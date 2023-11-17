تنافس قوي بين الفرق المشاركة في آيلاند كلاسيك

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

بدأت‭ ‬فعاليات‭ ‬اليوم‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬النسخة‭ ‬الرابعة‭ ‬والعشرين‭ ‬لبطولة‭ ‬آيلاند‭ ‬كلاسيك‭ ‬الخيرية‭ ‬السنوية‭ ‬للجولف‭ ‬بتنظيم‭ ‬مستشفى‭ ‬الإرسالية‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬7‭:‬00‭ ‬صباحًا‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬الجولف‭ ‬الخاص‭ ‬بجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ – ‭ ‬راعي‭ ‬البطولة‭.‬

وانطلقت‭ ‬فعاليات‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬أجواءٍ‭ ‬رائعة،‭ ‬وتتطلع‭ ‬الفرق‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬مباريات‭ ‬اليوم‭ ‬لاستمرار‭ ‬نفس‭ ‬الأحوال‭ ‬الجوية‭ ‬الملائمة‭. ‬وبالنظر‭ ‬لقوة‭ ‬المنافسة‭ ‬فإنه‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬التكهن‭ ‬بالفريق‭ ‬الفائز‭ ‬بنهائي‭ ‬البطولة‭.‬

قال‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬ورئيس‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬لمستشفى‭ ‬الإرسالية‭ ‬الأمريكية‭ ‬الدكتور‭ ‬جورج‭ ‬شيريان‭: ‬إن‭ ‬مستوى‭ ‬المتعة‭ ‬والإثارة‭ ‬عالية‭ ‬للغاية،‭ ‬حيث‭ ‬تسعى‭ ‬جميع‭ ‬الفرق‭ ‬بقوة‭ ‬للفوز‭ ‬بلقب‭ ‬البطولة‭ ‬الذي‭ ‬تطمح‭ ‬إليه‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬البطولة‭ ‬تتكون‭ ‬من‭ ‬مجموعتين‭ ‬ – ‭ ‬مجموعة‭ ‬دوري‭ ‬البطولة‭ ‬ومجموعة‭ ‬الدوري‭ ‬الممتاز‭ (‬البريمير‭) ‬وستتوج‭ ‬ثلاث‭ ‬فرق‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭. ‬وأضاف‭ ‬بأن‭ ‬فكرة‭ ‬تقسيم‭ ‬البطولة‭ ‬إلى‭ ‬مجموعتين‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬ضمان‭ ‬حصول‭ ‬كل‭ ‬فريق‭ ‬على‭ ‬فرصة‭ ‬الفوز‭ ‬باللقب‭ ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬مجموع‭ ‬نقاط‭ ‬الهانديكاب‭.‬

وتصدر‭ ‬فريق‭ ‬محمد‭ ‬جلال‭ ‬2‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬دوري‭ ‬البطولة‭ ‬بتصنيف‭ ‬الفريق‭ ‬‮«‬هانديكاب‮»‬‭ ‬بمتوسط‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬وأقل،‭ ‬وجاء‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني،‭ ‬فور‭ ‬غولف،‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬الثالثة‭ ‬جاء‭ ‬فريق‭ ‬مستشفى‭ ‬الإرسالية‭ ‬الأمريكية‭ ‬ – ‭ ‬أمواج‭.‬

وتصدر‭ ‬فريق‭

‬هاكرز‭ ‬5‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬الدوري‭ ‬الممتاز‭ (‬البريمير‭) (‬تصنيف‭

‬الفريق‭ ‬‮«‬هانديكاب‮»‬‭ ‬بمتوسط‭ ‬6.1‭ ‬وأكثر‭ ‬تلاه‭ ‬فريق‭ ‬هاكرز‭ ‬6‭ ‬وجاء‭ ‬ثالثًا‭ ‬فريق‭ ‬لكلية‭ ‬الملكية‭ ‬للجراحين‭.‬

توزع‭ ‬جوائز‭ ‬مجموعتي‭ ‬دوري‭ ‬البطولة‭ ‬والدوري‭ ‬الممتاز‭ ‬للفرق‭ ‬الفائزة‭ ‬في‭ ‬النتائج‭ ‬الكلية‭ ‬لجولات‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬اليوم‭ ‬الثالث‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬احتفال‭ ‬خاص‭ ‬يقام‭ ‬بفندق‭ ‬دبلومات‭ ‬راديسون‭ ‬بلو‭ ‬آند‭ ‬سبا‭. ‬وبينما‭ ‬سيؤجل‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬الفرق‭ ‬الفائزة‭ ‬بالنهائيات‭ ‬حتى‭ ‬مساء‭ ‬اليوم‭ ‬السبت،‭ ‬وفيما‭ ‬يلي‭ ‬أسماء‭ ‬الفرق‭ ‬المتصدرة‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬منافسات‭ ‬أول‭ ‬يومين‭ ‬من‭ ‬البطولة‭:‬

النتائج‭ ‬بعد‭ ‬أول‭ ‬يومين‭:‬

مجموعة‭ ‬دوري‭ ‬البطولة‭ (‬تصنيف‭

‬الفريق‭ ‬‮«‬هانديكاب‮»‬‭ ‬بمتوسط‭ ‬6‭ ‬نقاط‭

‬أو‭ ‬أقل‭):‬

الفريق‭ ‬المتصدر‭: ‬محمد‭ ‬جلال‭ ‬2‭ ‬ – ‭ (‬52‭)‬

الفريق‭ ‬الحائز‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭: ‬فور‭ ‬قولف‭ ‬ – ‭ (‬54.7‭)‬

الفريق‭ ‬الحائز‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭: ‬بنك‭ ‬الخليج‭ ‬المتحد‭ ‬1‭ (‬56.3‭)‬

مجموعة‭ ‬الدوري‭ ‬الممتاز‭ (‬البريمير‭) (‬تصنيف‭ ‬الفريق‭ ‬‮«‬هانديكاب‮»‬‭ ‬بمتوسط‭ ‬6‭.‬1‭ ‬نقاط‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭):‬

الفريق‭ ‬المتصدر‭: ‬الصافرية‭ ‬ – ‭ ‬53.2

الفريق‭ ‬الحائز‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭: ‬زيروكس‭ ‬1‭ ‬ – ‭ ‬54.7

الفريق‭ ‬الحائز‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭: ‬الصقور‭ ‬السوداء‭ ‬55‭.‬8‭ ‬

نتائج‭ ‬المسابقات‭ ‬الجانبية‭:‬

الفرق‭ ‬الفائزة‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ (‬ج‭) ‬عند‭ ‬نهاية‭ ‬اليوم‭ ‬الثاني‭ ‬كانت‭ ‬

جائزة‭ ‬أقرب‭ ‬ضربة‭ ‬للسارية‭ (‬الحفرة‭ ‬رقم‭ ‬6‭): ‬أندرو‭ ‬بيكرسبير‭

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جائزة‭ ‬الضربة‭ ‬الأكثر‭ ‬دقة‭ (‬الحفرة‭ ‬رقم‭ ‬8‭): ‬ليندسي‭ ‬قيبسون‭

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جائزة‭ ‬أطول‭ ‬ضربة‭ (‬الحفرة‭ ‬رقم‭ ‬4‭): ‬صلاح‭ ‬الرويعي