علي بن خليفة يوجه بدخول الجماهير مجانًا في المباراة مع الإمارات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
وجه رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة بدخول الجماهير البحرينية مجانًا في مباراة منتخبنا الوطني مع نظيره الإماراتي، والمقررة يوم الثلاثاء 21 نوفمبر الجاري، ضمن الجولة 2 للتصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، إذ ستقام المباراة عند 6:45 مساءً على استاد البحرين الوطني.
وأكد الأمين العام للاتحاد البحريني لكرة القدم راشد الزعبي أن الاتحاد حريص على التواجد الجماهيري خلف منتخبنا الوطني باستحقاقه المهم، مشيدًا بتوجيهات رئيس الاتحاد في هذا الصدد.
وأوضح أن التوجيه يأتي تقديرًا من قبل الاتحاد البحريني لكرة القدم للدور الرائد للجماهير في إثراء مشوار المنتخبات الوطنية، مشيرًا إلى أن الجماهير كانت ومازالت داعما أساسيا لنجاح المنتخبات بجميع فئاتها وإثرائها عبر رسمها صورا فنية رائعة من على المدرجات.
ولفت الزعبي إلى دور الجماهير المهم والكبير، مشيرًا إلى المساهمة الإيجابية في تعزيز مشوار المنتخب بالتصفيات المزدوجة وتحفيزه على الظهور بأفضل المستويات؛ للظفر ببطاقة مؤهلة للدور التالي، ومن ثم المنافسة على التأهل لكأس العالم 2026.
وأشار الزعبي إلى أن رابطة جماهير منتخبنا الوطني ستخصص لها المدرجات الواقعة يسار المنصة الرئيسية، فيما ستخصص المدرجات يمين المنصة لجماهير منتخب الإمارات الشقيق، فيما ستكون المدرجات المقابلة للمنصة الرئيسية مخصصة للجماهير البحرينية بشكل عام.
وأوضح الزعبي أن دخول المنصة الرئيسية (منصة كبار الشخصيات VVIP ) سيكون عبر الدعوات الخاصة، فيما ستكون منصة VIP متاحة للشراء من مقر الاتحاد البحريني لكرة القدم في الرفاع بدءًا من يوم غد الأحد الموافق 19 نوفمبر الجاري خلال الفترة 8 صباحًا حتى 2 ظهرًا، أو عبر الشراء الفوري يوم المباراة في الاستاد الوطني، وذلك بواقع 5 دنانير بحرينية للتذكرة الواحدة.
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