحائز على المركز الثاني: زيروكس 1 – 54.7
الفريق الحائز على المركز الثالث: الصقور السوداء 55.8
نتائج المسابقات الجانبية:
الفرق الفائزة في المجموعة (ج) عند نهاية اليوم الثاني كانت
جائزة أقرب ضربة للسارية (الحفرة رقم 6): أندرو بيكرسبير
جائزة الضربة الأكثر دقة (الحفرة رقم 8): ليندسي قيبسون
جائزة أطول ضربة (الحفرة رقم 4): صلاح الرويعي
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