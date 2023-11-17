علي بن خليفة يوجه بدخول الجماهير مجانًا في المباراة مع الإمارات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

وجه‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بدخول‭ ‬الجماهير‭ ‬البحرينية‭ ‬مجانًا‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬الإماراتي،‭ ‬والمقررة‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬21‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬2‭ ‬للتصفيات‭ ‬المزدوجة‭ ‬المؤهلة‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭ ‬وكأس‭ ‬آسيا‭ ‬2027،‭ ‬إذ‭ ‬ستقام‭ ‬المباراة‭ ‬عند‭ ‬6‭:‬45‭ ‬مساءً‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭.‬

وأكد‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬راشد‭ ‬الزعبي‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬حريص‭ ‬على‭ ‬التواجد‭ ‬الجماهيري‭ ‬خلف‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬باستحقاقه‭ ‬المهم،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بتوجيهات‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬التوجيه‭ ‬يأتي‭ ‬تقديرًا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬للدور‭ ‬الرائد‭ ‬للجماهير‭ ‬في‭ ‬إثراء‭ ‬مشوار‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الجماهير‭ ‬كانت‭ ‬ومازالت‭ ‬داعما‭ ‬أساسيا‭ ‬لنجاح‭ ‬المنتخبات‭ ‬بجميع‭ ‬فئاتها‭ ‬وإثرائها‭ ‬عبر‭ ‬رسمها‭ ‬صورا‭ ‬فنية‭ ‬رائعة‭ ‬من‭ ‬على‭ ‬المدرجات‭.‬

ولفت‭ ‬الزعبي‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬الجماهير‭ ‬المهم‭ ‬والكبير،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬المساهمة‭ ‬الإيجابية‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مشوار‭ ‬المنتخب‭ ‬بالتصفيات‭ ‬المزدوجة‭ ‬وتحفيزه‭ ‬على‭ ‬الظهور‭ ‬بأفضل‭ ‬المستويات؛‭ ‬للظفر‭ ‬ببطاقة‭ ‬مؤهلة‭ ‬للدور‭ ‬التالي،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬التأهل‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭.‬

وأشار‭ ‬الزعبي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬رابطة‭ ‬جماهير‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬ستخصص‭ ‬لها‭ ‬المدرجات‭ ‬الواقعة‭ ‬يسار‭ ‬المنصة‭ ‬الرئيسية،‭ ‬فيما‭ ‬ستخصص‭ ‬المدرجات‭ ‬يمين‭ ‬المنصة‭ ‬لجماهير‭ ‬منتخب‭ ‬الإمارات‭ ‬الشقيق،‭ ‬فيما‭ ‬ستكون‭ ‬المدرجات‭ ‬المقابلة‭ ‬للمنصة‭ ‬الرئيسية‭ ‬مخصصة‭ ‬للجماهير‭ ‬البحرينية‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭.‬

وأوضح‭ ‬الزعبي‭ ‬أن‭ ‬دخول‭ ‬المنصة‭ ‬الرئيسية‭ (‬منصة‭ ‬كبار‭ ‬الشخصيات‭ ‬ VVIP ‭ ) ‬سيكون‭ ‬عبر‭ ‬الدعوات‭ ‬الخاصة،‭ ‬فيما‭ ‬ستكون‭ ‬منصة‭ ‬ VIP ‭ ‬متاحة‭ ‬للشراء‭ ‬من‭ ‬مقر‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬الرفاع‭ ‬بدءًا‭ ‬من‭ ‬يوم‭ ‬غد‭ ‬الأحد‭ ‬الموافق‭ ‬19‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬8‭ ‬صباحًا‭ ‬حتى‭ ‬2‭ ‬ظهرًا،‭ ‬أو‭ ‬عبر‭ ‬الشراء‭ ‬الفوري‭ ‬يوم‭ ‬المباراة‭ ‬في‭ ‬الاستاد‭ ‬الوطني،‭ ‬وذلك‭ ‬بواقع‭ ‬5‭ ‬دنانير‭ ‬بحرينية‭ ‬للتذكرة‭ ‬الواحدة‭.‬